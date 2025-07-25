شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انقطاع الطمث لدى النساء في الثلاثينيات من العمر والان مع تفاصيل الخبر

يعاني عدد متزايد من النساء في الثلاثينيات من العمر من أعراض مرتبطة تقليديًا بفترة انقطاع الطمث، قد تشير هذه الظاهرة إما إلى مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وهي الفترة الانتقالية الطبيعية المؤدية إلى انقطاع الطمث، أو في حالات نادرة، إلى انقطاع الطمث المبكر، وهو توقف وظيفة المبيض قبل سن الأربعين.

وفقا لموقع " news18"، يشترك كلٌّ من سن اليأس المبكر وسن اليأس قبل الأوان في مجموعة من الأعراض، تشمل عدم انتظام الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، والتعرق الليلي، وجفاف المهبل، واضطرابات النوم، وتقلبات المزاج، ومشاكل التبول، وبينما تبدأ سن اليأس قبل الأوان عادةً في الأربعينيات من عمر المرأة، فإن سن اليأس المبكر يصيب نسبة أقل من النساء تُقدّر بنسبة 1-3%، مما يُمثّل بداية مبكرة لهذه الأعراض بشكل ملحوظ.

عدة عوامل رئيسية قد تساهم في ظهور هذه الأعراض على النساء في الثلاثينيات من العمر:

قصور المبيض المبكر

تتضمن هذه الحالة توقف المبايض عن العمل بشكل صحيح قبل سن الأربعين، ويؤدي انخفاض مستويات هرمون الأستروجين الناتج عن ذلك إلى أعراض تشبه أعراض انقطاع الطمث، قد تشمل أسباب انخفاض مستوى هرمون الأستروجين الاستعدادات الوراثية، واضطرابات المناعة الذاتية، وفي بعض الحالات، عوامل مجهولة السبب.

التدخلات الطبية

قد تؤثر بعض العلاجات والإجراءات الطبية على وظيفة المبيض، فالعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والاستئصال الجراحي للمبيضين (استئصال المبيض)، أو بعض أنواع العدوى قد تُلحق الضرر بالمبيضين وتُسبب أعراض انقطاع الطمث المبكر.

نمط الحياة والظروف الصحية

يمكن أن تزيد ممارسات نمط الحياة غير الصحية، كالتدخين من خطر ظهور أعراض انقطاع الطمث المبكر، علاوة على ذلك، تُعدّ أمراض المناعة الذاتية أو وجود تاريخ عائلي لانقطاع الطمث المبكر من عوامل الخطر المعروفة.

التقلبات الهرمونية

بينما تبدأ مستويات الهرمونات الطبيعية بالانخفاض بشكل طفيف في أواخر الثلاثينيات، مما يؤدي إلى أعراض خفيفة لدى بعض النساء، إلا أن هذا لا يعني عادةً انقطاع الطمث الكامل، قد يتم الخلط بين أعراض هذا العمر وتلك الناتجة عن التوتر، أو عوامل نمط الحياة، أو حالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS).

من المهم الاعتراف بأن النساء الأصغر سنًا قد يعانين بالفعل من هذه الأعراض في الثلاثينيات من العمر، وهي ظاهرة لا يُتوقع ظهورها عادةً إلا في الأربعينيات، وهذا يُمثل مفهومًا خاطئًا كبيرًا قد تجهله الكثيرات أو تتجاهله.

هل هذا طبيعي؟

لا يُعتبر بدء انقطاع الطمث قبل سن الأربعين أمرًا طبيعيًا، تمر غالبية النساء بانقطاع الطمث بين سن 46 و55 عامًا، غالبًا ما تُشير الأعراض المبكرة إلى وجود حالة طبية كامنة محتملة، وتستدعي تقييمًا طبيًا شاملًا.

ماذا ينبغي للمرأة أن تفعل؟

إذا كنتِ في الثلاثينيات من عمركِ وتعانين من أعراض شبيهة بانقطاع الطمث، وخاصةً انقطاع الدورة الشهرية، أو الهبات الساخنة، أو التعرق الليلي، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية. التشخيص المبكر ضروري لإدارة الأعراض بفعالية ومعالجة المخاطر الصحية المحتملة على المدى الطويل، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.