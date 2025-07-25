شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أطعمة تميل إليها الحوامل.. دلائل ونصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الحمل، قد تشعر المرأة برغبة شديدة لتناول أطعمة معينة لم تكن تفضلها من قبل. هذه الظاهرة، المعروفة باشتهاء الطعام أثناء الحمل، أمر طبيعي ومألوف بين السيدات الحوامل، وقد تبدأ في الظهور خلال الأسابيع الأولى من الحمل. ولكن، ما السبب وراء هذه الرغبات؟ وهل هناك حدود صحية يجب الانتباه إليها ؟

وفقا لتقرير نشر في موقع The Mother Baby Center، فإن هذه الرغبات قد تكون نتيجة لتغيرات هرمونية تؤثر على حاسة التذوق والشم، أو ربما تعكس حاجة الجسم لبعض العناصر الغذائية التي يفتقر إليها في تلك المرحلة.

البروتينات: اللحوم والبيض

من أكثر الأطعمة التي تشتهيها الحوامل، اللحوم وخصوصًا الحمراء، بالإضافة إلى البيض. يعود ذلك غالبًا إلى حاجة الجسم المتزايدة للبروتين والحديد، وهما عنصران ضروريان لنمو الجنين ودعم إنتاج خلايا الدم. لكن يجب الحرص على أن تكون هذه اللحوم مطهية جيدًا لتجنب أي مخاطر صحية، مع إمكانية استبدالها أحيانًا بالمصادر النباتية مثل البقوليات والمكسرات.

منتجات الألبان

العديد من النساء الحوامل يشعرن برغبة شديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالحليب والجبن والزبادي. وقد يشير هذا إلى احتياج الجسم لمزيد من الكالسيوم لدعم نمو عظام الجنين. لكن رغم أن الآيس كريم يعتبر من منتجات الألبان، يوصى بعدم الإفراط في تناوله بسبب محتواه العالي من السكر والدهون.

الفواكه والخضراوات

رغبة الحامل في تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون أو الفواكه المليئة بالماء كالبطيخ أمر شائع، وذلك لفوائدها في تعزيز المناعة وترطيب الجسم. كذلك، تشتهي بعض الحوامل الخضراوات الطازجة، التي تساهم في تحسين الهضم وتوفير الألياف والفيتامينات اللازمة.

الأطعمة الحارة

بعض السيدات يبدأن فجأة في تناول الأطعمة الحريفة، حتى وإن لم يكن لديهن ميل لذلك سابقًا. قد يكون السبب هو التغيّرات في براعم التذوق. وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة لا تشكل خطرًا مباشرًا على الجنين، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو اضطرابات هضمية، لذا يُفضّل التدرج والاعتدال.

الحبوب والخبز والمكرونة

الحبوب الكاملة، كالشوفان والقمح الكامل، من الأطعمة التي تميل إليها بعض الحوامل. وهي غنية بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات ب، وتعد خيارًا صحيًا عندما تكون قليلة السكر ومصنعة بشكل طبيعي.

زبدة الفول السوداني

اشتهاء زبدة الفول السوداني منتشر أيضًا، وهي خيار جيد لاحتوائها على البروتين النباتي والدهون الصحية. ولكن يُفضل اختيار الأنواع الخالية من السكريات المضافة.

حالات أخرى

في بعض الحالات، قد تشتهي الحامل أشياء غير صالحة للأكل، مثل الطين أو الطباشير. هذه الحالة تُعرف باسم "بيكا"، وقد تشير إلى نقص في عناصر غذائية معينة مثل الحديد، وتستدعي استشارة الطبيب فورًا.