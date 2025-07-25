شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية التخسيس عن طريق الفم.. ما مدى أمانها على المدى الطويل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت حبوب إنقاص الوزن ترند عالميا بعد اتجاه الكثير من الأشخاص ومنهم المشاهير اللجوء إليها لإنقاص الوزن، ولكن ماذا بعد تحقيق الوزن المثالى هل يمكن الاستمرار في تناولها.. وهل هى آمنة على المدى الطويل.

وفقا لتقرير موقع " mediafeed" بالنسبة للكثيرين، تُعد أدوية إنقاص الوزن آمنة للاستخدام على المدى الطويل، ويمكنها مساعدتك في الحفاظ على وزنك على المدى الطويل.من السهل افتراض أنه بعد الوصول إلى وزنك المستهدف، ستتوقف ببساطة عن تناول أدوية إنقاص الوزن، لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا.

إذا كنت تتحمل الأدوية جيدًا وليس لديك أي موانع جديدة (أسباب طبية قد تجعلها غير آمنة بالنسبة لك)، فيمكنك الاستمرار في تناول أدوية إنقاص الوزن للحفاظ على وزنك على المدى الطويل.

قد يكون هذا أفضل من دورة فقدان الوزن واستعادته المتذبذبة التي قد تحدث بدون أدوية، كما أنه يُعزز كل التقدم الذي أحرزته في تحسين صحتك.

يمكن النظر إلى الأمر من منظور أدوية أخرى تُصرف بوصفة طبية لعلاج حالات صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، ليس بالضرورة أن تتوقف عن تناولها بعد ضبط ضغط دمك، بل يبقى ضغط دمك تحت السيطرة بفضل استمرارك في تناولها.

الاعتقاد السائد في مجال إدارة الوزن هو ضرورة الاستمرار في تناول الأدوية لدى معظم الناس، تمامًا مثل أدوية ضغط الدم أو الكوليسترول، إذا فقدت وزنًا وتحسنت صحتك ولم تُعانِى من أي آثار جانبية ملحوظة، فهذا يعني أن الدواء يعمل كما هو مُخطط له، ويُنصح باستخدامه لفترة طويلة للحفاظ على فوائده.

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن؟

إذا قررت التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن، فمن المحتمل أن تستعيد بعض الوزن الذي فقدته، ولكن قد تعود أيضًا فوائد صحية أخرى، مثل تحسن مقاومة الأنسولين، إلى وضعها الأساسي.

لماذا يحدث هذا؟ أحد الأسباب هو الجوع، فقد تجد أن مستويات الجوع لديك قد ارتفعت إلى ما كانت عليه قبل العلاج، مما يُسهّل الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن مع مرور الوقت.

إذا قررت التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن، ركز على اتباع نظام غذائي مغذي، وتناول الطعام بوعي، والحركة المنتظمة، وتدخلات أخرى في نمط حياتك للحفاظ على تقدمك.

هل من الآمن تناول أدوية إنقاص الوزن على المدى الطويل؟

لنتحدث عن السلامة، بالنسبة للكثيرين، تُعتبر أدوية إنقاص الوزن آمنة للاستخدام على المدى الطويل، في الواقع، العديد من الأدوية الفموية المستخدمة لإنقاص الوزن مصممة للاستخدام لفترات طويلة، خاصة أنها توصف لعلاج حالات طبية مثل السكر من النوع الثانى والبعض الأخر لعلاج الصرع، وهما حالتان طويلتا الأمد ومستمرتان مدى الحياة، على التوالي.

بالطبع، يختلف تأثير الأدوية من شخص لآخر، يستطيع الطبيب تقييم حالتك الصحية الفريدة وإبلاغك بمدى أمان تناول أدوية إنقاص الوزن على المدى الطويل.

إذا كانت الأدوية تعمل كما هو مطلوب، فاستمر في تناولها، وإذا قررت التوقف، فناقش مع طبيبك أفضل السبل لذلك، فإذا اكتسبت ولو 2.5 كجم، ينصح ببدء تناولها، وإذا استمررت في التوقف، فتابع ما تفعله.

ماذا تفعل إذا وصلت إلى مرحلة ثبات الوزن أو بدأت في اكتساب الوزن

سواء توقفت عن تناول أدوية إنقاص الوزن أم لا، هناك دائمًا خطر التعرض لمرحلة ثبات في فقدان الوزن عند اقترابك من وزنك المستهدف - أو استعادة الوزن بمجرد الوصول إليه.

تناول كمية إضافية من البروتين:

يساعدك البروتين على الشعور بالشبع والحفاظ على كتلة العضلات، وهو أمر مهم للحفاظ على معدل الأيض مرتفعًا، تُعد الأسماك والدجاج والديك الرومي والبيض والتوفو والزبادي اليوناني مصادر رائعة للبروتين، استهدف حوالي 100 جرام من البروتين يوميًا، أو استخدم حاسبة البروتين لدينا لتحديد هدفك الغذائي.

أضف المزيد من الحركة إلى يومك:

بالإضافة إلى التمارين الرياضية المنتظمة، مارس حركات عامة طوال اليوم، مثل المشي، والأعمال المنزلية، واللعب مع أطفالك أو كلبك. يمكنك أيضًا تنويع تمارينك لتحدي جسمك.

احصل على قسط كافٍ من النوم:

قلة النوم قد تزيد شهيتك وتُضعف إرادتك، وهي ليست وصفة فعّالة لفقدان الوزن، احرص على النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة من خلال الالتزام بجدول نوم منتظم، وتقليل وقت استخدام الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، واستخدام سريرك فقط للنوم وممارسة الجنس.

خفّض مستويات التوتر لديك:

قد يؤدي التوتر إلى كل شيء، من تناول الطعام بسبب التوتر إلى اضطراب النوم، مما يجعل الحفاظ على فقدان الوزن أصعب، حاول تخفيف التوتر بأنشطة مثل تمارين التنفس، أو التنزه في الطبيعة، أو الاتصال بصديق.