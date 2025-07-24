شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتلعب رياضة أو بتبذل مجهود.. ليه بتحس بألم مزمن وإيه أهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تشعر بألم أو وجع أو تعب مستمر، حتى دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو القيام بأي عمل بدني شاق، فقد يكون ذلك إشارة خفية من جسمك تُنذرك بمشكلة، ليس الأمر مجرد "نوم خاطئ" أو "تقدم في السن"، بل قد يشير ألم العضلات المستمر وغير المبرر إلى مشكلة عميقة تستحق الاهتمام.

ما هو السبب وراء الألم المستمر مع عدم ممارسة الرياضة ؟ 1. قد يكون الالتهاب المزمن وراء ذلك

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، ليس بالضرورة أن تكون رافع أثقال لتصاب بالالتهاب، سوء التغذية، والتوتر، ونمط الحياة الخامل، أو الحالات الطبية الحالية، كلها عوامل قد تؤدي إلى التهاب مزمن خفيف الدرجة، يتجلى في تصلب العضلات أو ألمها.

الالتهاب آلية دفاعية للجسم، ولكن عندما يصبح مزمنًا، يبدأ بمهاجمة الأنسجة السليمة. قد يؤدي هذا إلى ألم في العضلات، وإرهاق، وتيبس في المفاصل، خاصةً في الصباح.

ما يمكنك فعله: ركّز على نمط حياة مضاد للالتهابات. قلّل من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، واحصل على 7-8 ساعات من النوم، وتناول أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الجوز وبذور الكتان، كما أن الحركة الخفيفة، مثل اليوجا أو المشي، تساعد في تقليل الالتهاب.

2. نقص فيتامين د أو ب12

من المثير للدهشة أن العديد من الهنود يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د وفيتامين ب12، رغم أنهم يتمتعون بصحة جيدة، ترتبط هذه الحالات ارتباطًا وثيقًا بضعف العضلات وآلام العظام وآلام الجسم.

يلعب فيتامين د دورًا في امتصاص الكالسيوم ووظائف العضلات، بينما يُعد فيتامين ب12 أساسيًا لصحة الأعصاب، ويؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى آلام جسدية غير مبررة، ووخز، وإرهاق.

ما يمكنك فعله: افحص مستويات فيتامين د لديك من خلال فحص دم بسيط. إذا وُجد نقص، فقد يوصي طبيبك بمكملات غذائية أو حقن، كما يمكن أن تُفيدك المصادر الطبيعية، مثل التعرض لأشعة الشمس (للحصول على فيتامين د) ومنتجات الألبان والأسماك والبيض (للحصول على فيتامين ب12).

3. مشاكل الغدة الدرقية

قد تُفاجأ بقصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ عملية الأيض لديك وزيادة الوزن وجفاف الجلد والاكتئاب وآلام غامضة في العضلات والمفاصل.

لا يربط معظم الناس الغدة الدرقية بألم العضلات، ولكن هرمونات الغدة الدرقية البطيئة يمكن أن تؤدي إلى انهيار العضلات وتجعلك تشعر بألم العضلات، حتى بدون ممارسة الرياضة.

ما يمكنك فعله: إذا كنت تعاني من آلام العضلات إلى جانب التعب أو ترقق الشعر أو حساسية البرد، فاطلب من طبيبك إجراء اختبار TSH لاستبعاد مشاكل الغدة الدرقية.

4. الألم العضلي الليفي أو متلازمة التعب المزمن متلازمة التعب المزمن

إذا كنت تعاني من ألم شديد منذ أسابيع أو أشهر، وكان مصحوبًا أيضًا بضباب في الدماغ، أو اضطرابات في النوم، أو ألم عند اللمس، فقد يكون الأمر أكثر تعقيدًا مثل الألم العضلي الليفي أو متلازمة التعب المزمن(CFS) هذه حالات حقيقية، وغالبًا ما تكون غير مفهومة، حيث يتعامل الجسم مع الألم بشكل مختلف.

غالبًا ما يصف الأشخاص المصابون بالفيبروميالجيا أجسادهم بأنها تبدو كما لو كانوا قد خاضوا تمرينًا رياضيًا، حتى بعد عدم القيام بأي شيء مكثف بدنيًا.

ما يمكنك فعله: على الرغم من استحالة علاج هذه الحالات تمامًا، إلا أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليها، التحكم في الألم، وتغيير نمط الحياة، وتخفيف التوتر، والاستشارة النفسية تُحدث فرقًا كبيرًا، تجنب التشخيص الذاتي. يُنصح دائمًا باستشارة طبيب.

5. التوتر وقلة النوم

يتجلى التوتر النفسي جسديًا أيضًا، إذا كان عقلك مشغولًا باستمرار، فقد تبقى عضلاتك في حالة توتر وتقلص، مما يؤدي إلى ألم.

يتفاقم التوتر عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، ولا يحصل جسمك على فرصة للإصلاح أو التعافي، حتى من الحركات اليومية.

ما يمكنك فعله: مارس طقوس الاسترخاء اليومية، والتنفس العميق، وتدوين اليوميات، والمشي مساءً، أو قلل وقت استخدام الشاشات قبل النوم بساعة، إعطاء الأولوية للنوم وإدارة التوتر ليس مفيدًا لعقلك فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على شعورك بعضلاتك.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

إذا كان الألم:

يدوم لأكثر من 2-3 أسابيع

يأتي مع التعب أو تغيرات المزاج أو الخدر

يؤثر على قدرتك على القيام بالمهام الأساسية

يزداد سوءا مع مرور الوقت

