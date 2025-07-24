شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على أن جسمك لا يهضم الدهون بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسمك إلى الدهون الصحية لينمو، فالدهون تُغذي دماغك، وتدعم إنتاج الهرمونات، وتساعد على امتصاص الفيتامينات الأساسية، وتحافظ على نضارة بشرتك، ولكن عندما يواجه جهازك الهضمي صعوبة في هضم الدهون بشكل صحيح، فقد تتفاقم المشكلة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 علامات خفية تشير إلى أن جسمك لا يهضم الدهون بشكل صحيح:

تشعر بالانتفاخ أو الغثيان بعد تناول الأطعمة الدهنية

إذا كنت تشعر بالانتفاخ والغثيان بانتظام بعد تناول أطعمة دهنية مثل الدجاج المقلي، والمكرونة الكريمية، والجبن، فقد يكون جسمك يعاني من مشاكل في هضم الدهون، وقد يكون هذا الانزعاج ناتجًا عن نقص إنتاج العصارة الصفراوية، وهي ضرورية لتكسير الدهون، حيث ينتج الكبد العصارة الصفراوية ويُخزنها في المرارة، وبدون كمية كافية منها، تبقى الدهون في الجهاز الهضمي، مما يسبب الغثيان أو الشعور بالثقل بعد الوجبات.

جفاف وتقشر وتشقق البشرة

تحتاج بشرتك إلى الأحماض الدهنية الأساسية، وخاصةً أوميجا 3، لترطيبها وحمايتها، وإذا لم تمتص بشرتكِ الدهون جيدًا، فقد تصبح جافة، أو مثيرة للحكة، أو ملتهبة، وقد تلاحظين أيضًا ظهور بثور، خاصةً حول خط الفك والخدين، فإذا كنتِ تستخدمين مرطبًا لبشرتك وكان نظامكِ الغذائي صحيًا إلى حد ما، فقد يكون ضعف امتصاص الدهون هو السبب الخفي.

الشعور بالتعب طوال اليوم حتى بعد تناول الطعام

الدهون هي أكثر مصادر الطاقة كثافةً في جسمك، وعندما لا يعالج جهازك الهضمي الدهون بكفاءة، لا يمكنك الاستفادة منها، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب، وتشوش الذهن، والخمول بعد الوجبات، وقد تشعر بانخفاض مستمر في الطاقة، حتى مع تناول سعرات حرارية كافية، إنها علامة على أن جسمك لا يستخدم الطاقة التي يحصل عليها.

أنت تعاني من نقص في الفيتامينات

الفيتامينات مثل A وD وE و K تذوب في الدهون، ما يعني أنها تحتاج إلى دهون غذائية لامتصاصها وتخزينها بشكل صحيح، وإذا استمرت نتائج فحوصات الدم لديك في إظهار نقص في هذه الفيتامينات حتى مع المكملات الغذائية أو اتباع نظام غذائي متوازن، فقد يكون هضم الدهون هو المشكلة الحقيقية.

وتشمل الأعراض الشائعة لنقص الفيتامينات:

ضعف المناعة (نقص فيتامين D) ضعف الرؤية الليلية (نقص فيتامين A).

سهولة الإصابة بالكدمات (انخفاض فيتامين K).

جفاف الجلد ومشاكل الأعصاب (انخفاض فيتامين E).

تغيرات في عادات البراز.

قد يكشف البراز الكثير عن صحة جهازك الهضمي، فقد تعانى مما يسمى بإسهال دهني، وهو علامة دالة على سوء امتصاص الدهون، وهذا يعني أن الدهون تطر خارج الجسم بدلًا من امتصاصها، مما يحرم جسمك من العناصر الغذائية.

تشعر بألم في الجانب الأيمن العلوي من بطنك

حيث توجد المرارة والكبد، وهما العضوان المسئولان عن هضم الدهون، فإذا شعرت بألم أو ضيق في الجزء العلوي الأيمن من بطنك بعد تناول وجبات دسمة، فقد يكون ذلك علامة على وجود حصوات في المرارة أو بطء في تدفق الصفراء، وغالبًا ما يبدأ هذا النوع من الألم بعد 30-60 دقيقة من تناول الأطعمة المقلية أو الدهنية، وقد يشبه ألمًا خفيفًا أو طعنة حادة، فلا تتجاهله، بل استشر طبيبًا.

ما يمكنك فعله حيال ذلك

إذا بدت بعض هذه الأعراض مألوفة، فقد تحتاج إلى دعم في عملية هضم الدهون لديك.. وإليك ما يجب مراعاته:

اطلب من طبيبك فحص وظائف الكبد وصحة المرارة.

ابحث في تحليل دهون البراز أو اختبار إنزيمات الجهاز الهضمي.

نصائح يجب اتباعها

جرب مكمل إنزيمات الهضم الذي يحتوي على الليباز، وتناول الشاي المر (مثل جذر الهندباء) لدعم تدفق الصفراء.

تناول وجبات أصغر حجمًا مع دهون صحية (مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون) وتجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والدهنية مؤقتًا.

أضف أطعمة مخمرة مثل مخلل الملفوف لتعزيز بكتيريا الأمعاء.

امضغ ببطء وتناول الطعام بوعي فهضم الدهون يبدأ من فمك.