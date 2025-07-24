شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمريض السكر في الموجة الحارة.. طبق هذه الشروط عند تناول الدواء والان مع تفاصيل الخبر

في فصل الصيف، تصبح رعاية مريض السكر أكثر حساسية، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة. لأنها تؤثر على مستوى السكر في الدم، وتُغيّر طريقة استجابة الجسم للدواء، وتزيد من احتمالات الجفاف.



الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى قدم مجموعة من الإرشادات التي تساعد مريض السكر على الحفاظ على استقرار حالته في الأيام الحارة.

الحفاظ على ترطيب الجسم

فقدان الماء من الجسم يحدث بسرعة في الجو الحار، حتى دون مجهود كبير. الجفاف قد يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم، مما يرفع من خطر حدوث مضاعفات. من الأفضل شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش. يفضل أن تبقي زجاجة ماء بجانبك دائمًا.

قياس السكر بشكل متكرر

درجات الحرارة العالية قد تؤثر على امتصاص الأنسولين أو فعالية الأدوية الأخرى. لذلك من الضروري فحص مستوى السكر أكثر من المعتاد. يُنصح بالقياس قبل الوجبات وبعدها، وعند الشعور بأي تغير غير طبيعي في الجسم، مثل الإرهاق أو التعرق الزائد.

تقليل التعرض لأشعة الشمس

أشعة الشمس المباشرة تزيد من فقدان السوائل، وقد تؤدي إلى هبوط الضغط أو اضطراب في معدل السكر. يُستحسن البقاء في أماكن مظللة أو جيدة التهوية، خاصة في فترة الظهيرة، عند الخروج، ارتدِ ملابس قطنية خفيفة، واستخدم قبعة لحماية الرأس.

اختيار الطعام بعناية

في الجو الحار، يفضَّل تناول وجبات خفيفة يسهل هضمها. الخضراوات الطازجة والفواكه ذات المؤشر السكري المنخفض تعد مناسبة. من الأفضل تقليل تناول المقليات والأطعمة الغنية بالدهون أو السكر، لأنها قد ترفع مستوى السكر بشكل سريع وتؤدي إلى شعور بالخمول.

التعامل مع الأدوية والأنسولين

الأنسولين وبعض أدوية السكري تتأثر بدرجة الحرارة. يجب حفظها في مكان بارد وجاف، لا تُترك في السيارة أو قرب مصادر حرارة. يمكن استخدام حافظات خاصة لحمل الأنسولين عند الخروج، إذا لاحظت أن الدواء لم يعد يعطي نفس التأثير المعتاد، استشر الطبيب فورًا.

هل يمكنك تعديل الدواء بنفسك؟

لا ينبغي لمريض السكري أن يغير جرعة الأنسولين أو الدواء الفموي من تلقاء نفسه، سواء حدث ارتفاع في السكر أو انخفاض، لا يُنصح باتخاذ قرار التعديل دون مراجعة الطبيب، التغيير غير المدروس في الجرعة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل نوبات هبوط خطيرة أو ارتفاع غير مسيطر عليه. التواصل مع الطبيب عند ملاحظة أي تغيّر مستمر في قراءات السكر هو الخيار الآمن والصحيح دائمًا.

استشارة الطبيب عند الضرورة

أي تغير غير معتاد في مستوى السكر أو ظهور أعراض مثل التعب الشديد أو العطش الزائد يستدعي التواصل مع الطبيب. لا تؤجل المراجعة، وشارك الطبيب بأي ملاحظات حول حالتك خلال الطقس الحار.