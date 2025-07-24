شكرا لقرائتكم خبر عن يغير اللون فى ثانية.. ابتكار وشم يكشف عن مخدر الاغتصاب في المشروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح علماء في ابتكار وشم مؤقت يمكنه الكشف عن وجود المادة المخدرة التي تؤدى للاغتصاب في مشروب ما من خلال بضع قطرات فقط توضع عليه، حيث يغير لون الملصق في ثانية واحدة فقط.



اكتشاف مخدر الاغتصاب فى مشروبك

وقالت صحيفة Independent، إنه يمكن للملصق الذي يتم وضعه على الجلد اكتشاف وجود عقار Y-hydroxybutyrate (GHB) حتى في تركيزات منخفضة في غضون ثانية واحدة، يستخدم عقار روهيبنول المثبط للجهاز العصبي المركزي، والمعروف باسم روفي أو جي إتش بي، عادة في المشروبات، وقد تم ربطه بالاعتداء الجنسي.

وأوضحت الصحيفة، أن المخدر يسبب النعاس، ويبطئ التنفس، ويقلل معدل ضربات القلب، مضيفة، إن هذه المخدرات عديمة اللون والطعم وتسبب حالة من الذهول لدى الضحايا تشبه التسمم الكحولي الشديد - مما يجعل الناس عرضة للاعتداء الجنسي.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن للوشم اكتشاف وجود عقارهيدروكسي بيوتيرات (GHB) حتى في التركيزات المنخفضة، و يعتبر انتشار تعاطي المخدرات مرتفعًا حيث أفاد 11% من البالغين في المملكة المتحدة أنهم تعرضوا للتعاطي في أي وقت من حياتهم.

وأضافت، أن 9% من الرجال و13% من النساء أفادوا بأن مشروباتهم تحتوي على مواد مخدرة، موضحة، إن هناك طرق يمكن للناس من خلالها حماية أنفسهم من المخدرات الموجودة في المشروبات، وذلك من خلال استخدام شرائط وبطاقات متخصصة يتغير لونها عند تعرضها لهذه المواد المخدرة، لكن العديد من أدوات اختبار المخدرات هذه ملحوظة أو تستغرق دقائق قليلة للإعلان عن النتيجة.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة ACS Sensors، شرع الباحثون في كوريا الجنوبية في تطوير اختبار سريع المفعول لـ GHB يتم ارتداؤه على الجلد باستخدام ملصق يشبه الوشم، هذا الملصق الذي يشبه الوشم، والذي يمكن طباعته بمجموعة متنوعة من التصميمات، يكتشف وجود العقار و يستخدم غالبًا "لتخدير" المشروبات - تتحول الحروف إلى اللون الأحمر عند تعرضها له.

قام جيونج جي كيم وجاي أون آن وكيونج تشول كو وأوه سيوك كوان وزملاؤه بإنشاء الملصقات عن طريق وضع قالب فوق فيلم بلاستيكي رقيق مزين بتصاميم تشبه الوشم.

قاموا بسكب خليط هلامي في القالب الذي يحتوي على مستقبل كيميائي يتحول إلى اللون الأحمر عندما يكتشف وجود المخدر GHB تم بعد ذلك طلاء الجزء الخلفي من الملصق بمحلول غراء مخفف، حتى يتمكن من الالتصاق بالجلد.

قام الباحثون باختبار قدرة الملصق على اكتشاف كميات صغيرة من مادة GHB في مجموعة متنوعة من المشروبات: الويسكي، والفودكا، والبيرة، والسوجو (مشروب كحولي كوري) والقهوة.

تم الكشف عن المخدر في غضون ثانية واحدة من ملامسته للمشروبات المحتوية على المخدر حتى أن لونه تغير عندما اكتشف مستويات من المخدر أقل مما قد يسبب أعراضًا فسيولوجية خطيرة - 0.01 ميكروجرام من GHB في مليلتر واحد من المشروب، تم تصميم الملصق بحيث يمكنك غمس إصبعك بسهولة في مشروب، ثم لمس القطرة بالملصق ورؤية النتيجة على الفور تقريبًا.

تظهر النتيجة الإيجابية لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد الاكتشاف، وهو أمر قد يكون مهمًا إذا كان هناك حاجة إليه كنوع من دليل على التلاعب، ويقول الباحثون إن تقنية الملصقات الخاصة بهم غير مكلفة وسهلة التصنيع، وقد تصبح متاحة تجاريا قريبا.