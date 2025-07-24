شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نوع خضراوات وفواكه ترطب الجسم في الحر.. ومشروبات تزيد العطش ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

مع موجة الحر الشديدة التى نشهدها الأيام الحالية نحتاج إلى زيادة الترطيب للحفاظ على برودة الجسم خلال موجة الحر والحماية من الجفاف، وفقا لتقرير موقع " time"، فإن التغلب على الحرارة للحفاظ على رطوبة الجسم والبرودة خلال موجة الحر له أسباب صحية تتلخص في التالى:

ينظم درجة حرارة الجسم

خلال موجات الحرّ الشديد، يُعدّ التعرق آلية التبريد الطبيعية للجسم، يتبخر الماء من الجلد، فيسحب الحرارة بعيدًا ويخفض درجة حرارتنا الداخلية، ولكن بدون شرب كمية كافية من الماء، تقلّ كفاءة الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذلك، من الضروري العناية بنفسك والحفاظ على رطوبة جسمك طوال اليوم.

يعزز مستويات الطاقة

يمكن للجفاف أن يُستنزف طاقتك، ويجعل حتى أبسط المهام تبدو صعبة، يضمن الحفاظ على رطوبة الجسم أداءً مثاليًا، ويمنحك الطاقة طوال اليوم.

يحسن الوظيفة الإدراكية

يمكن أن يُضعف الجفاف التركيز والذاكرة واتخاذ القرارات، شرب كمية كافية من الماء يُحافظ على نشاط عقلك وتركيزك خلال الطقس الحار.

كيف تعرف أنك تعاني من الجفاف؟

هذه هي العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بالجفاف

الشعور بالعطش

البول داكن اللون

التبول بشكل أقل

جفاف الفم والشفتين والجلد

تعب

الدوخة أو الدوار

الصداع

إذا كنت تعاني من العديد من هذه الأعراض، فإن محاولة إحضار زجاجة المياه الخاصة بك وشرب بعض الماء هي فكرة جيدة.

نصائح الخبراء للحفاظ على رطوبة الجسم خلال موجات الحراشرب الماء على مدار اليوم : قد لا تشعر بالعطش داخل المنزل، ولكن لا يزال عليك شرب الماء، اشرب الماء قبل أن تشعر بالعطش، وعلى دفعات صغيرة بانتظام طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.

راقب لون البول : يشير اللون الأصفر الفاتح إلى الترطيب المناسب، ولكن إذا كان لون البول داكنًا أو كهرمانيًا، فهذا يشير إلى الجفاف.

أضف نكهة مميزة إلى مياهك : قد تشعر بالملل من شرب الماء العادي، لكن لا تدع ذلك يحدث لإضافة لمسة منعشة، أضف الخيار، أو الليمون، أو التوت، أو النعناع.

احمل معك زجاجة ماء : عندما تخرج، احمل معك دائمًا زجاجة ماء واشرب الماء للبقاء رطبًا.

تجنب الكافيين : لأنه مُدِرّ للبول، وقد يزيد من التبول ويُسبب الجفاف.

قم بتعديل نظامك الغذائي - قم بإدراج الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالماء.

ارتدِ ملابس مناسبة للطقس: ارتدِ ملابس فضفاضة وجيدة التهوية مصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن أو الكتان. تجنب الملابس الضيقة التي تزيد من التعرق.

15 طعامًا مُبرِّدًا للتغلب على الحرارة

الخيار : مُرطِّبٌ للغاية، إذ يحتوي على نسبة ماء تصل إلى حوالي 95%. يُمكن تناوله نيئًا، أو إضافته إلى السلطات، أو نقعه في الماء.

البطيخ : من أكثر الفواكه الغنية بالعصارة استهلاكًا في الصيف، إذ يحتوي على حوالي 92% من الماء. إنه منعش وغني بفيتاميني أ و ج.

الفراولة : تحتوي أيضًا على 91% ماء. تُعدّ وجبة خفيفة رائعة أو إضافة رائعة للعصائر والسلطات.

الشمام: فاكهة مرطبة، وهي عبارة عن 90% من الماء وتوفر نكهة حلوة ومنعشة مع دفعة من الفيتامينات A و C.

الخس : الخضراوات الورقية كالخس تتكون من 95% ماء، وهي مثالية للسلطات والسندويشات، إذ تساعدك على البقاء منتعشًا ورطبًا.

الكرفس : يحتوي على 95% من الماء، وهو عبارة عن وجبة خفيفة مقرمشة توفر مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

الطماطم : تتكون من 94% ماء، استمتع بها في السلطات، والسندويشات، أو بمفردها لترطيب جسمك.

الفلفل الحلو : يحتوي على حوالي 92% من الماء، وهو مُرطِّب وغني بمضادات الأكسدة. يُضفي ملمسًا مقرمشًا على أي وجبة.

الأناناس : هذه الفاكهة الاستوائية تتكون من 86% من الماء وتوفر نكهة حلوة ولذيذة وجرعة من فيتامين سي.

البرتقال : يحتوي البرتقال على 86% من الماء وهو مليء بفيتامين سي. وهو مثالي كوجبة خفيفة منعشة أو عصير طازج.

الزبادي : يحتوي الزبادي على حوالي 88% من الماء، والبروبيوتيك والبكتيريا الحية التي تُفيد صحة الأمعاء، مما قد يكون مفيدًا أثناء السفر أو تغيير الروتين.

الخوخ : هذه الفاكهة اللذيذة تتكون من 89% من الماء وتوفر حلاوة لذيذة مثالية للأيام الحارة.

التفاح : يحتوي التفاح على نسبة 86% من الماء، وهو مرطب وسهل تناوله أثناء التنقل للحصول على وجبة خفيفة سريعة ومنعشة.

ماء جوز الهند من أفضل مشروبات الصيف المنعشة وأكثرها طلبًا. فهو غنيٌّ بالإلكتروليتات ويساعد على استعادة جميع المعادن.

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء موجات الحرارة

تجنب تناول أو شرب أي شيء له آثار مدرة للبول ، مما يعني أنه يتسبب في التبول بشكل متكرر يؤدي تناول هذه الأنواع من الأطعمة إلى زيادة كمية السوائل المفقودة مع البول ، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف الذي يعاني منه بالفعل بسبب التعرق المفرط.

تشمل الأطعمة والمشروبات ذات التأثيرات المدرة للبول التي يجب تجنبها ما يلي:

القهوة والشاي أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات السكرية والمشروبات الغازية