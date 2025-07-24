شكرا لقرائتكم خبر عن عانت نقص البوتاسيوم.. صينية كادت تموت فى محاولة إنقاص وزنها لارتداء فستان والان مع تفاصيل الخبر

اضطرت مى، البالغة من العمر 16 عاما من مقاطعة هونان بوسط الصين، إلى الخضوع لإجراء طبى طارئ استغرق 12 ساعة بعد أن دخلت فى حالة حرجة نتيجة نظامها الغذائى القاسى، فلمدة أسبوعين، لم تأكل مى سوى كمية قليلة من الخضراوات والملينات، وفقا لصحيفة شياوشيانغ مورنينغ هيرالد الصينية، فقد نقلت إلى المستشفى بعد أن فقدت فجأة قوتها فى أطرافها وأصيبت بضيق فى التنفس.



فتاة كادت تموت لاعتمادها على الخضراوات والملينات لمدة اسبوعين

أظهرت الفحوصات انخفاضا حادا فى مستويات البوتاسيوم فى دمها إلى أقل من المعدل الطبيعى، فأدى ذلك إلى حالة تسمى نقص بوتاسيوم الدم الخطير، والذى غالبا ما يكون ناجما عن نظام غذائى غير صحى، وقال طبيب فى مستشفى آخر فى هونان، يدعى لى، إن اتباع نظام غذائى غير متوازن والجفاف قد يخفضان مستويات البوتاسيوم فى الجسم، وفقا لموقع scmp.

وأضاف بينغ مين، طبيب مى فى مستشفى هونان الشعبى، أن نقص بوتاسيوم الدم الحاد قد يسبب فشلا تنفسيا وسكتة قلبية مفاجئة، وأشار بينغ إلى أنه للحصول على كمية كافية من البوتاسيوم، يجب تناول البطاطس والدجاج والموز، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء يوميا، ثم عادت صحة مى إلى طبيعتها، وخرجت مؤخرا من المستشفى، وتعهدت بأنها لن تلجأ إلى أساليب قاسية لإنقاص الوزن مرة أخرى.

مى ليست أول شخص فى الصين يعرّض حياتها للخطر باتباع نظام غذائى غير صحى، فى العام الماضى، نقل رجل صينى يبلغ من العمر 26 عاما إلى المستشفى أيضا بسبب نقص بوتاسيوم الدم، فقد اتبع هذا الرجل الصيام المتقطع لإنقاص وزنه، حيث كان يتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط يوميا. كما كان يمارس تمارين رياضية يومية شاقة.

فى عام 2021، ذهبت امرأة تبلغ من العمر 38 عاما إلى المستشفى بعد محاولتها إنقاص وزنها بشرب كمية كبيرة من الماء، وبناء على تعليمات فيديو وجدتها على الإنترنت، شربت 4000 مل من الماء المالح دفعة واحدة، مما أدى إلى ما وصفه الأطباء بالتسمم المائى.