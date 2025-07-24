شكرا لقرائتكم خبر عن يخفض ضغط الدم ويقلل إصابتك بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. فوائد عصير البنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن شرب جرعتين فقط من عصير البنجر يوميًا قد يساعد على خفض ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

توصلت دراسة جديدة مثيرة للاهتمام إلى أن الأشخاص في السبعينيات من عمرهم الذين أضافوا العصير إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة أسبوعين شهدوا انخفاض ضغط الدم المرتفع لديهم إلى النطاق الصحي.

ووجد الباحثون من جامعة إكستر أن المشروب الغنى بالنترات مفيد للشباب أيضًا، إذ يعمل على تعزيز مستويات البكتيريا الصحية في الفم لدى من هم دون سن الثلاثين.

وفي حديثها عن النتائج، حثت البروفيسورة آني فانهاتالو، المشرفة على الدراسة، كبار السن على دمج المزيد من الخضراوات الغنية بالنترات في نظامهم الغذائي، سواء كان ذلك البنجر أو السبانخ أو الجرجير أو الكرفس أو الكرنب، مضيفا، إننا نعلم أن اتباع نظام غذائي غني بالنترات له فوائد صحية وأن كبار السن ينتجون كمية أقل من أكسيد النيتريك مع تقدمهم في السن.

وقالت الصحيفة، إن تشجيع كبار السن على استهلاك المزيد من الخضروات الغنية بالنترات يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة على المدى الطويل.

ويعتقد الباحثون أن الخضراوات الغنية بالنترات مثل البنجر قد تساعد في تعزيز مستويات البكتيريا المفيدة في الفم والأمعاء، والتي يعتقد أنها تساعد في إزالة الكوليسترول الضار من الدم، وخفض ضغط الدم.

عندما تدخل النترات الجسم يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك - وهو مركب يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وقالت الصحيفة، إن شرب عصير البنجر قد يساعد بالفعل في تقليل خطر الإصابة بالخرف، لقد ارتبطت نسبة الكوليسترول "الضار" - المعروف باسم LDL - منذ فترة طويلة بمشاكل صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويرجع ذلك إلى أن البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يشكل لويحات تتراكم وتسد الشرايين، مما يحد من إمداد الدم من وإلى القلب، ويعتقد أن ما يقدر بنحو 6.3 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من هذه الحالة، التي قد يؤدي تركها دون علاج إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي الدراسة التي استمرت 6 أسابيع، تم تحليل حالة 9 بالغين في السبعينيات من عمرهم و 9 شباب تحت سن 22 عاما لمعرفة مدى تأثير إدخال عصير البنجر المركز إلى نظامهم الغذائي اليومي على صحتهم، خضع المشاركون لفترتين من المكملات الغذائية لمدة 10 أيام، حيث تم توزيعهم بشكل عشوائي إما على جرعات من البنجر أو مكملات وهمية، تم قياس عينات الدم وضغط الدم في بداية الدراسة وفي الأيام الثامن إلى العاشر من كل تجربة لتتبع مستويات أكسيد النيتريك.

وفي أحد هذه الأيام، قام الباحثون أيضًا بتقييم تصلب الشرايين، وهو مؤشر رئيسي لانخفاض مستويات أكسيد النيتريك.

وفي نهاية الدراسة، شهد كبار السن انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، ولكن لم يتم ملاحظة نفس التأثير لدى المجموعة الأصغر سنًا، وارتبط شرب عصير البنجر أيضًا بانخفاض البكتيريا الضارة، والتي تسمى بريفوتيلا، والتي ارتبطت بزيادة خطر الوفاة لدى كبار السن.

وأظهرت النتائج أيضًا زيادة في البكتيريا الصحية التي تنتمي إلى النيسرية، والتي تساعد على إنتاج النتريت، مما يعزز صحة القلب.

قال الدكتور لي بينيستون، من مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية، والذي لم يشارك في الدراسة الحالية، إن الدراسة تفتح فرصًا جديدة لتحسين صحة القلب من خلال التغذية.

وأضاف: "يعد هذا البحث مثالاً رائعًا لكيفية مساعدة العلوم البيولوجية لنا في فهم الروابط المعقدة بين النظام الغذائي والميكروبيوم والشيخوخة الصحية بشكل أفضل"، وتشير التقديرات إلى أن 270 شخصًا يدخلون المستشفى بسبب نوبة قلبية كل يوم في المملكة المتحدة، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يموت حوالي 175 ألف بريطاني سنويا بسبب أمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة، وهو ما يعادل 480 شخصا يوميا ويزيد عن سكان مدينة أكسفورد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه أبحاث جديدة واعدة إلى أن هذا المشروب المليئ بالعناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف، من خلال تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.

ووجد باحثون من جامعة إكستر أيضًا أن البالغين الذين يتمتعون بـ "وظيفة دماغية صحية" لديهم مستويات أعلى من النتريت في أفواههم، تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتحويل النترات إلى نتريت - مما يعني أن البنجر الغني بالنترات يمكن أن يساعد في رفع مستويات النتريت.

وأشارت الأبحاث في السابق أيضًا إلى أن البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم وحتى يثبط بعض التفاعلات الكيميائية في الدماغ التي تشارك في تطور مرض الزهايمر.