دراسة تكشف عادات يومية قد تسبب القلق والاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أن الروتين غير المُتوقع قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وأكد الخبراء أن الحفاظ على النشاط، والتعرض لأشعة الشمس، والالتزام بجدول نوم مُحدد، كلها أمور تُحقق نتائج رائعة في تحسين صحتك النفسية، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

كيف يؤثر نمط الحياة على الصحة النفسية؟

في ظل جداول اليوم السريعة وغير المتوقعة، قد يكون الحفاظ على ثبات العادات اليومية أمرًا صعبًا، في بعض الأيام، قد تقضي ساعات في الهواء الطلق تحت ضوء النهار الطبيعي، بينما في أيام أخرى، قد تبقى في الداخل مع تعرض محدود لأشعة الشمس، وبالمثل، قد تتقلب مستويات حركتك - ففي بعض الأيام تمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا، وفي أيام أخرى، تأخذ يوم راحة كاملًا.

تتبعت الدراسة 6800 بالغ أمريكي لدراسة تأثير حركتهم اليومية وتعرضهم للضوء على صحتهم النفسية.

وأكدت النتائج أهمية الحفاظ على روتين ثابت، لا سيما فيما يتعلق بمستويات النشاط والتعرض للضوء الطبيعي.

أولئك الذين لديهم روتين غير منتظم وتعرض متقلب لضوء النهار كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أيضًا أن الاضطرابات في دورات النوم وأنماط النشاط اليومي يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة النفسية، يعود ذلك إلى أن الروتين غير المنتظم يُخلّ بالإيقاع اليومي - الساعة البيولوجية للجسم - التي تُنظّم المزاج ومستويات الطاقة والصحة العامة.

طرق الحفاظ على صحتك النفسية

بناءً على هذه النتائج، يُمكن أن يُساعد الحفاظ على روتين يومي مُنتظم في تحسين الصحة النفسية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب إليك بعض الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك..

- التزم بجدول نوم مُنتظم - اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع دورة نوم مُنظّمة جيدًا تدعم الصحة النفسية من خلال تحسين المزاج والوظائف الإدراكية.

- تعرّض لأشعة الشمس يوميًا - احرص على قضاء 30 دقيقة على الأقل في الخارج خلال ساعات النهار، يساعد الضوء الطبيعي على تنظيم إيقاعك اليومي ويعزز مستويات السيروتونين، مما يُحسّن المزاج.

- حافظ على نشاطك اليومي - المواظبة على التمارين الرياضية أمرٌ أساسي مارس تمارين معتدلة كالمشي أو اليوجا أو التمدد يوميًا، بدلًا من ممارسة الرياضة المكثفة في بعض الأيام وقلة الحركة في أيام أخرى.

- قلل من وقت الشاشة قبل النوم - قد يُؤدي التعرض المفرط للشاشات قبل النوم إلى اضطراب أنماط النوم، جرّب قراءة كتاب أو ممارسة تقنيات الاسترخاء بدلًا من ذلك.

- اتّبع نظامًا غذائيًا متوازنًا - فالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية تدعم وظائف الدماغ والاستقرار العاطفي.

- مارس اليقظة الذهنية والاسترخاء - يمكن أن تُساعد أنشطة مثل التأمل والتنفس العميق وتدوين اليوميات في إدارة التوتر وتعزيز الصحة النفسية.