علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى التخلص من السموم الرقمية

أصبحت الشاشات عنصرا أساسيا فى الحياة، بما تسببه من متاعب صحية مثل النوم المتقطع والتوتر، وتلك ليست مجرد أعراض عابرة، بل إشارات صامتة تدل على أن جسدك بحاجة لـ"ديتوكس رقمي"، لإعادة التوازن بينك وبين عالمك الرقمي.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، إليك بعض الإشارات التي قد يرسلها لك جسدك وعقلك:

1. التعب بشكل دائم حتى بعد النوم

إذا كنت تستيقظ منهكًا أو تشعر بالإرهاق طوال اليوم، فقد يكون استخدامك للشاشة جزءًا من المشكلة، فالضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يُفسد هرمونات النوم لديك ويُعطّل الإيقاع اليومي مما يُصعّب النوم والاستمرار فيه، علاوةً على ذلك، قد يُسبب إرهاقًا وخمولًا طوال اليوم.

2. الشعور بإجهاد أو جفاف في عينيك

التحديق في الشاشات لساعات طويلة قد يُسبب ألمًا وجفافًا في العينين، بل وحتى ضبابية، إذا وجدت نفسك تفرك عينيك أو تجد صعوبة في التركيز، فقد حان الوقت لإراحتهما، انتبه أيضًا لأي حرقة في عينيك، فهي علامة مباشرة على أن عينيك بحاجة إلى وقت بعيدًا عن الشاشات الرقمية.

3. الصداع المتكرر

الصداع المتكرر، خاصةً بعد فترات طويلة من استخدام الشاشة، يُعدّ علامة تحذيرية كبيرة، فالتركيز المستمر على الأجهزة الرقمية قد يُسبب التوتر وإجهاد العين هذا يؤدي إلى صداع شديد، عند استخدام الشاشات لفترات طويلة، من المهم اتباع قاعدة 20-20-20، تنص هذه القاعدة على أنه لكل 20 دقيقة تقضيها أمام الشاشة، اقضِ 20 ثانية بعيدًا عنها، وانظر لمسافة 20 قدمًا.

4. الشعور بالمزيد من القلق أو الاكتئاب

وسائل التواصل الاجتماعي، وتنبيهات الأخبار، ورسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي، قد تُشعر أي شخص بالإرهاق، إذا لاحظتَ تقلب مزاجك أو قلق بعد التمرير، يُخبرك عقلك أنه يحتاج إلى توقف.

5. ألم في رقبتك أو كتفيك أو ظهرك

أصبح ألم الرقية مشكلة شائعة بشكل كبير بين الجيل الحالي، فالانحناء على الأجهزة قد يؤدي إلى تصلب العضلات وآلام مزعجة في رقبتك وكتفيك وظهرك، إذا كنت تتألم، فهذا يعني أن جسمك يحتاج إلى وقت أقل أمام الشاشات، استخدم روتينًا للتمدد لمدة خمس دقائق على الكرسي للتخلص من رقبة التكنولوجيا وغيرها من آلام العضلات الناتجة عن الجلوس على الكرسي لساعات طويلة.

6. لا يمكنك التركيز كما اعتدت

إذا كنت تجد صعوبة في التركيز على كتاب أو محادثة أو حتى فيلم، فقد تكون الشاشات هي السبب، الإشعارات المستمرة وتعدد المهام قد يُقلل من مدى انتباهك، تدرب على وضع هاتفك رأسًا على عقب، صامتًا، وعلى بُعد مسافة أثناء الدراسة أو إجراء محادثة.

لماذا يعد التخلص من السموم الرقمية أمرًا مهمًا

قضاء وقت طويل أمام الشاشات لا يُرهق عينيك فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحتك العامة، فعندما تكون متصلًا بالإنترنت باستمرار، يُثقل دماغك بالمعلومات، مما يُصعّب عليك الاسترخاء والتركيز.

قد يؤدي هذا إلى التوتر والقلق، بل وحتى الشعور بالإرهاق، أما أخذ استراحة من الأجهزة الرقمية فيمنح عقلك فرصة للراحة وإعادة ضبط نفسه، فهو يُساعد على تقليل الفوضى الذهنية ويُحسّن قدرتك على التركيز على ما هو مهم حقًا.

كيفية بدء التخلص من السموم الرقمية

ليس عليك التوقف فجأة، ابدأ تدريجيًا، وحاول إيقاف الإشعارات لبضع ساعات، أو تحديد أوقات خالية من الشاشة (مثلًا أثناء الوجبات)، أو ترك هاتفك في غرفة أخرى قبل النوم، استبدل تصفح الإنترنت بشيء تستمتع به، كالقراءة أو المشي أو حتى مجرد التواجد مع أحبائك.