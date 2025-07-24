للمرأة البدينة .. نصائح لمرور الحمل بسلام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:18 صباحاً - تعد زيادة الوزن خلال فترة الحمل أمراً طبيعياً، ولكن لا تزال الحامل بحاجة للسيطرة على وزنها لتفادي الإصابة بالسمنة المفرطة. لتفادي خطر الإصابة بالعديد من مضاعفات الحمل المختلفة.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "بولد سكاي" قد يختلف حجم الدهون أو النحافة أثناء الحمل من امرأة لأخرى، لذلك لا تزالين بحاجة إلى مراقبة زيادة الوزن أثناء الحمل لمعرفة ما إذا كنت تكتسبين وزناً زائداً، وقارنته بمؤشر كتلة الجسم (BMI) قبل الحمل، فإذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن بالفعل قبل بدء الحمل، فيجب أن تكوني حذرة للغاية للسيطرة عليه أثناء الحمل. وفيما يلي طرق مختلفة يمكنك من خلالها تقليل خطر حدوث مضاعفات الحمل بسبب زيادة الوزن.

اتباع نظام غذائي صحي

تحتاج النساء الحوامل البدينات إلى اتباع نظام غذائي صحي - الصورة من موقع Freepik

تحتاج النساء الحوامل البدينات إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لتلبية الاحتياجات الغذائية لأنفسهن وللجنين وبصرف النظر عن ذلك، تناول أيضاً الكثير من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة لمنع الزيادة الكبيرة في نسبة السكر في الدم مثل الخضروات والفواكه، وخاصةذات الألون الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي واللحوم والدواجن والأسماك والأرز البني وخبز القمح والحبوب والمكسرات.

بينما يوصى بالابتعاد أثناء الحمل المبكر عن تناول الأطعمة النيئة و الحليب غير المبستر، وممارسة الرياضات عالية الكثافة والإفراط في تناول الطعام، وتناول الدواء بدون إذن الطبيب.

التحكم في زيادة الوزن

خلال فترة الحمل، لا يُنصح بإنقاص الوزن حتى لو كنتِ تعانين من زيادة الوزن بدلاً من ذلك، يمكنك التحكم في زيادة الوزن، إليك كيفية زيادة الوزن أثناء الحمل.

مؤشر كتلة الجسم 25-29.9: يزيد بمقدار 7-11 كجم أثناء الحمل أو 14-22 كجم إذا كنت حاملاً بتوأم.

مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر: زيادة 5-9 كجم أثناء الحمل أو 11-19 كجم إذا كنت حاملاً بتوأم.

إن زيادة الوزن تدل على الحالة الغذائية الجيدة للمرأة الحامل وتطور الجنين في الرحم، لذا من الناحية المثالية، ينصح بإضافة 300 سعرة حرارية يومياً لزيادة الوزن والحفاظ على صحتك.

وفي المقابل، هذا لا يعني أنه يمكن للنساء الحوامل تناول أكبر قدر ممكن من الطعام. يجب عليك حقاً الانتباه إلى عدد مرات تناول الطعام والحصص وأنواع الطعام حتى لا تصابي بالوزن الزائد وتضر بصحة المرأة الحامل.

لذا، فمن الأفضل استشارة طبيب التوليد للحصول على توصيات حول كيفية الحفاظ على وزن الجسم المثالي أثناء الحمل.

وضع جدول للوجبات

على الجانب الآخر تحتاج النساء الحوامل البدينات أيضاً إلى تنظيم جدول تناول الطعام بشكل جيد، فإذا كنت تشعرين بالجوع في كثير من الأحيان، فيمكنك وضع جدول لتناول الطعام بشكل متكرر، ولكن بحصص أصغر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك التأكد من اختيار وجبات خفيفة صحية، وخاصة الفواكه والخضروات وتجنب تخطي وجبات الطعام، لأن ذلك قد يعيق جهودك للتحكم في زيادة الوزن.

تناول الكثير من الماء

يحتاج الجسم إلى المزيد من السوائل أثناء الحمل، خاصة إذا كنتِ حاملاً وتعانين من البدانة أو تمارسين نشاطاً بدنياً يحتاج لمجهود، لذلك، يجب عدم إغفال تناول الكثير من الماء لتلبية احتياجاتك من السوائل وتسهيل تدفق الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك إلى الرحم والجنين. ويساعد تناول الماء أيضاً في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

ليس هذا فحسب، بل يساعد تناول الكثير من الماء في الوقاية من المشاكل الصحية المختلفة لدى النساء الحوامل، وهناك العديد من المشاكل التي يمكن الوقاية منها، وهي الجفاف، والتعب، وفقر الدم، والإمساك، والبواسير، والتهابات المسالك البولية.

لذا حاولي تناول 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، ويمكنك إضافة شرائح من الليمون أو الفراولة أو الخيار، يعد أيضاً من الأفضل تجنب المشروبات المنكهة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن تلك المشروبات يمكن أن تضيف سعرات حرارية إضافية لجسمك، كما قد تحتوي المشروبات المنكهة أيضاً على كمية زائدة من الكافيين والسكر والملح، وهي ليست جيدة لصحتك.

ممارسة الرياضة بانتظام

اليوجا من التمارين الآمنة للحامل- الصورة من موقع Freepik

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أثناء الحمل إحدى طرق الحفاظ على صحة النساء الحوامل البدينات، كما تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية والأكسجين في الجسم، وتقوية العضلات، وتقليل التوتر أثناء الحمل. كما تدعم ذكاء الطفل منذ تواجده في الرحم.

لذا حاولي تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة التمارين الرياضية، وهناك العديد من خيارات التمارين الآمنة، مثل المشي أو السباحة أو حتى اليوغا.

وفي المقابل، لا يمكنك ممارسة جميع أنواع التمارين الرياضية أثناء الحمل، لذلك استشيري الطبيب لتحديد التمارين الرياضية الآمنة، حسب حالتك.

اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن

يعد أفضل وقت لتنفيذ برنامج إنقاص الوزن هو التخطيط للحمل لذلك، على الرغم من أن زيادة الوزن والسمنة تعرض النساء الحوامل لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات الحمل المختلفة، إلا أنه لا يُنصح بإنقاص الوزن خلال فترة الحمل لأن الجهود المبذولة للحفاظ على وزنك أثناء الحمل كما كان قبل الحمل أو حتى تقليله، يمكن أن تسبب مضاعفات صحية لك بالإضافة إلى افتقار الجنين إلى العناصر الغذائية اللازمة للنمو.

ما هي المخاطر إذا كانت المرأة الحامل سمينة؟

فيما يلي مخاطر صحية مختلفة إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أثناء الحمل.

الإجهاض المتكرر.

الولادة المبكرة.

وفاة الجنين.

سكري الحمل.

ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل جلطات الدم.

حجم الجنين كبير جداً (عملقة).

عسر الولادة أو تعسر الولادة في منتصف المخاض.

النزيف الزائد بعد الولادة.

