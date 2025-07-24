شكرا لقرائتكم خبر عن زبادى ولا جبنة قريش.. اعرف الوجبة الخفيفة الأفضل لو عايز تخس والان مع تفاصيل الخبر

يعد كل من الجبن القريش والزبادي من منتجات الألبان الغنية بالبروتين، والتى ينصح بتناولها كوجبات خفيفة، سواء للرياضيين أو لمتبعى الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، خاصة وأنها منخفضة الدهون.

ورغم الاتفاق على أنهما وجبات صحية، إلا أنه يوجد بعض الاختلافات فى العناصر الغذائية بين كليهما، وفقا لموقع "Very well health".

مقارنة بين الجبن القريش والزبادى

يحتوي الجبن القريش عمومًا على بروتين أكثر من الزبادي، مع ذلك، يُعد كل من الجبن القريش والزبادي اليوناني خيارين جيدين كوجبات خفيفة غنية بالبروتين، وقد يعتمد اختيار الجبن القريش أو الزبادي اليوناني كوجبة خفيفة غنية بالبروتين على تفضيلاتك واحتياجاتك الغذائية.

فى الوقت نفسه يحتوي الجبن القريش على نسبة صوديوم أعلى، وهو أمر غير مرغوب فيه لمن يجب عليهم مراقبة استهلاكهم للملح بعناية.

تختلف القيمة الغذائية باختلاف منتجات الجبن القريش أو الزبادي ، سواءً كان خالي الدسم أو كامل الدسم أو منكّهًا.

أيهما أكثر صحة؟

يُعد الزبادي الخيار الأمثل صحيًا بفضل محتواه من البروبيوتيك وانخفاض الصوديوم، حيث ترتبط البروبيوتيك الموجودة في منتجات الألبان، مثل تلك الموجودة في الزبادي اليوناني، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تحمي من داء السكر من النوع الثاني.

توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية بالحد من تناول الصوديوم إلى 2300 ملج يوميًا، ومع ذلك، تشجع جمعية القلب الأمريكية على تقليل تناول الصوديوم إلى 1500 ملج يوميًا.

ويوفر كوب واحد من الجبن القريش 47% من الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم، بشرط ألا تتجاوز الكمية 1500 ملج، حيث يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة التصنيع

تختلف طريقة تصنيع الجبن القريش والزبادي اليوناني، مما يؤثر على خصائصهما الغذائية وملمسهما.

الجبن القريش

لإنتاج الجبن القريش، يُخلط الحليب مع حمض، مثل الخل، حتى يفصل الحمض المواد الصلبة (الخثارة) عن السوائل (مصل اللبن).

تُقطع الخثارة إلى قطع كبيرة أو صغيرة وتُطهى لإزالة الرطوبة. يُزيل شطف الخثارة وتصفيتها السائل بشكل أكبر ويُقلل من حموضة الجبن القريش.

تحتوي الخثارة الكبيرة على رطوبة أكثر من الخثارة الصغيرة، مما قد يؤثر على طعم الجبن القريش، ثم يضاف الملح إلى الخثارة لإضفاء نكهة، وتُضاف الكريمة أو المُكثّفات للحصول على قوام مخملي.

الزبادي

يسخن الحليب، ثم يبرد، ويُخلط مع زبادى سبق تصنيعه للحصول على البكتيريا منه، ثم يترك ليتخمر، و تتغذى البكتيريا على السكر الموجود في الحليب، وتُخمره، وتُساعده على أن يصبح زباديً كثيفًا.



