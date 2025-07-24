شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لا تتوقعها غنية بالبروتين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن مصادر البروتين التقليدية مثل اللحوم والمكملات الغذائية تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة لا تتوقعها وتحتوى أيضًا على كمية كبيرة من البروتين، تساعد هذه الأطعمة على تنويع نظامك الغذائى بل توفر أيضًا عناصر غذائية أساسية، بما فى ذلك البروبيوتيك والألياف، بحسب موقع "Delish".

يلعب البروتين أدوارًا أساسية عديدة فى الجسم، بما في ذلك تنظيم عملية التمثيل الغذائي، والاستجابة المناعية، ووظائف الهرمونات، كما أنه يُعدّ من أفضل مصادر الطاقة الغذائية، ويُشعرك بالشبع لفترة أطول.

السبانخ

السبانخ مصدر رائع للحديد وفيتامين ك والمغنيسيوم، عند طهيها، يتقلص حجمها إلى لا شيء تقريبًا، لكن السبانخ المطبوخة غنية بالبروتين، يحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخة على 6 جرامات من البروتين ما يعادل كمية بروتين بيضة واحدة.

اللبن الرائب

يحتوي كوب واحد من اللبن الرايب على ما يقرب من 10 جرامات من البروتين، ويمكن إضافته إلى العصائر، والصلصات، أو استخدامه كأساس لصلصة المعكرونة، وبالمقارنة بمنتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي اليوناني تتوفر في اللبن الرايب مجموعة أوسع بكثير من البروبيوتيك لتحسين صحة أمعائك.

البازلاء

تحتوي البازلاء على كمية كبيرة من البروتين لكل حصة - حوالي 8 جرامات لكل كوب.

الجوافة

لا تلجأين دائمًا إلى الفاكهة لتحقيق أهدافكِ من البروتين، ولكن هناك خيار غير متوقع يمكن أن يضيف المزيد من القيمة الغذائية إلى وجباتكِ، يحتوي كوب واحد من الجوافة الطازجة على أكثر من 4 جرامات من البروتين، ولا توفر معظم الفواكه الأخرى سوى جرام أو جرامين.

العدس الأصفر

العدس الأصفر من أسهل الطرق لإضافة قيمة غذائية إضافية إلى نظامك الغذائي، وغني بالألياف، والبروتين النباتي عنصر أساسي يمكن إضافته إلى وجباتك.