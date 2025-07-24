شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان القلب وهل يمكن علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحدث سرطان القلب عندما تنمو خلايا مريضة بشكل خارج عن السيطرة على القلب أو بالقرب منه، مُشكلةً ورمًا، وأكد الأطباء أن السرطان يبدأ في القلب، ويُعرف بسرطان القلب الأولي، أو حتى ينتشر من مكان آخر، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقًا للخبراء، فإن سرطان القلب الأولي نادر للغاية يُعرف أيضًا باسم ورم القلب، ويبدأ في القلب كـ"ساركوما" - وهو نوع من السرطان ينشأ في الأنسجة الرخوة في الجسم.

كيف يحدث سرطان القلب؟

يقول الأطباء إن سرطان القلب يحدث عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى القلب من سرطان في عضو مجاور - مما يؤدي إلى سرطان قلب ثانوي.

يكون سرطان القلب في الغالب نقيليًا وينتشر إلى القلب من الثدي والمريء والجلد والرئتين والكلى.

في كثير من الأحيان، يمكن أن ينتشر أيضًا من سرطانات الغدة الزعترية، الموجودة في الصدر، أو الدم والجهاز اللمفاوي.

وفقًا للخبراء، حتى التعرض للإشعاع وبعض السموم قد يلعب دورًا، وكذلك الوراثة العائلية.

ويعتقد العلماء أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان القلب الأولي هذا بسبب جيناتهم.

قد يكون السبب الرئيسي لطفرة في جين يُعرف باسم بروتين حماية التيلوميرات 1 أو POT1، يمكن للوالدين المصابين بهذه الطفرة الجينية أن ينقلوها إلى أطفالهم.

لماذا يُعد سرطان القلب نادرًا؟

يمتلئ القلب بالأنسجة الضامة وخلايا العضلات التي لا تتجدد بسرعة، مما يجعلها مقاومة للسرطان.

تنمو الخلايا السرطانية وتتكاثر بقوة أكبر في الأنسجة الظهارية، التي تتجدد بسرعة أكبر وتكون أكثر عرضة للطفرة المسببة للسرطان.

يُبطن النسيج الظهاري معظم الأعضاء، ولهذا السبب يؤثر السرطان عادةً على أنسجة الثدى وأعضاء مثل القولون والبنكرياس والرئتين والجلد.

علامات وأعراض سرطان القلب

يُعد قصور القلب المفاجئ وغير المبرر أبرز علامات سرطان القلب، حيث يعاني الكثير من الناس من ضيق التنفس والتعب الشديد والإرهاق إذا كان الورم يضغط على حجرة من حجرات القلب، تشمل بعض أعراض سرطان القلب الأخرى ما يلي..

- عدم انتظام ضربات القلب، والذي يشمل تسارع نبضات القلب

- ألم في الصدر

- إغماء

- انصباب التامور - وهو وجود سوائل زائدة حول القلب

- فقدان الوزن

- آلام الظهر المزمنة

- سعال مصحوب بدم

- تشوش ذهني أو مشاكل في الذاكرة

هل يمكن علاج سرطان القلب؟

يقول الأطباء إن علاجات مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي - أو مزيج منهما - تساعد في تقليص حجم ورم القلب وتخفيف الأعراض.

إذا انتشر ورم سرطاني آخر إلى قلبك، فسيقوم طبيبك بعلاج هذا السرطان الأولي.

يعتمد العلاج أيضًا على موقع الورم وحجمه، بالإضافة إلى عوامل مثل صحتك العامة وعمرك.

في كثير من الأحيان، قد يختار الأطباء إجراء عملية جراحية لإزالة الورم، مما قد يساعد في إطالة عمرك إذا أزال الجراح الورم تمامًا ومع ذلك، يمكن أن تكون الجراحة معقدة للغاية، لذلك من الأفضل إجراؤها في مركز متخصص.

في حالات نادرة، قد يقوم الجراح أيضًا بإزالة القلب، وإجراء عملية جراحية عليه، ثم إعادته إلى مكانه في إجراء يُعرف باسم زراعة القلب التلقائية.

يقوم جهاز بضخ الدم خلال هذه الجراحة، كما هو الحال في جراحات القلب الأخرى.

كما تُعد زراعة القلب خيارًا فعالًا في بعض الحالات مع ذلك، يؤكد الأطباء عدم وجود علاج لسرطان القلب حتى الآن.