تقع الأمهات بالعديد من الأخطاء ومنها أن تمنع طفلها من القيام ببعض التصرفات التي تراها الأم قد تشكل خطرًا على طفلها، ومن دافع خوفها عليه وحبها الزائد له، ولكن هذه التصرفات تكون طبيعية ولا تدل على أن الطفل يعاني من مشكلة مثلًا أو أنه قد أصبح طفلًا مشاغبًا ومزعجًا بل على العكس من ذلك.

يجب أن تفرح الأم حين يقوم ببعض التصرفات ويجب أن تتنظر قيامه بها ولا تمنعه عنها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية غادة أبو مهادي حيث أشارت إلى 4 تصرفات طبيعية يجب ألا تمنعي طفلك من القيام بها؛ لأنها تدل على تطور نموه الطبيعي وتكسبه المهارات مثل اللعب بالرمل والصلصال والماء وكذلك الجري في ساحات مفتوحة وغيرها في الآتي:

1- رغبة الطفل في الإمساك بالطعام وتناوله بنفسه

أم تطعم طفلها

اعلمي أن هناك الكثير من الأمهات اللواتي يرفضن تمامًا أن يقوم الطفل بالإمساك بالطعام ووضعه في فمه، بل إنهن يرفضن تمامًا أيضًا أن يمسك الطفل بالملعقة لكي يأكل بنفسه ويعتقدن أن الطفل سوف يقوم بإسقاط الطعام على ملابسه وعلى الأرض وأن الطفل لا يجيد الاعتناء بنفسه وإطعام نفسه وهذا التصرف من أهم الأخطاء التي تقع بها الأم مبكرًا وفي مرحلة إدخال الطعام التكميلي للطفل على وجه التحديد.

دعي طفلك يمسك طعام الأصابع أولًا بين يديه وذلك بعد الشهر السادس ثم دربيه على أن يضع الطعام حتى لو قام بتفتيت الطعام وبعثرته حوله وعلى الأرض؛ لأن ذلك يكسب الطفل مهارات ويقوي عضلات يديه ويعزز من قوتها وبالتالي بعد ذلك يجب أن تعودي طفلك على الإمساك بالملعقة ولا تؤخري خطوة أن يأكل الطفل بنفسه فيصبح موضعًا للسخرية من الآخرين، ويجب أن تعرفي خطوات تعودين بها طفلك على تناول الطعام بمفرده فتدعمين استقلاليته وثقته بنفسه واحساسه بذاته وبأنه يجب أن يهتم بصحته ويصبح منضبطًا ذاتيًا، ولا تهملي جلوسه إلى المائدة مع الكبار، وتخصيص أدوات جذابة لكي يأكل بها وتشجيعه على القيام بهذه الخطوة عن طريق تقليد أطفال آخرين.

2- اللعب بالرمل والماء والصلصال

طفل يلعب بالماء

دعي طفلك يلعب بأشياء قد تكون بالنسبة لك مسببة له اتساخ اليدين والملابس مثلًا، ولكنها بالنسبة له تكون هامة وضرورية من أجل تطوير مهاراته الحركية والإدراكية، وتحفيز قدراته وتحقيق التوازن بين نشاط الدماغ والأطراف وكذلك تحفيز خيال الطفل مما يحفز إبداعه من خلال قدرته على التحكم بعضلاته والتوافق بينها وبين أهداف يحددها بعقله.

لاحظي أن من بين الأشياء التي يحب الطفل اللعب بها هي الرمل والماء والصلصال، وإذا كان اللعب بالماء والرمل قد يأتي عفويًا مثل أن يخرج الطفل إلى الحديقة أو الشاطئ، فيجب ألا تمنعي طفلك من اللعب بهما، ولكن اللعب بالصلصال يعد لعبة يمكن توفيرها في أي مكان وفي غرفة لعب الطفل مثلًا ويمكنك من خلال شبكة الانترنت التعرف أكثر على فوائد طين الصلصال للأطفال وطرق تحضيره في المنزل؛ لأن هناك الصلصال البسيط والصحي الآمن للطفل واللعب به يعد لعبة هامة لا تحبها بعض الأمهات، ولكن الصلصال بحد ذاته يتيح للطفل راحة نفسية وهدوءًا وقدرة على التحكم بأعصابه؛ بسبب طبيعة تكوينه وخضوع الطفل للتمهل والدقة عند الإمساك به.

3- طلب الخروج من المنزل بشكل يومي

الخروج بالطفل من المنزل

لاحظي أنك سوف تقعين بخطأ كبير حين تحددين يومًا واحدًا في الأسبوع للخروج بالطفل من المنزل، مثل الأمهات اللواتي يخصصن يوم الإجازة فقط للخروج مرة واحدة بالطفل خلال الأسبوع، فيجب أن تتوقفي عن هذا الخطأ واخرجي بطفلك من المنزل واهتمي باختلاطه بالآخرين؛ لأن ذلك سوف يساعده على اكتساب اللغة، فحين تتساءلين كيف تنمين مهارات الطفل اللغوية؟ فيجب أن تعرفي جيدًا أن لغة الطفل تتطور مع التفاعل والتواصل الاجتماعي، وقد بينت الدراسات العلمية أن الطفل لو كان رضيعاً وفي شهوره الأولى من عمره فهو يقوم بتخزين حصيلة لغوية يستفيد منها حين يكبر، ولذلك فالخروج بالطفل من المنزل وسماع أصوات وأحاديث الآخرين يعني أن يُثري الطفل هذه الحصيلة اللغوية، ولن يجد أي صعوبات تُذكر في تعلم أهم مبادئ القراءة والكتابة، حيث يواجه الأطفال مشاكل لغوية مثلاً في نطق مخارج الحروف عند التحاقهم بالتعليم، ولا يحدث ذلك بالتأكيد مع الأطفال الذين تعودوا على سماع الآخرين يقرأون الكتب والصحف مثلاً أو يتحدثون مع بعضهم فيتابع حركات الشفاه والألسنة وغيرها من أعضاء الكلام.

اهتمي بأن تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وتنطقي أسماءها بشكل صحيح حين تخرجين بطفلك من المنزل وتصبحين في الحياة العامة، وسوف تلاحظين تحسن النطق عند الطفل لو كان لديه مشاكل في سن المدرسة مثل التأتأة، ولا تنسي فوائد الخروج من المنزل في حماية الطفل من الانطواء والمشكلات السلوكية ومحدودية الذكاء بسبب عدم التفاعل والاختلاط.

4- الجري في ساحات مفتوحة

امنحي طفلك فرصة تعلم الجري وليس فقط القيام به بعشوائية لكي لا يتعرض للمخاطر لأن الجري بالنسبة للطفل هو خطوة نمو جديدة ومهارة يكتسبها بعد تعلمه المشي منفردًا ويحب أن يستمتع بها بل إنه يبدأ بها مبكرًا وأولى ملاحظاتك على الطفل أنه بمجرد أن يتعلم المشي منفردًا سوف يحاول الجري لكي يهرب منك وأنت تلاحقينه لكي تقومي بتغيير الحفاض له أو إطعامه.

اعلمي أن الجري رياضة مهمة ونشاط بدني فعال، حيث يحقق فوائد صحية مثل تعزيز صحة القلب عند الطفل وكذلك تعزيز صحة عظام الطفل وتقوية مفاصله وعضلاته، بالإضافة إلى تحسين مزاج الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وتعليم الطفل الانضباط والنظام من خلال عقد مسابقات الجري، وتعلمه الحدود والقواعد، كما أن الجري يعد رياضة ضمن الرياضات ويجب أن تعرفي فوائد الرياضة للطفل: صحياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً، حيث أن من بين الفوائد التي يحققها الطفل من خلال الجري القدرة على تحمل المسئولية اتجاه صحته ورفاهيته.

