علاجات منزلية لتخفيف آلام أسنان طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 07:23 صباحاً - هل يشكو طفلكِ بأن رأسه ولثته ينبضان، وفمه مؤلم وحساس؟ لديه ألم في الأسنان بالتأكيد، وأنتِ في هذه الحالة ستراجعين طبيب الأسنان في أقرب وقت ممكن، وربما تنشغلين بأعمالك، أو لا تتمكنين من الحصول على الموعد عند طبيب معين، في هذه الأثناء، وحتى تأخذي طفلك إلى طبيب الأسنان، من أفضل ما يُمكنك نصيحته هو المضمضة بالماء الدافئ المالح. مزيج جيد هو نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام المضاف إلى 237 مل من الماء. لكن دعيه يبصقه لا يبتلعه. يمكن أيضاً تنظيف السِّن المؤلمة عند الطفل برفق بخيط الأسنان؛ لإزالة أي بقايا طعام عالقة، هذه إجراءات ربما تعرفينها، إليكِ أشياء استخدميها كعلاجات منزلية لتخفيف الألم مؤقتاً، كما ينصحك بها الأطباء والمتخصصون.

يمكنك غسل فم طفلك ببيروكسيد الهيدروجين

كبديل للماء المالح، يمكن استخدام بيروكسيد الهيدروجين لتخفيف آلام الأسنان عند الأطفال عن طريق المضمضة به، حيث يُساعد على تقليل الالتهاب والألم، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ومع ذلك يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي، حيث إن استخدامه بتركيزات عالية أو لفترات طويلة قد يسبب بعض الآثار الجانبية، اشطفي فم طفلك بمحلول من بيروكسيد الهيدروجين والماء بنسب متساوية. اخلطي بيروكسيد الهيدروجين دائماً بالماء. لا تستخدميه من دون تخفيف. وعلّمي طفلك أن يبصقه بعد الشطف، لا أن يبتلعه.

مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية

ينصح أطباء الأسنان باستخدام الأسيتامينوفين للأطفال، ومسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية؛ مثل الباراسيتامول (بنادول) أو الإيبوبروفين، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من قبل الطبيب أو الصيدلي، كما يمكن استخدام مسكنات موضعية تحتوي على مواد مخدرة مثل البنزوكايين، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها للأطفال دون سن الثانية. وإذا اخترتِ الأسبرين؛ فعلمي طفلك أن يبتلعه، لا تضعيه مباشرة على السن أو اللثة. هذا العلاج الشعبي غير فعال، وقد يُلحق الضرر بفم طفلك.

كمادات باردة

تُستخدم الكمادات الباردة لتخفيف الألم والتورم والالتهابات، خاصة بعد الإصابات، أو في حالات ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يمكن استخدام الكمادات الباردة على طفلك على مناطق مختلفة من الجسم؛ مثل الرأس، الرقبة، الإبطين، الفخذين، اليدين، والقدمين، وحتى أماكن التطعيم. إذا كان وجه طفلك منتفخاً، فضعي كمادات ثلج على خده بشكل متقطع خلال أول 24-36 ساعة. قد يساعد ذلك على تخفيف الألم، خاصة إذا كانت سِنّه مكسورة أو مفكوكة. قد يعني التورم أيضاً وجود خراج؛ وهو كيس من القيح والمواد الملتصقة في جذور السّن. قد يسبب هذا التهاباً خطيراً في الفك والأسنان الأخرى، تشمل الأعراض الحمى واحمرار اللثة.

الثلج

يمكن استخدام الثلج لتسكين ألم الأسنان عند الأطفال، خاصةً في حالات التورم أو الإصابات، وذلك عن طريق وضع كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش على الوجه بالقرب من المنطقة المصابة لتخديرها وتقليل الالتهاب، ومع ذلك يجب عدم وضع الثلج مباشرة على الأسنان. خذي قطعة ثلج في يدك، على نفس جانب سنّك المؤلمة. افركي الثلج في المنطقة بين إبهامك وسبابتك لمدة 7 دقائق، أو حتى تخدر المنطقة. لماذا يُجدي هذا؟ يعتقد الباحثون أن الثلج يوقف إشارات الألم إلى الدماغ.

زيت القرنفل لألم الأسنان

لا ينصح باستخدام زيت القرنفل لعلاج آلام الأسنان للأطفال، خاصة الأطفال الصغار، حيث يمكن أن تكون له آثار جانبية خطيرة، مثل تلف الكبد والنوبات الصرعية لدى الأطفال عند تناوله بكميات كبيرة. زيت القرنفل يحتوي على مادة الأوجينول، التي تعمل كمخدر موضعي ومضاد للبكتيريا، ولكن استخدامه للأطفال يجب أن يكون بحذر وتحت إشراف طبيب الأسنان. هذا العلاج الطبيعي يُخدّر الألم. افركيه مباشرةً على المنطقة المؤلمة، أو انقعي قطعة قطن فيه وربّتي بها على السن واللثة. قد يكون فعالاً مثل البنزوكايين، وهو المخدّر الموجود في جلّ تسكين ألم الأسنان الذي يُصرف من دون وصفة طبية.

علاجات شعبية غير مؤكدة الفائدة لتخفيف ألم الأسنان عند الأطفال

الثوم لألم الأسنان

الثوم يمكن أن يكون علاجاً منزلياً لتخفيف آلام الأسنان عند الأطفال؛ بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمسكنة للألم. يمكن استخدامه عن طريق مضغ فص ثوم طازج أو وضع معجون الثوم على المنطقة المصابة، ومع ذلك من الضروري استشارة طبيب الأسنان لتقييم سبب الألم، وتحديد العلاج المناسب، خاصة للأطفال. فعند سحق أحد هذه الفصوص، يُطلق الأليسين، وهو سائل زيتي ومُكافح طبيعي للأمراض. هل يُخفف الألم؟ الأمر غير واضح. ولكن يُمكنك تجربة مضغ قطعة من الثوم أو وضع قطع منه على أسنانك. لا بأس من تجربته.

مستخلص الفانيليا

مستخلص الفانيليا يمكن استخدامه لتسكين ألم الأسنان عند الأطفال، حيث يحتوي على المادة التي تساعد في تخدير الألم بشكل مؤقت، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في علاج الالتهاب. ومع ذلك، من المهم استشارة طبيب الأسنان قبل استخدام أي علاج منزلي، خاصة للأطفال. يحتوي مستخلص الفانيليا على مخدر الألم لفترة، وقد تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تسكين الألم. استخدمي إصبعك أو قطعة قطن؛ لوضع كمية صغيرة على السّن واللثة المؤلمة.

شاي النعناع

يمكن استخدام شاي النعناع لتسكين آلام الأسنان عند الأطفال، حيث يتميز النعناع بخواصه المهدئة والمسكنة للألم. يمكن استخدام أكياس شاي النعناع الباردة أو زيت النعناع لتخفيف الألم وتهدئة اللثة الملتهبة، لهذا قد يساعد كيس شاي النعناع المبرد على تهدئة آلام الأسنان واللثة.

حلول طبيعية لتخفيف ألم أسنان طفلك فوراً

الطب التقليدي

في بعض أنحاء العالم، يستخدم المعالجون التقليديون وخبراء الأعشاب أجزاءً مختلفة من نباتات أخرى عديدة لتخفيف آلام الأسنان، ولكن ليس من الواضح مدى فعالية هذه النباتات، وتشمل هذه النباتات:

نبات القراص المطلي.

نبات اللويزة الزرقاء.

قشرة جوز الهند.

أوراق الجوافة.

مكسرات الكولا.

أوراق الكينا.

لحاء المانجو.

أوراق البابايا.

البطاطا الحلوة.

أوراق عباد الشمس.

أوراق التبغ.

زيت جوز الهند.

المضمضة بالزيت

تُعدّ "المضمضة بالزيت" من الممارسات الشائعة في الطب التقليدي المعروفة باسم "الأيورفيدا" للأطفال، وهي ممارسة تعود أصولها إلى الهند. وتتم هذه العملية بطريقة مشابهة لاستخدام غسول الفم. لكن هل تسهم فعلاً في تخفيف ألم الأسنان؟ يشير بعض الدراسات إلى أن المضمضة بالزيت قد تُحسّن من صحة الفم من خلال تقليل تراكم البلاك على الأسنان والحد من التهاب اللثة، ولكن لا يوجد دليل يدعم الادعاءات بأنها تُخفف ألم الأسنان، ومع ذلك لن يضرّك زيت جوز الهند، إذا رغبتِ في تجربته.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي قد يكون له بعض الفوائد في علاج مشاكل الأسنان عند الأطفال، ولكن يجب استخدامه بحذر، وتحت إشراف طبي. يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله فعالاً في تخفيف التهابات اللثة وتقليل تراكم البلاك. ومع ذلك، يجب تخفيف الزيت بالماء قبل استخدامه كغسول للفم؛ لتجنب أي تهيج أو آثار جانبية، يُروَّج لهذه المادة الطبيعية أحياناً كعلاج لألم الأسنان. الأدلة التي تُؤيِّد ذلك قليلة. يُمكنها تقليل تراكم الجير على أسنان طفلك وتسكين التهاب اللثة، ويُمكنك العثور على غسولات فم تحتوي على زيت شجرة الشاي، وهو آمن عند استخدامه وفقاً للإرشادات.

غسول الفم الذي يحتوي على نسبة عالية من الحموضة

يُمكنكِ استخدام أي غسول فم للأطفال (يحتوي على خلاصة المُرَّة وطبيعي 100%) لعلاج التهاب الفم والأسنان واللوزتين، وهو منتج طبيعي 100% يحتوي على خلاصة المُرَّة، مصمم خصيصاً لعلاج التهابات الفم، الأسنان، واللوزتين. يتميز بتركيبته الطبيعية والآمنة على الأطفال، مما يجعله خياراً مثالياً للحفاظ على صحة الفم والحلق. وغالباً ما تختفي الحساسية الناتجة عن علاجات الأسنان الحديثة من تلقاء نفسها، أما في حال استمرار الأعراض أو ظهور نوع آخر من الحساسية، فيُفضل مراجعة طبيب الأسنان. وحتى يحين موعد الزيارة، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة للتخفيف من الشعور بعدم الراحة.

نبات وجع الأسنان

نعم، هناك عدة نباتات وأعشاب يمكن استخدامها لتخفيف آلام الأسنان عند الأطفال، بما في ذلك البابونج، والقرنفل، والزعتر، والثوم، والصبار. هذه النباتات تمتلك خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المصاحب لمشاكل الأسنان. مع اسم كهذا، قد يبدو علاجاً أكيداً لتخفيف أعراضك. تنمو أنواع مختلفة من هذا النبات في جميع أنحاء العالم، ويُعدّ زيتها مكوناً أساسياً في العديد من المنتجات، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا النبات يخفف آلام الأسنان حقاً.

معجون أسنان مزيل للحساسية

نعم، هناك معاجين أسنان مزيلة للحساسية مصممة خصيصاً للأطفال، والذي يحمي مينا الأسنان عند الطفل ويخفف الحساسية، كما توجد معاجين أخرى قد يوصي بها طبيب الأسنان للأطفال بناءً على حالتهم الخاصة، تتوفر عدة ماركات من معاجين الأسنان المُزيلة للحساسية. وقد تحتاجين إلى تجربة بعضها مع طفلك لمعرفة الأنسب له. بعد استخدام أحدها لفترة، ستقل حساسية أسنانه. يمكنك أيضاً فرك معجون الأسنان المُزيل للحساسية على اللثة المحيطة بالسن الحساسة قبل النوم ليلاً.

خل التفاح

يُروّج الناس لفوائد خل التفاح الصحية، بما في ذلك استخدامه كغسول للفم. صحيحٌ أن له خصائص قاتلة للبكتيريا، لكن المضمضة بخل التفاح قد لا تكون حكيمة إذا كانت أسنان الطفل حساسة، فهو حمضي وقد يُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، الذي يحمي عاجها، لهذا لا ينصح باستخدام خل التفاح لعلاج أسنان الأطفال، حيث يمكن أن يضر مينا الأسنان الحساسة للأطفال، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

العسل والماء الدافئ

العسل والماء الدافئ قد يساعدان في تخفيف بعض آلام الأسنان عند الأطفال، لكنهما لا يعتبران علاجاً جذرياً لتسوس الأسنان أو مشاكل الأسنان الأخرى. يُفضل استشارة طبيب الأسنان لتشخيص وعلاج أي مشاكل في أسنان الأطفال، لكن يمكن للمضمضة بالماء الدافئ أن تُهدئ الأسنان الحساسة التي تأثرت بفعل شيء بارد. يُعرف العسل بخصائصه في التئام الجروح، ولكن لا يوجد دليل قاطع على فعالية هذا المزيج للأسنان الحساسة. إذا كانت الأسنان حساسة للحلويات، فقد يُفاقم العسل للأطفال المشكلة.

الكُركُم

يعدّ الكركم من التوابل الأساسية في المطبخ الهندي، وقد استُخدم كعلاج عشبي لقرون. يحتوي على مادة تُسمى الكركمين، ذات تأثيرات مضادة للبكتيريا والالتهابات. قد يُخفف تدليك معجون من مسحوق الكركم الممزوج بالماء على الأسنان الحساسة من الألم، مع أن الدراسات حول فوائد الكركم الصحية لم تُثبت صحتها بعد. يُعد استخدامه آمناً بشكل عام بالكميات الموجودة في الوصفات الطبية.

الشاي الأخضر

أظهرت الأبحاث أن هناك مادة موجودة في الشاي الأخضر، تُسمى إي بيجالوكاتيكين-3-غالات (EGCG)، تمتلك خصائص وقائية ضد العديد من الحالات الصحية. ركّز بعض الأبحاث على قدرة EGCG على تحسين مينا الأسنان المتآكل، وهو أحد أسباب حساسية الأسنان. كانت النتائج الأولية واعدة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث. يُعدّ شرب الشاي الأخضر للأطفال آمناً باعتدال، لا يزيد على ثمانية أكواب يومياً.

مخاطر العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأسنان

العلاجات المنزلية لألم الأسنان جيدة كعلاجات مؤقتة، لكنها لا تغني عن الرعاية التي يقدمها طبيب الأسنان. قد تتمكن من تخفيف ألم أسنان طفلك على المدى القصير، لكن المشكلة الأساسية ستبقى، وقد لا تكون بعض العلاجات فعّالة جداً في علاج ألم الأسنان، وقد تكون لبعضها آثار جانبية، أما مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، فتعدّ آمنة عند استخدامها بالجرعة الصحيحة ومن حين لآخر. لكن تناول جرعة أكبر من الموصى بها أو لفترة أطول؛ قد يؤدي إلى مضاعفات، منها:

تلف الكبد أو الكلى.

الإسهال والغثيان عند الطفل واضطراب المعدة.

طنين في الأذنين أو صمم.

قرحة المعدة.

مشكلة تكوين جلطات الدم.

المادة الفعالة في جلّ ألم الأسنان الذي يُوضع على اللثة هي البنزوكايين. وقد رُبطت بحالة نادرة ولكنها خطيرة تُسمى ميثيموغلوبينية الدم، والتي تؤثر على قدرة الدم على حمل الأكسجين. استخدمي المنتجات التي تحتوي على البنزوكايين وفقاً للتعليمات، ولا تعطي طفلك إلا الجرعة الموصى بها. لا يُعتبر آمناً للأطفال دون سن الثانية، واستشيري طبيب أسنانك إذا كانت لديك أي أسئلة.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.