كيف يساعد الكيوى فى علاج الإمساك وتحسين أعراض القولون العصبى؟

يعاني الكثير من الناس من أعراض الهضم المزعجة مثل الإمساك والانتفاخ وغيرهما، واللذان غالبًا ما يُسببهما تناول الأطعمة الغنية بالألياف أو المكملات الغذائية، وبدلًا من الاعتماد على الأدوية، يُمكن إيجاد حل طبيعي في الكيوي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الكيوي فاكهة صغيرة كثيفة المغذيات

الكيوى غنية بالعناصر الغذائية والفوائد للجهاز الهضمي، حيث إن تناول الكيوي يُساعد في علاج مشاكل الهضم الشائعة مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي، حيث تعمل الألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات الخاصة الموجودة في الكيوي معًا لدعم عملية هضم صحية وتوازن الأمعاء.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ثَبُتَ أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف أعراض الإمساك، وذلك بفضل تركيبة الكيوي الفريدة من الألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات مما يجعلها تدعم صحة الجهاز الهضمي.

العناصر الغذائية الموجودة في الكيوي والتي تساعد فى علاج الإمساك

الألياف: تحتوي الكيوي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ودعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة.

الأكتينيدين: إنزيم فريد موجود في الكيوي يساعد على تكسير البروتين ويساعد في الهضم.

البوليفينول: يحتوي الكيوي على مجموعة من البوليفينول، بما في ذلك الفلافونويد والأحماض الفينولية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

كيف يمكن للكيوي أن تساعد فى علاج الإمساك ومتلازمة القولون العصبي

أظهرت الأبحاث أن الكيوي لها تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي، خاصةً لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي والإمساك.. على النحو التالى:

تخفيف الإمساك: يمكن أن يساعد محتوى الألياف العالي في الكيوي على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

تقليل أعراض القولون العصبي: قد يساعد الأكتينيدين الموجود في الكيوي على تكسير البروتين وتقليل أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ وآلام البطن.

دعم صحة الأمعاء: يمكن أن تساعد الألياف الحيوية الموجودة في الكيوي في دعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة، وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

طرق إضافة الكيوي إلى نظامك الغذائي:

تناولها نيئة: قم بتقطيع الكيوي واستمتع بها كوجبة خفيفة أو أضفها إلى سلطات الفاكهة أو العصائر أو دقيق الشوفان.

أضفها إلى وصفاتك: يمكن إضافة الكيوي مع الفواكه الحمضية وكذلك الخضروات الورقية.

عصير الكيوي: يمكن أن يكون عصير الكيوي طريقة مريحة للحصول على جرعتك اليومية من الألياف والأكتينيدين.