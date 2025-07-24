شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على ضغطك وصحة أعصابك.. 7 أطعمة تحتوى على البوتاسيوم والان مع تفاصيل الخبر

البوتاسيوم، معدن حيوي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على ضغط الدم، وتنظيم ضربات القلب، وصحة العضلات والأعصاب، لكن المفاجأة أن هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم،وفي هذا التقرير، نستعرض قائمة بـ 7 أطعمة طبيعية غنية في محتواها من البوتاسيوم، وقد تكون في مطبخك دون أن تعلم قيمتها الصحية، بحسب موقع تايمز ناو.

7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم1. البطاطس (بقشرتها)

البطاطس المشوية أو المسلوقة بقشرتها تعتبر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، إذ تحتوي على حوالي ٤٢٠ مجم في كل ١٠٠ جرام.

٢. البطاطا الحلوة

توفر البطاطا الحلوة حوالي ٤٤٠ مجم من البوتاسيوم لكل ١٠٠ جرام، إلى جانب فوائدها في تنظيم السكر وتعزيز مناعة الجسم.

٣. الفاصوليا البيضاء

تُعد من أغنى المصادر النباتية، حيث تحتوي على أكثر من ٥٥٠ مجم من البوتاسيوم في كل ١٠٠ جرام.

٤. السبانخ المطبوخة

يحتوي كوب من السبانخ المطبوخة على أكثر من ٥٥٠ مجم بوتاسيوم، إلى جانب غناها بالحديد والمغنيسيوم.

٥. العدس

مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، ويوفر نحو ٣٧٥ مجم بوتاسيوم لكل ١٠٠ جرام.

٦. الأفوكادو

ثمرة واحدة متوسطة من الأفوكادو تحتوي على أكثر من ٧٠٠ مجم من البوتاسيوم.

٧. الزبادي الطبيعي

يحتوي كوب من الزبادي غير المحلى على حوالي ٥٧٠ مجم بوتاسيوم، إضافة إلى كونه مصدرًا غنيًا بالبروبيوتيك.

