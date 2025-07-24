شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة عينيك خلال الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة عينيك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بصرك والوقاية من مشاكله، ومع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج إلى العناية بصحة عينيك، لذا نتعرف فى هذا التقرير على بعض النصائح للحفاظ على صحة العينين وضمان بقاء بصرك بصحة جيدة فى الطقس الحار، وفقاً لموقع "chinesehospital".

جدولة فحوصات دورية للعين

يمكن لفحوصات العين الدورية الكشف عن العلامات المبكرة لأمراض العيون ومشاكل الرؤية، يجب على البالغين فحص عيونهم سنويًا، وبشكل أكثر تكرارًا إذا أوصى طبيب العيون بذلك.

اتباع نظام غذائى متوازن

يُقلل النظام الغذائى المتوازن من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، مثل داء السكرى من النوع الثانى، وهو السبب الرئيسى للعمى لدى البالغين.

يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل فيتامينى C وE والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

أدرج الخضراوات الورقية والفواكه الملونة والأسماك والمكسرات والبذور فى نظامك الغذائى.

عادات استخدام الشاشة الجيدة

- اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تأكد من أن وصفة نظارتك أو عدساتك اللاصقة محدثة وصالحة للنظر إلى شاشة الكمبيوتر.

- اضبط سطوع وتباين شاشتك على مستويات مريحة.

- استخدم فلاتر الضوء الأزرق على أجهزتك لتقليل التعرض للضوء الأزرق الضار.

احمِ عينيك من الأشعة فوق البنفسجية

ارتدِ نظارات شمسية تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية عند التواجد في الهواء الطلق، بالإضافة إلى ذلك، فكّر في ارتداء قبعة واسعة الحواف لتوفير حماية إضافية.

الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين، وتلف العصب البصرى، والتنكس البقعى المرتبط بالعمر (AMD)، وأمراض العين الأخرى.

حافظ على نظافة العدسات اللاصقة

اغسل يديك جيدًا قبل لمس العدسات للوقاية من العدوى والمضاعفات.

نظف عدساتك وطهّرها

استبدل عدساتك وفقًا للتعليمات، ولا ترتديها أبدًا لفترة أطول من الموصى بها.