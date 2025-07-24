شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر أكثر عُرضة لنقص الفيتامينات.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت الأبحاث أن نقص المغذيات الدقيقة شائع جدًا لدى مرضى السكر من النوع الثاني، ويحدث هذا لعدة أسباب، فعلى سبيل المثال، قد تؤثر بعض أدوية السكر (مثل الميتفورمين) على امتصاص العناصر الغذائية، كما أن ارتفاع سكر الدم المزمن قد يؤدي إلى فقدان الجسم للفيتامينات (خاصةً في البول)، علاوة على ذلك، تؤدي بعض القيود الغذائية إلى نقص في المغذيات، ونتيجة لذلك يُعاني مرضى السكري من النوعين الأول والثاني عادةً من نقص في الفيتامينات، مثل فيتامينات د وفيتامينات المجموعة ب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. فيتامينات رئيسية غالبًا ما تكون منخفضة لدى مرضى السكر نقص فيتامين د

يوجد فيتامين د في أطعمة مثل الأسماك الدهنية والفطر والبيض ومنتجات الألبان المدعمة، وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين د شائع جدًا لدى مرضى السكر، وقد وجدت دراسة حديثة أن نحو 74% من مرضى السكر من النوع الثاني لديهم مستويات فيتامين د أقل من المعدل الطبيعي، حتى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أفادت بأن الإصابة بمرض السكري بحد ذاتها تُعدّ عامل خطر لانخفاض فيتامين د.

ويُعدّ نقص فيتامين د لدى مرضى السكري مشكلة، إذ يُساعد على امتصاص الكالسيوم ويدعم صحة العظام والعضلات والمناعة، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف العظام وآلام العضلات.

نقص فيتامين ب12

يوجد فيتامين ب12 في الأطعمة الحيوانية وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب، ويُعد نقص فيتامين ب12 شائعًا بشكل مفاجئ لدى مرضى السكر، وخاصةً النوع الثاني، ويعود ذلك في معظمه إلى الميتفورمين، وهو الدواء الأكثر شيوعًا لعلاج النوع الثاني، لذلك قد يحتاجون إلى مكملات غذائية، لأنه مع مرور الوقت، يُعيق الميتفورمين امتصاص فيتامين ب12، مما يُسبب انخفاض مستوياته، في الوقت نفسه، يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول منذ فترة طويلة أحيانًا بالتهاب المعدة المناعي الذاتي أو فقر الدم الخبيث، مما يعيق امتصاص فيتامين ب12 أيضًا.

نقص الثيامين.. فيتامين ب1

في مرض السكر، تميل مستويات الثيامين إلى الانخفاض لسببين، أولًا، يُسرّع ارتفاع سكر الدم فقدان الثيامين في البول، وتشير الدراسات إلى أن مرضى السكري يفقدون الثيامين أسرع بكثير عبر الكلى مقارنةً بغير المصابين به.

نقص فيتامين ب6

فيتامين ب6 (بيريدوكسين) مهم لصحة الأعصاب وخلايا الدم، وتشير الأبحاث إلى أن مستويات فيتامين ب6 تميل إلى الانخفاض لدى مرضى السكر، وقد وجدت دراسة علاقة عكسية واضحة بين مستويات فيتامين ب6 ومرض السكر، ما يعني أن مرضى السكري غالبًا ما يعانون من انخفاض في مستوى فيتامين ب6، وقد يزيد الالتهاب المزمن وارتفاع سكر الدم من حاجة الجسم إلى فيتامين ب6، وتشير أبحاث محدودة إلى أن العديد من مرضى السكر لا يحصلون على ما يكفي منه.

نقص فيتامين سي

فيتامين سى (حمض الأسكوربيك) مضاد للأكسدة، ويوجد بكثرة في الفواكه والخضراوات، وغالبًا ما تكون مستويات فيتامين سى لدى مرضى السكري أقل من الأشخاص الأصحاء، وقد وجدت دراسة حديثة أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن 55% منهم يعانون من نقص فيتامين سى (إما نقصًا أو عدم كفاية)، بمعنى آخر، لم يستوفِ أكثر من نصف هؤلاء المرضى المستوى الموصى به من فيتامين سى، وقد يُعزى هذا النقص إلى زيادة الإجهاد التأكسدي (الذي يستهلك فيتامين سى) وسوء التغذية.