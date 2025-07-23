شكرا لقرائتكم خبر عن نسيان ولا فقدان ذاكرة.. متى يشير إلى مشكلة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تقدمك فى العمر، قد تعانى من فقدان الذاكرة بشكل متكرر، قد تبدأ حتى فى القلق من أنها علامة على شىء أكثر خطورة، مثل الخرف، فى حين أن النسيان قد يكون جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فإن الخرف ليس كذلك، لذلك نستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيف يمكن أن يكون فقدان الذاكرة علامة على ضعف إدراكى أكثر خطورة، بحسب موقع "Brain ".

ما أسباب فقدان الذاكرة؟

قد يُصاب أى شخص بفقدان الذاكرة أحيانًا، بغض النظر عن عمره، أحيانًا يكون هناك سبب خارجى مرتبط بنمط حياتك، وإجراء تغييرات فى حياتك قد يُساعد فى ذلك..

- قلة النوم.. عندما تُحرم من النوم، قد تجد صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء.

- التوتر والقلق والاكتئاب، القلق من أحداث الحياة المُرهقة قد يُصعّب عليك التركيز واستيعاب المعلومات الجديدة، كما يُمكن أن يُسبب الاكتئاب مشاكل فى الذاكرة.

- الأدوية.. بعض الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة قد تُسبب النعاس أو الارتباك، مضادات الاكتئاب من الأسباب الشائعة.

لكن فى بعض الأحيان، يكون سبب فقدان الذاكرة داخليًا بسبب شيخوخة الدماغ.

ما يمكنك فعله

إذا لاحظتَ هفواتٍ فى الذاكرة، وترغب في اتخاذ إجراء، طبق هذه النصائح..

- اتبع روتينًا يوميًا

ضع أغراضك الأساسية - هاتفك، مفاتيحك، محفظتك - في مكان واحد كل يوم.

استخدم أدوات الذاكرة مثل التقويمات، ومنبهات الهاتف، والملاحظات اللاصقة.

خطّط لمهامك وأعدّ قوائم مهام

يمكنك أيضًا مكافحة هفوات الذاكرة من بدايتها بالعناية بعقلك، إن الحصول على نوم أفضل، وتقليل مصادر التوتر والقلق، وتناول أطعمة صحية للدماغ، وممارسة الرياضة، كلها عوامل تُحسّن صحة الدماغ وتُساعد على تقوية الذاكرة.