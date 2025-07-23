شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن أن تُصاب به فى سن الـ30.. ما تريد معرفته عن الزهايمر المبكر والان مع تفاصيل الخبر

مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويتميز بفقدان تدريجي للوظائف الإدراكية والسلوكية، عادةً ما تظهر الأعراض لأول مرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ولكن قد تبدأ الأعراض المبكرة في وقت أبكر بكثير، وأكد الأطباء أنه لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، لكن الأدوية تساعد في تخفيف الأعراض وإبطاء تطورها، مما يسمح للمرضى بعيش حياة طبيعية، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

ما هو مرض الزهايمر المبكر؟

في حين أن مرض الزهايمر يصيب كبار السن بشكل شائع، إلا أنه نادرًا ما يصيب من هم في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن عددًا قليلًا جدًا من المصابين بمرض الزهايمر يُصابون بالنوع المبكر، لكن الكثيرين يكونون في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر عندما يبدأ المرض بالظهور، في حين أن معظم أعراض مرض الزهايمر المبكر متشابهة، إلا أن هناك بعض الاختلافات البسيطة، بما في ذلك:

-مرض الزهايمر الشائع

يُعاني معظم المصابين بمرض الزهايمر المبكر من الشكل الشائع للمرض يتطور المرض بنفس الطريقة تقريبًا التي يتطور بها لدى كبار السن.

مرض الزهايمر الوراثي أو العائلي

إنه نادر للغاية يحمل بضع مئات من الأشخاص جينات تُساهم بشكل مباشر في مرض الزهايمر تبدأ أعراض المرض في الظهور على هؤلاء الأشخاص في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.

ما الذي يُسبب مرض الزهايمر المبكر؟

على الرغم من العديد من الدراسات، لم يتضح بعد ما الذي يُحفز بدء مرض الزهايمر، يشتبه الخبراء في أن بروتينين يُتلفان الخلايا العصبية ويقتلانها.تتراكم شظايا من أحد هذين البروتينين، وهو بيتا أميلويد، وتُعرف باسم اللويحات.

الألياف الملتوية لبروتين آخر - تاو - تُسمى التشابكات، وهي سبب آخر.

يقول الأطباء إن كل شخص تقريبًا يُصاب باللويحات والتشابكات مع تقدمه في السن، لكن مرضى الزهايمر يُصابون بكمية كبيرة منها في مرحلة مبكرة جدًا من حياتهم.

تُلحق هذه اللويحات والتشابكات الضرر بمناطق الذاكرة في الدماغ في البداية، ومع مرور الوقت، تبدأ في التأثير على المزيد من المناطق.

حتى الآن، لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأشخاص بهذا العدد الكبير من اللويحات والتشابكات أو كيفية انتشارها وإتلافها للدماغ.

علامات وأعراض الزهايمر

يؤثر مرض الزهايمر على كل شخص بشكل مختلف. لكن الأطباء يقولون بشكل عام إنه يُضعف أو يُزيل تمامًا:

-الذاكرة

-التفكير

-اللغة

-السلوك والشخصية

-الفهم المكاني

-تقلبات المزاج

-الاصطدام بالأشياء

يواجه أولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة أو حتى أعراض الزهايمر المبكر صعوبة في إدراك التغيرات في عقولهم وأجسامهم، ومع ذلك، تصبح هذه العلامات أكثر وضوحًا للأصدقاء والعائلة، تزداد الأعراض سوءًا بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

تشمل بعض عوامل الخطر المعروفة للإصابة بمرض الزهايمر ما يلي:

-العوامل البيئية

-التغيرات الجينية

-إصابة دماغية رضية

-التدخين

-العمر

-أمراض القلب والسكري

-السمنة