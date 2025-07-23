شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة تفقد المصابين بها القدرة على التخيل.. تعرف على الـ"أفانتازيا" والان مع تفاصيل الخبر

عندما تقرأ رواية أو تستمع لقصة، سواء كانت واقعية أو خيالية، يبدأ عقلك تلقائيا برسم صور لمساعدتك على تخيل الحدث بشكل مرئى، وهو ما يعرف بالقدرة على الخيال، لكن فى حالات نادرة، يفقد بعض الأشخاص تماما القدرة على الخيال، وهى الحالة المعروفة بـ"الأفانتازيا"، ويطلق عليها أيضا "العمى الذهنى"، وتم اكتشاف تلك الحالة لأول مرة فى القرن العشرين، إلا أن مصطلح "أفانتازيا" لم يصاغ إلا فى عام 2015، وفقا لموقع "Health" الطبي.

ما الأفانتازيا؟

الأفانتازيا هى حالة نادرة جدًا، ولا تصيب سوى حوالي 4% من الناس، وأقل من 1% من المصابين يعانون من أشد أشكال الأفانتازيا، حيث لا يستطيعون تصوّر أي نوع من الصور في أذهانهم.

وللأسف لا يعرف الباحثون تحديدًا أسباب حدوث فقدان القدرة على التخيل، لكن بعض الخبراء يشتبهون في أن فقدان القدرة على الرؤية التخيلية قد يكون مرتبطًا بدوائر الدماغ المسئولة عن معالجة المعلومات البصرية.

وتختلف القدرة على التخيل وتكوين الصور في الدماغ من شخص لآخر، على سبيل المثال، من جهة، يعاني بعض الأشخاص من انعدام القدرة على التخيل، حيث لا يستطيعون تصور الأشياء أو تخيلها على الإطلاق، ومن جهة أخرى، قد يعاني البعض من فرط الخيال، وهي حالة تحدث عندما يكون لديك خيال واسع للغاية، بينما يعانى البعض من مستويات منخفضة إلى متوسطة من الوضوح في الصور التي يمكن أن يخلقوها في أدمغتهم.

أسباب الإصابة بالأفانتازيا

في حين أن الأسباب الدقيقة لمرض فقدان القدرة على التخيل غير مفهومة تمامًا، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن هذه الحالة قد تكون موجودة منذ الولادة أو مكتسبة، وإذا أُصبتَ بفقدان القدرة على التخيل فى مرحلة البلوغ، فقد يكون ذلك نتيجة حادث أو صدمة أو مرض.

وقد يحدث فقدان القدرة على التخيل نتيجة لحالة صحية عقلية، مثل الاكتئاب أو القلق أو الاضطرابات الانفصامية، ويشتبه باحثون آخرون في أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على الرؤية قد يكون لديهم أيضًا تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعمى العقل.

كما تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن المصابين بفقدان القدرة على التخيل قد يعانون أيضًا من بعض سمات التوحد، ولكن، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الحالة بشكل أفضل.

أعراض الإصابة بالأفانتازيا

غالبًا ما تختلف الأعراض الدقيقة لمرض الأفانتازيا من شخص لآخر، حيث إن بعض المصابين بالأفانتازيا يعجزون تمامًا عن تكوين صور ذهنية، بينما قد يكوّن آخرون صورًا ذهنية مبهمة.

قد يواجه المصابون بالأفانتازيا أيضًا بعض الصعوبات في مجالات أخرى من خيالهم، على سبيل المثال، وجد باحثون فى إحدى الدراسات أن بعض المصابين بهذه الحالة يعانون من ومضات لا إرادية من الصور، لكنهم يتفوقون فى المفاهيم الأكثر منطقية، مثل الرياضيات أو المهارات اللفظية.

وتوضح الأبحاث أن المصابين بالأفانتازيا قد يواجهون عدة مشاكل معرفية متعلقة بالتفكير، مثل:

صعوبة في الذاكرة طويلة المدى

صعوبة في تذكر الأشياء بتفاصيل واضحة

عدم القدرة على تذكر ذكريات الطفولة والمراهقة

مشاكل في تذكر وجوه الآخرين

ضعف الأداء في العمل

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

القدرة المحدودة على تحقيق الأحلام

ومن الناحية الإيجابية، قد يتمتع المصابون بالأفانتازيا بحماية أكبر من تذكر أحداث مؤلمة أو صادمة في حياتهم بوضوح، وقد يكون هذا مفيدًا، خاصةً إذا كانت تلك الذكريات مزعجة، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أو لديهم تاريخ من العنف والإساءة والتمييز.

هل يوجد علاجات متوفرة لتلك الحالة؟

معظم خيارات علاج فقدان القدرة على التخيل لا تزال تجريبية في هذه المرحلة، كما يجادل بعض الخبراء بأن فقدان القدرة على التخيل ليس حالة صحية نفسية أو طبية، لذا لا يحتاج إلى علاج، مع ذلك إذا كان فقدان القدرة على التخيل لديك ناتجًا عن صدمة أو مرض، فقد يمكن علاج السبب الكامن وراءها.

ويمكن أن يكون التعايش مع فقدان القدرة على التخيل تجربة صعبة ومزعجة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون تصور أو تخيل وجوه أحبائهم أو تذكر الأحداث الماضية.

ومع ذلك قد لا يعاني جميع المصابين بالأفانتازيا من مشاكل، لأنهم يمكنهم الاعتماد على مهارات التفكير التحليلي أو يقوون حواسًا أخرى، مثل السمع أو الشم، كما أن اللجوء لطبيب نفسى يمكن أن يساعد في التأقلم على تلك الحالة.