يختلف عن السعال العادي..7 علامات لمرض السل الرئوي لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:57 صباحاً - يُعد السل عدوى مزمنة تسببها بعض أنواع البكتيريا، وقد تتشابه أعراض السعال مع العديد من أعراض الأمراض الأخرى، وعادةً ما يُصيب السل الرئتين. وفي المقابل، قد تُصاب أعضاء أخرى مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ أيضاً.

على الجانب الآخر قد ينتشر السل الرئوي غالباً عن طريق الرذاذ المُستنشق أو المُتسرب إلى الهواء بالسعال، وقد لا يُصاب الطفل بالسل الرئوي فجأة، بل يمر بعدة مراحل قبل أن يُصيب الطفل.. إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب السل الرئوي لدى الأطفال وعلامات الإصابة به، والفرق بين السل الرئوي والسعال العادي.

أسباب السل الرئوي لدى الأطفال

تنتشر بكتيريا السل الرئوي عند سعال الشخص المصاب-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يصاب الطفل بالسل الرئوي بسبب الإصابة ببعض أنواع البكتيريا، ويعد أكثرها شيوعاً المتفطرة السلية (M. tuberculosis)، وقد لا يُصاب العديد من الأطفال بالمتفطرة السلية بالسل الرئوي النشط، ويظلون في المرحلة الكامنة منه.

تنتشر بكتيريا السل الرئوي عبر الهواء عندما يسعل الشخص المصاب، أو يعطس، أو يتحدث، أو يغني، أو يضحك. ولا يُصاب الطفل عادةً بالعدوى إلا إذا تكررت ملامسته للبكتيريا.

من المهم ملاحظة أنه من غير المرجح أن ينتقل السل الرئوي عبر الأغراض الشخصية، مثل الملابس، والفراش، والأكواب، وأدوات الطعام، والمراحيض، أو أي أغراض أخرى لمسها شخص مصاب بالسل الرئوي.

علامات السل الرئوي لدى الأطفال بعمر سنتين

فيما يلي علامات السل الرئوي لدى الأطفال بعمر سنتين، والتي يجب على الأمهات الحذر منها:

الحمى المستمرة

يمكن أن تبقى البكتيريا المسببة للسل الرئوي كامنة في الجسم لسنوات دون ظهور أي أعراض. تدريجياً، ومع ضعف الجهاز المناعي، ينشط السل الرئوي، وقد تظهر أعراض مثل الحمى.

ترتبط الحمى المنخفضة المستمرة المصحوبة بالتعرق، وخاصةً في الليل، بالسل الرئوي.

فقدان الوزن

هناك علاقة بين التغذية والسل، فيعد انخفاض الوزن بالنسبة للطول عامل خطر للإصابة بالسل الرئوي، وقد يُساهم في حوالي 26% من حالات السل حول العالم.

الإصابة بالهزال

يمكن أن يُسبب السل الرئوي أيضاً انخفاضاً في الشهية، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، وسوء امتصاص المغذيات الدقيقة، وتغيرات أيضية تؤدي إلى الهزال لدى الأطفال. كما يُعد الهزال عرضاً شائعاً لمرض السل.

الإصابة بالسعال

على عكس السعال العادي الذي يُنتج مخاطاً شفافاً، يُنتج سعال مرضى السل الرئوي عادةً مخاطاً أخضر أو أصفر، وقد يكون أحياناً مُخَطَّطاً بالدم بسبب البكتيريا. وفي المقابل، عادةً ما يحدث سعال الدم لدى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

ألم الصدر

إذا أصابت بكتيريا السل الرئتين، فسيكون أحد أعراضه ألم الصدر. وقد يكون سبب هذا العرض هو تراكم السوائل بين الأغشية الرقيقة، غشاء الجنب، التي تُغطي الرئتين وتُبطِّن جدار الصدر من الداخل.

الشعور بالتعب

يؤثر السل الرئوي سلباً على الصحة البدنية للمرضى المصابين بهذا المرض الرئوي. كما يُعاني الأطفال من أعراض سريرية كالتعب نتيجة لذلك. وينشأ التعب أيضاً نتيجة عدة عوامل، أحدها اضطرابات النوم.

التعرق الليلي

التعرق الليلي الغزير أحد أعراض السل الرئوي-الصورة من موقع Freepik

تختلف أعراض السل، ولكن هناك العديد من العلامات الرئيسية المرتبطة بهذا المرض. فيُعد التعرق الليلي الغزير أحد هذه الأعراض، وغالباً ما يكون مؤشراً على احتمالية ارتفاع مستوى العدوى في جسم الطفل.

يمكن أن يُحفز التعرق الليلي هرمون الكورتيزول، وهو هرمون جلوكوكورتيكويد أو ستيرويدي يُنظم الاستجابة المناعية الفطرية ويُثبط الحمى. علاوة على ذلك، قد يُسبب انخفاض إفراز هذا الهرمون ليلاً تعرقاً غزيراً لدى الأطفال.

الفرق بين السل الرئوي والسعال العادي

إذا عانى الطفل من سعال مستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر مع ظهور بعض قطرات الدم في البلغم، فقد يكون مصاباً بالسل، ويجب على أي طفل يعاني من هذه الأعراض الخضوع للفحص على الفور.

في الوقت نفسه، نوع السعال ومدته يمكن أن يساعد الأطباء على التمييز بين الأسباب المحتملة، فيعد السعال المتكرر شائعاً لدى الأطفال المصابين بالسل الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة الأخرى.

تتشابه أعراض السل الرئوي في مراحله المبكرة مع أعراض الإنفلونزا والسعال العادي. ويجب الانتباه إلى طبيعة السعال ومدته.

عند الفحص السريري، قد يُلاحظ احمرار في الغشاء المخاطي للأنف والحلق عند الإصابة بنزلة برد. عادةً ما يكون فحص الصدر طبيعياً. وفي المقابل، يكشف فحص الصدر لدى الأطفال مرضى السل عن أصوات تنفس غير طبيعية مثل الصفير أو الصفير، خاصةً في الفصوص العلوية أو المناطق المصابة.

كيفية علاج السل الرئوي عند الأطفال

إذا جاءت نتيجة فحص السل الرئوي إيجابية لدى الطفل، فقد يحتاج إلى دخول المستشفى لفترة قصيرة للعلاج الدوائي. في حالات السل الكامن، يُعطى الأطفال دواء أيزونيازيد لمدة تتراوح بين 6 و12 شهراً، أو يتلقون دورة علاجية أقصر.

في حالات السل النشط، قد يتناول الأطفال 3 إلى 4 أنواع من الأدوية لمدة 6 أشهر أو أكثر لضمان فعالية الدواء.

عادةً ما يبدأ الأطفال بالتحسن في غضون أسابيع قليلة من بدء العلاج ويمكن بعد أسبوعين من العلاج الدوائي، بدء الدخول في مرحلة التعافي

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.