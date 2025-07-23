شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحمى المستمرة دون عدوى علامة على سرطان الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما تُصاب بالحمى، عادة ما تستمر ليوم أو يومين قبل أن تهدأ، وإذا لم تهدأ، سيطلب طبيبك بعض الفحوصات لتحديد سببها، وعادةً ما تُسببها عدوى مرتبطة بمسبب مرضي، ولكن ماذا لو لم يكن هناك سبب محدد وراءها؟ هل يمكن أن يكون علامة على سرطان الكلى؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وبحسب الخبراء يرتبط سرطان الكلى بالعدوى، ولكن عندما يتكرر دون سبب محدد، فإنه يندرج تحت فئة تُعرف باسم الحمى مجهولة المصدر ومن الأسباب الأقل شيوعًا، وإن كانت ذات دلالة إحصائية، للحمى غير المبررة أو المتكررة، سرطان الكلى المتكرر، وهو سرطان غالبًا ما يكون صامتًا حتى مراحله المتقدمة.

غالبًا ما يُكتشف سرطان الكلى - المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الكلوية - بالصدفة أثناء التصوير أو بعض الفحوصات الأخرى.

ينشأ في بعض الحالات ما يُسمى بمتلازمة الأباعد الورمية - وهي مجموعة من الأعراض التي يسببها السرطان بشكل غير مباشر، لا تنتج هذه الأعراض عن التأثيرات الموضعية للورم، بل عن مواد كيميائية يفرزها الورم أو جهاز المناعة.

غالبًا ما يكون سرطان الكلى بدون أعراض في مراحله المبكرة، يقول الأطباء إن الثالوث الكلاسيكي المتمثل في ظهور سرطان الخلايا الكلوية، وألم الخاصرة، والبيلة الدموية أو البول الدموي، وكتلة البطن موجود فقط في حوالي 9-10 % من المرضى، ولكن عندما تحدث، فمن المرجح أن يمثل هذا مرحلة موضعية متقدمة من المرض.

الحمى تحدث في حوالي 20 % من مرضى سرطان الكلى، وهي متقطعة، وغالبًا ما ترتبط بأعراض جهازية مثل فقدان الوزن والتعرق الليلي والتعب العام.

إن مسببات الحمى في هذه الحالات ليست معروفة في كثير من الأحيان، عندما تظهر، يمكن أن تشير الحمى إلى مرض أكثر انتشارًا أو مرض جهازي.

لماذا تحدث الحمى في سرطان الكلى؟

الحمى المتكررة والمزمنة في سرطان الكلى تحدث بسبب إطلاق السيتوكينات الالتهابية مثل الإنترلوكين-6، والتي تغير من التحكم في درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، غالبًا ما يُساء تفسير الحمى على أنها عدوى، وتُعالج مرارًا بالمضادات الحيوية، مما يُؤخر تشخيص السرطان.

من المظاهر الأخرى المرتبطة بسرطان الكلى، التعب، وفقدان الوزن، وفقر الدم، وفرط كالسيوم الدم، وكثرة كريات الدم الحمراء، وفي حالات نادرة جدًا، خلل في وظائف الكبد أو متلازمة ستوفر.

إذا استمرت الحمى دون وجود سبب واضح - خاصةً إذا كانت مصحوبة بمظاهر جهازية - يجب على الأطباء وضع السرطان في تشخيصهم، ستتمكن فحوصات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب، من تحديد سرطان الخلايا الكلوية الكامن.

ما هو سرطان الكلى وكيف يُمكنك تحديد أعراضه المبكرة؟

سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة الكلى، والذي يُشكل مع مرور الوقت كتلة تُعرف بالورم. وفقًا للخبراء، يبدأ السرطان عندما يُحفز شيء ما تغييرًا في الخلايا، فتنقسم خارج نطاق السيطرة. ينتشر الورم السرطاني أو الخبيث إلى أنسجة وأعضاء حيوية أخرى.

عندما يحدث هذا، يُعرف باسم النقائل يُعد سرطان الكلى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، ويزيد احتمال إصابة الرجال به بمرتين عن النساء، ومع ذلك، فهو أقل شيوعًا بكثير لدى الأطفال.

أعراض سرطان الكلى

كما يقول الأطباء، قد لا يُسبب سرطان الكلى أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة، ومع ذلك، مع نمو الورم، تبدأ العديد من الأعراض في الظهور، ولهذا السبب، غالبًا ما لا يتم تشخيص المرض إلا بعد أن يبدأ في الانتشار، تشمل بعض أعراض سرطان الكلى ما يلي:



-وجود دم في البول

-وجود كتلة في منطقة الكلى

-ألم في الخاصرة

-التعب والإرهاق

-شعور عام بالتعب

-فقدان الشهية

-حمى خفيفة مستمرة

-ألم في العظام

-ارتفاع ضغط الدم

-فقر الدم

-ارتفاع مستويات الكالسيوم