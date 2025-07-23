شكرا لقرائتكم خبر عن بينها التهابات الأذن والعين.. اعرف أشهر الأمراض بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن اللقاحات ساهمت بشكل كبير في الحد من إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض المعدية، والتي تعد شائعة في تلك المرحلة العمرية، إلا أنه من الضرورى العلم بأشهر الأمراض المرتبطة بالطفولة.

وبحسب موقع "Web MD"، يوجد العديد من الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة، رغم انخفاض الإصابات بها، إلا أنه من الضرورى معرفة أعراضها وكيفية الوقاية منها.

أشهر الأمراض المعدية خلال مرحلة الطفولةالفيروس المخلوي التنفسي

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV ، وهو السبب الرئيسي لالتهاب القصيبات الهوائية (التهاب الشعب الهوائية الصغيرة)، والالتهاب الرئوي لدى الرضع في الولايات المتحدة، حيث تبدأ العدوى بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى وسيلان الأنف والسعال، ويحتاج ما يصل إلى 2% من الأطفال المصابين إلى دخول المستشفى، وعادة ما يكون فيروس RSV أخف لدى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

عدوى الأذن

الأطفال الصغار أكثر عرضة لالتهابات الأذن، بسبب صغر حجم قنواتهم السمعية ووضعها الأفقي، وتربط هذه القنوات الأذنين بالحلق، وقد تسد عند حدوث التهاب بسبب نزلات البرد، مما يؤدي هذا إلى احتباس السوائل داخل الأذن الوسطى، خلف طبلة الأذن، الأمر الذى يسمح بتكاثر الجراثيم.

وتشمل الأعراض الحمى والانزعاج وشد الأذن، وتساعد التطعيمات في مرحلة الطفولة على الوقاية من بعض أنواع البكتيريا التي قد تسبب التهابات الأذن، كما وتتطلب بعض الالتهابات العلاج بالمضادات الحيوية.

الأذن الغراء

يُطلق على تراكم السوائل في الأذن الوسطى (سواءً مع ألم أو بدونه) اسم التهاب الأذن الوسطى المصحوب بالانصباب، وغالبًا ما يتبع التهابًا حادًا في الأذن أو التهابًا في الجهاز التنفسي العلوي، وعادةً ما يزول السائل من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين ومع ذلك، إذا استمر أو كان سميكًا وشبه صمغي "الأذن الصمغية"، فقد يؤثر ذلك على سمع الطفل.

الديفتيريا

السمة المميزة للخناق أو الديفتيريا هي سعال شديد يحدث غالبًا ليلًا، ويُشبه صوت الفقمة النباح، سبب السعال هو التهاب في المجاري الهوائية العليا، وعادةً ما يكون بسبب فيروس، وإذا أصبح التنفس صعبًا للغاية، فقد يلزم العلاج في المستشفى. ومع ذلك، يتحسن معظم الأطفال من تلقاء أنفسهم في غضون أسبوع تقريبًا، و يعد المرض أكثر شيوعًا لدى الأطفال دون سن الخامسة.

مرض اليد والقدم والفم

يسبب مرض اليد والقدم والفم حمى مصحوبة ببثور على باطن الفم، وراحتي اليدين، والأرداف، وباطن القدمين . في الولايات المتحدة، عادةً ما يُسببه فيروس كوكساكي، ويميل هذا الفيروس إلى الانتشار بين الأطفال خلال فصل الصيف وأوائل الخريف، ومعظم الحالات ليست خطيرة وتستمر من أسبوع إلى عشرة أيام.

العين الوردية

الدموع، والاحمرار، والحكة، وتقشر الرموش، كلها علامات على التهاب الملتحمة ، المعروف أيضًا باسم العين الوردية، وغالبًا ما يكون سبب التهاب الملتحمة نفس الفيروسات التي تسبب نزلات البرد، وينتشر بسرعة في المدارس ودور الحضانة، لذلك استشر طبيب الأطفال لتحديد ما إذا كان طفلك بحاجة إلى علاج، حيث تزول معظم الحالات خلال أربعة إلى سبعة أيام.

الخد المصفوع

يُطلق عليه غالبًا اسم "المرض الخامس"، ويُسبب طفحًا جلديًا أحمر فاتحًا على وجه الطفل، وقد يظهر الطفح الجلدي أيضًا على الجذع أو الذراعين أو الساقين، والسبب هو فيروس بارفو البشري B19، وهو فيروس قد يُسبب أعراضًا خفيفة تُشبه أعراض البرد قبل ظهور الطفح الجلدي، وبمجرد ظهور الطفح الجلدي، عادةً ما يزول المرض عن الطفل، ويصاب به ما يصل إلى 20% من الأطفال في سن الخامسة، 60% منهم في سن التاسعة عشرة، وعادةً ما يختفي الطفح الجلدي في غضون سبعة إلى عشرة أيام.

فيروس الروتا

قبل طرح لقاح فعال، كان فيروس الروتا السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالإسهال لدى الأطفال الصغار؟، وتتمثل أعراضه الرئيسية في القيء والإسهال المائي، مما قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بالجفاف بسرعة كبيرة، يتوفر الآن لقاحان ضد فيروس الروتا للرضع، وتشير الدراسات إلى انخفاض كبير في عدد الحالات الجديدة.

الأنفلونزا

عادةً ما تسبب الأنفلونزا ارتفاعًا في درجة الحرارة، وقشعريرة، وآلامًا في الجسم، وإرهاقًا شديدًا، وغثيانًا أو قيئًا، وبينما يتعافى معظم الأطفال من تلقاء أنفسهم، قد تؤدي الإنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، خاصةً لدى الأطفال الصغار.

الحساسية الموسمية

الحساسية الموسمية، التي تسمى أحيانًا حمى القش، ليست عدوى، بل رد فعل تجاه جزيئات مجهرية مثل حبوب اللقاح ، وتشمل أعراضها العطس، وسيلان الدموع، وسيلان الأنف أو انسداده، وقد تحدث فقط في الربيع أو الخريف، وغالبا ما يفرك الأطفال أنوفهم باستمرار براحة اليد، وهي إشارة تُسمى التحية التحسسية، ولا يوجد علاج لحمى القش، ولكن هناك طرق للمساعدة في السيطرة على الأعراض.