شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للدماغ.. عزز صحة مخك وتركيزك بهذه التمارين البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم فى 22 يوليو من كل شهر باليوم العالمى للدماغ، وهناك بعض التمارين البسيطة لتنشيط الدماغ يمكن أن تضيفها إلى روتينك اليومي، من الحركة الذهنية إلى ألعاب الذاكرة، تحافظ هذه العادات على نشاط عقلك وحيويته، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

١. تمارين رياضية تفيد الدماغ والجسم

لا تفيد الحركة الجسم فحسب، بل تنشط دماغك أيضًا، تشير الدراسات إلى أن التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الرقص أو القفز تُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، وتُحسّن المزاج، وتُحفز نمو خلايا دماغية جديدة، ٣٠ دقيقة فقط من التمارين الرياضية المعتدلة، خمسة أيام في الأسبوع، تُحدث فرقًا ملحوظًا في صفاء الذهن.

٢. تعلم شيئًا جديدًا

إن تحدي عقلك بشيء غير مألوف، مثل لغة جديدة، أو آلة موسيقية جديدة، أو حتى وصفة جديدة، يُحفز اللدونة العصبية (قدرة دماغك على تكوين روابط جديدة)، هذا يُقوي الذاكرة، ويُحسّن التركيز، وقد يُقلل من خطر التدهور المعرفي.

٣. مارس اليقظة الذهنية أو التأمل

أثبتت تمارين اليقظة الذهنية، مثل التنفس العميق أو التأمل ، أنها تُخفف التوتر، وتُعزز التنظيم العاطفي، بل وتُزيد من سُمك قشرة الفص الجبهي (المسؤولة عن اتخاذ القرار والانتباه) حتى ١٠ دقائق يوميًا يُمكن أن تُحقق فوائد.

٤. العب ألعابًا ذهنية

ألغاز الكلمات المتقاطعة، والسودوكو، والشطرنج، وألعاب الذاكرة ليست للمتعة فقط، بل هي شكل من أشكال تدريب المقاومة الذهنية.

تُساعد هذه الألعاب على تحسين مهارات حل المشكلات، ومدى الانتباه، وسرعة المعالجة.

٥. تواصل وتحدث

يُحفّز التفاعل الاجتماعي الوظائف المعرفية كاللغة، واستدعاء الذاكرة، والذكاء العاطفي اتصل بصديق، أو انضم إلى نادٍ لممارسة الهوايات، أو ببساطة شارك في محادثة عميقة مع شخص ما، يزدهر دماغك عندما تشعر بالتواصل والفهم.