9 علامات لنوبات الغضب عند الأطفال تتطلب استشارة طبيب نفسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 08:52 صباحاً - تحدث نوبة الغضب عندما يفقد الطفل السيطرة على مشاعره، وهذا أمر طبيعي لأن الأطفال يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم أو مشاعرهم في سن مبكرة سواءً كان غضباً، أو استياءً، أو غيرة، أو إحباطاً، فهم لا يملكون الكلمات للتعبير عن هذه المشاعر، وقد يصاب بعضهم بنوبات غضب، أو يصرخون، أو يركلون، أو يغلقون الأبواب بقوة، أو يسقطون، أو يلقون بأنفسهم على الأرض، وما إلى ذلك، كما يحبس بعض الأطفال أنفاسهم، ويصبح بعضهم عدوانياً للغاية ويبدأون بالضرب والدفع.

ولكن في بعض الحالات، قد تكون نوبات الغضب لدى الأطفال علامة على مشكلة أكثر خطورة، وتتطلب عناية طبيب نفسي، إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" علامات نوبات الغضب عند الأطفال التي تتطلب اهتماماً فورياً وضرورة استشارة طبيب نفسي.

علامات نوبات الغضب المرضية عند الأطفال

نوبات غضب الطفل الشديدة تحتاج لعرضه على الطبيب- الصورة من موقع Freepik

إذا كانت نوبة غضب الطفل شديدة جداً، فيجب عرضه على طبيب نفسي فوراً.

إذا استمرت نوبة الغضب لفترة طويلة جداً، لأكثر من 30 دقيقة أو حتى ساعات، فقد يشير ذلك إلى حالة خطيرة لدى الطفل، لذلك يجب عرضه على أخصائي لتلقي العلاج المناسب.

إذا كان الطفل يعاني من نوبات غضب متكررة، حتى لو كانت عدة مرات يومياً، فقد يكون ذلك مؤشراً على مشكلة أعمق.

قد يكون الضرر الجسدي الذي ينطوي على إيذاء النفس أو الآخرين علامة على ضرورة معالجة نوبة غضب الطفل، قد يكسر الأطفال الأشياء أو يحاولون إيذاء أنفسهم أو الآخرين أثناء نوبة الغضب.

إذا فقد الطفل السيطرة أثناء نوبة الغضب، أو كان من الصعب تهدئته، أو لم يستجب حتى لمحاولات تهدئته، فقد تكون هذه علامة تحتاج إلى معالجة، لذلك يمكن للأمهات محاولة استشارة طبيب نفسي.

عادةً ما يصرخ الأطفال الذين يعانون من نوبات الغضب ويبكون وينخرطون في سلوكيات أخرى، إذا كان سلوك الطفل في نوبة الغضب مختلفاً عن سلوك الأطفال الآخرين ممن في عمره نفسه، فقد يشير ذلك إلى أن نموه غير طبيعي ويتطلب مزيداً من الاهتمام.

إذا عانى طفلكِ من نوبات غضب مرتبطة بتجربة صادمة أو حدث معين، فعليكِ عرضه على طبيب نفسي، من بين الأحداث التي قد تُثير هذه النوبات: الوفاة، والطلاق، وما إلى ذلك فقد يكون هذا مؤشراً على حاجة الطفل إلى دعم إضافي للتغلب على الصدمة أو التوتر.

إذا أعاقت نوبات غضب الطفل قدرته على التفاعل مع أقرانه، فيعد ذلك علامة على أنه يعاني من حالة مرضية تحتاج لعلاج، وينطبق هذا بشكل خاص إذا أعاقت نوبات الغضب أداءه الأكاديمي في المدرسة.

لدى الأمهات والآباء طرقهم الخاصة في التعامل مع نوبات الغضب لدى الأطفال، فإذا وجد الوالدان صعوبةً في التحكم في نوبات غضب أطفالهم وعدم قدرتهم على ذلك، فيعد ذلك علامةٌ على حاجتكم إلى استشارة الطبيب.

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طرق ذكية للتعامل مع نوبات غضب الطفل

الآباء الذين يتفاعلون بهدوء وثبات مع نوبات غضب الأطفال الصغار يساعدون أطفالهم على فهم حدودهم، مما قد يساعدهم على الشعور بمزيد من الحماية والتحكم، إليك طرقاً ذكية للتعامل مع نوبات غضب الطفل.

الاستجابة الفورية

هل تتحول نوبة غضب طفلك إلى عدوانية، أو إلى ضرب أو ركل أو عض أو رمي الأشياء؟ فعليك محاولة إيقافه فوراً وإبعاده عن الموقف.

تجنب الصراخ

إذا صرخت، فسيخافون أطفالك من نبرة صوتك-الصورة من موقع Freepik

تذكري أن الأطفال سيقلدونكِ في التعامل مع غضبهم إذا صرخت، فسيخافون من نبرة صوتك لأنهم، في أعماقهم، يرغبون في التفاعل معك والتواصل معك.

ولكن التركيز على الإحباط أو الحزن الذي يشعرون به أثناء نوبة الغضب أكثر فائدة في مساعدتك على بقاء الطفل هادئاً، لذا تمالكي أعصابك وتكلمي مع طفلك بهدوء عن سبب غضبه.

دعي طفلك يغضب

إحدى طرق التعامل مع نوبات الغضب هي أن تدعي طفلك يعبر عن مشاعره، فأحياناً يحتاج الطفل فقط إلى التنفيس عن غضبه، لذا دعيه يفعل ذلك دون الدخول في صراخ أو صراع معك.

استخدام أوامر قصيرة

غالباً ما يمكن تجنب نوبات الغضب بأوامر قصيرة وبسيطة ومباشرة، فكلما كانت أكثر تحديداً، كان ذلك أفضل، إذا كان طفلك في مزاج سيئ، فأعطيه فكرة واضحة عما تريدين منه أن يفعله باختصار.

عانقي طفلك

بالإضافة إلى البقاء مع طفلك خلال نوبة الغضب، يمكنك أيضاً تقديم طرق لتهدئته، على سبيل المثال: احتضني طفلك بحرارة.

قد يبدو هذا آخر شيء ترغبين بفعله عندما يمر طفلك بنوبة غضب، ولكنه قد يساعده حقاً على الهدوء كما أن العناق يجعل الأطفال يشعرون بالأمان والاهتمام، حتى لو لم تكوني موافقةً على سلوكهم.

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ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.