شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق طبيعية لإزالة البقع الصفراء من الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو اصفرار الأسنان أمرًا حتميًا، سواءً بسبب شرب القهوة، أو حتى التقدم في السن وغيرها من العوامل، ويُعد تبييض الأسنان خيارًا متاحًا، ولكن هناك من يفضل القيام بذلك بطريقة آمنة وغير كيميائية في المنزل، ويمكن باستخدام بعض المكونات الطبيعية إزالة البقع وتبييض الأسنان على المدى الطويل، وفقًا لموقع "healthline".

فيما يلى.. 3 علاجات منزلية مدعومة علميًا تعمل على إزالة البقع الصفراء وتحسين مظهر الفم:

صودا الخبز مع عجينة بيروكسيد الهيدروجين

هذا المزيج المُجرّب والفعّال من المكونات المنزلية هو الخيار الأمثل لتبييض الأسنان في المنزل، حيث تعمل صودا الخبز كمادة كاشطة لطيفة، فتزيل البقع السطحية، بينما يعمل بيروكسيد الهيدروجين على تبييض الأسنان والقضاء على البكتيريا التي تُسبب تغير اللون، فقط امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لتكوين عجينة ناعمة، وافرك أسنانك بالخليط لمدة دقيقة إلى دقيقتين تقريبًا، ثم اشطفها بالماء العادي.

ويمكن تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ولكن ليس يوميًا، لمنع تآكل مينا الأسنان.

كيف يعمل؟

بفضل خصائصها الكاشطة، تزيل صودا الخبز البقع ميكانيكيًا، بينما يُبيض بيروكسيد الهيدروجين الأسنان كيميائيًا، عند استخدامها بشكل صحيح، يُضفي هذا المعجون إشراقة واضحة للأسنان في غضون أسابيع.

سحب الزيت بزيت جوز الهند

المضمضة بالزيت تقنية قديمة، تتضمن المضمضة بالزيت حول الفم لتنظيفه من البكتيريا والسموم، ويُستخدم زيت جوز الهند عادةً لمذاقه اللذيذ وتأثيره المضاد للميكروبات، فقط مضمض فمك بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 10-15 دقيقة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، وتجنب بلع الزيت لأنه يكون مليئًا بالبكتيريا والسموم في هذه المرحلة، ثم اشطف فمك بالماء ونظف أسنانك كالمعتاد، ويمكن استخدام هذه الطريقة يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا.

كيف يعمل؟

يُقلل سحب الزيت من تكوّن البلاك ونمو البكتيريا، وكلاهما قد يُؤدي إلى اصفرار الأسنان، ومع الاستخدام المُنتظم، يُمكن أن يُؤدي سحب الزيت بانتظام إلى أسنانًا أكثر بياضًا ونظافة.

شطف السنان بخل التفاح

خل التفاح (ACV) هو مضاد للبكتيريا ومبيض طبيعي، ولكنه شديد الحموضة، وبالتالي يجب استخدامه بحذر شديد، فقط خل التفاح مع الماء، واغسل فمك لمدة 30 ثانية، ثم اشطفه جيدًا بالماء، ولا تستخدم المضمضة أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا، لأن كثرة استخدامها قد تُلحق الضرر بمينا الأسنان.

كيف تعمل؟

الأحماض العضوية الموجودة في خل التفاح تُذيب البقع وتقضي على البكتيريا في الفم، وعند استخدامه باعتدال وبشكل صحيح، يُضفي على الأسنان بياضًا ويُحسّن صحة الفم بشكل عام.