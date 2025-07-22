شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تفقد 45 كيلو من وزنها دون حمية غذائية.. كيف ساعدتها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت المغنية البريطانية "أديل" في فقدان 45 كيلوجرام من وزنها على مدار عامين، وظهر تحولها الجذري لأول مرة على انستجرام عام 2020، وفي السنوات التي تلت ذلك، تحدثت أديل عن التغييرات في نمط حياتها التي مكّنتها من إنقاص وزنها، بحسب مجلة "People".

وصرحت خلال مقابلة لها مع مجلة فوج البريطانية: "لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بإنقاص الوزن، بل كان يتعلق دائمًا بأن أصبح قوية وأن أمنح نفسي أكبر قدر ممكن من الوقت كل يوم دون هاتفى".فاجأت أديل معجبيها لأول مرة بخسارتها الكبيرة للوزن في مايو 2020، عندما نشرت صورة لها على إنستجرام احتفالًا بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.وأشاد المعجبون بتحولها المفاجئ في قسم التعليقات، حتى أن أصدقائءا من المشاهير شاركوا في التعليقات.

ونُشر هذا المنشور خلال فترة انقطاع المغنية عن الأضواء التي دامت قرابة ست سنوات بين إصدار ألبوميها 25 و30 في ذلك الوقت، كانت أيضًا في خضم طلاقها من زوجها السابق، سيمون كونيكي، الذي أنجبت منه ابنها أنجيلو.وبدأت أديل ممارسة الرياضة لتحسين صحتها النفسية.

أديل تتحدث عن فقدانها للوزن

تحدثت أديل علنًا عن فقدانها للوزن لأول مرة في عدد أكتوبر 2021 من مجلة فوج البريطانية والأمريكية. خلال المقابلات، كشفت مغنية أغنية "Rolling in the Deep" أنها بدأت تعاني من القلق بعد طلاقها، ولجأت إلى اللياقة البدنية كوسيلة للتأقلم.

وأضافت المغنية عن ممارسة الرياضة: "لقد ساهم ذلك حقًا في تحسين حالتي النفسية... لقد أصبح وقتي كله في ممارسة الرياضة".

في مرحلة ما، كانت تتمرن ثلاث مرات يوميًا، وفي حين أن فقدانها للوزن قد يبدو وكأنه حدث بين عشية وضحاها من الخارج، إلا أنه في الواقع كان نتيجة سنوات من العمل الجاد في صالة الألعاب الرياضية.

وأضافت أديل أنها "أدمنت" التمارين وبدأت بممارسة الرياضة مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.وقالت: "أمارس تمارين الأثقال صباحًا، ثم أمارس رياضة المشي أو الملاكمة بعد الظهر، ثم أمارس تمارين الكارديو ليلًا".

وأوضحت المغنية أيضًا أنها لم تتبع أي حميات غذائية. وقالت أديل: "لم أفعل ذلك لم اتبع صيامًا متقطعًاعلى أي حال، أنا آكل أكثر مما اعتدت عليه لأني أتدرب بجد".