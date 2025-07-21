شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها كثرة تصفيفه.. 13 خطأ يضر بصحة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على شعر صحى يعد أمنية كل فتاة، إلا أن بعض الممارسات اليومية يمكنها إلحاق الضرر بالشعر بشكل غير مقصود والتأثير سلبا على حيويته.ونشر موقع "Web MD" أشهر الأخطاء المتعلقة بالتعامل مع الشعر، والتي قد تتسبب في تقصفه أو تساقطه.

أشهر الأخطاء المتعلقة بالشعركثرة التصفيف

الإفراط في تمشيط الشعر قد يسبب تقصف أطرافه ، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقطه .

التجفيف بالحرارة

كلما زادت مرات تسخين شعرك، زاد تلفه، لذلك ينصح بإبقاء درجة حرارة مجفف الشعر منخفضة، واستخدامه على بعد 15 سم على الأقل من شعرك أثناء تجفيفه.

عدم غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر

قد لا يحتاج شعركِ إلى غسله يوميًا، لكن من المهم غسله بالشامبو بانتظام لمنع تراكم الزيوت، التي قد تؤدي إلى ظهور القشرة ومشاكل أخرى في فروة الرأس.

الإفراط في استخدام الشامبو

عند غسل الشعر بالشامبو، يكفي القليل منه، مع التركيز على فرك فروة رأسك بدلًا من دهنه على كامل شعرك.

تمشيط الشعر المبلل

يضعف الماء شعركِ، لذا اعتني به جيدًا وهو مبلل، ولمعالجة تشابكه بعد غسله، استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتمشيطه برفق بدلًا من شده بالفرشاة.

استخدام مكواة الشعر عندما يكون رطبًا

عندما تلامس الحرارة الماء في شعرك، قد يتحول إلى بخار ويسبب "فقاعات شعر"، وينتج عن ذلك خصلات شعر هشة ذات أطراف مجعدة وسهلة التكسر، لذلك تأكدي من تجفيف شعرك قبل استخدام أداة تصفيف الشعر الساخنة، بإستخدام أقل درجة حرارة ممكنة، كذلك استخدام بخاخ حماية من الحرارة قبل التصفيف.

تجفيفه بالمنشفة

لفّي شعركِ برفق بمنشفة بعد غسله، مع تجنب فركه بالمنشفة لأن ذلك يتلف خصلاته.

ربط الشعر على الدوام

إذا تركتِ وصلات الشعر أو التمويجات لفترة طويلة جدًا، أو نزعتِها دون مساعدة خبيرة، فقد يُسبب ذلك تكسرًا كبيرًا، وينطبق الأمر نفسه على الضفائر والكعكات وذيل الحصان، لأنه إذا شد شعركِ لفترة طويلة جدًا، فستبدأين برؤية خصل متقصفة، لذلك غيّري تسريحة شعركِ للحفاظ على صحته.

المواد الكيميائية

تستخدم جميع أنواع التمويجات، ومستحضرات فرد الشعر، وصبغات الشعر موادًا كيميائية لتجعيد الشعر، وفرد الشعر، وصبغه، و قد تلحق هذه المواد الكيميائية ضررًا بالغًا بشعرك وفروة رأسك، بما في ذلك التكسر والتهيج ، لذا استخدميها بحكمة.

الإفراط في فرد الشعر

قد ترغبين في فرد شعركِ بنفسكِ، لكن يفضل ترك الأمر للمحترفين حتى لا يُتلف شعركِ، لذلك لا تستخدمي مُرخيات الشعر على الشعر الذي خضع لعملية فرد الشعر، وبعد فرد شعركِ، تجنّبي مُجففات الشعر، ومكواة الشعر، ومكواة التجعيد، لأنها قد تُلحق الضرر بشعركِ أكثر.

عدم ارتداء قبعة في الشمس

يمكن لأشعة الشمس الصيفية والشتوية أيضا، أن تُجفف شعركِ وتُسبب تكسره، لذلك غطّي شعركِ قدر الإمكان لحمايته، وحماية بشرة فروة رأسكِ، من أضرار الشمس.

عدم ارتداء غطاء الشعر في حمام السباحة

الكلور له تأثير ضار على الشعر، لأنه يجففه ويسبب تقصف أطرافه وتكسرها، ولحماية شعركِ بشكل أفضل، ارتدي قبعة عند السباحة، إذا لم تكوني من مُحبي قبعة السباحة، فتأكدي من شطف شعركِ مباشرةً بعد السباحة، بعد ذلك، اغسليه بشامبو خاص بالسباحة، ثم استخدمي بلسمًا.

عدم تقليم شعرك

إذا كنتِ تحاولين الحصول على شعر طويل وصحي، فإن أفضل ما يمكنكِ فعله هو قص شعركِ بانتظام، لأن هذه القصة تزيل الأطراف المتقصفة، مما يساعد شعركِ على الظهور بمظهر صحي.