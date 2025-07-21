شكرا لقرائتكم خبر عن ‌الأنظمة الغذائية المكونة من نوع طعام واحد تخفض الوزن أم خطيرة على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، أنه مع حلول فصل الصيف، قد ينجذب الكثيرون إلى حيل الحمية الغذائية التي يُفترض أنها فعّالة لخسارة الوزن الزائد الذي يمنعهم من التمتع بجسم مثالي، من بينها ما يُسمى بـ"الحميات الغذائية الأحادية": وهي أنظمة غذائية مقيدة تعتمد على تناول نوع واحد فقط من الطعام لفترة زمنية محددة، بهدف فقدان الوزن بسرعة و" التخلص من السموم ".

من الأمثلة الشائعة الأناناس والتفاح والبطيخ والخوخ والخرشوف، بالإضافة إلى خيارات تعتمد على الحبوب مثل الأرز، وأخرى غنية بالبروتين مثل التونة أو الحليب، وتكمن جاذبيتها في سهولة الحصول عليها وسرعة نتائجها.

فقدان الوزن السريع..

يمكن أن تؤدي الحميات الغذائية القائمة على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير إلى فقدان الوزن بسرعة، ومع ذلك، فإن استهلاك هذه الكمية الضئيلة من السعرات الحرارية يعني انخفاضًا في مستويات السكر في الدم، وللحفاظ على مستويات الطاقة، تمتلك أجسامنا آليات تعوّض عن انخفاض تناول العناصر الغذائية.

في البداية، يستخدم الجسم الجليكوجين الكبدي، وهو المصدر الرئيسي لاحتياطي الجلوكوز الذي يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصةً بين الوجبات أو أثناء الصيام، ومع ذلك، بمجرد استنفاد هذا المخزون، يبدأ الجسم بتحويل كتلة العضلات للحصول على الأحماض الأمينية التي يمكنها، عبر مسارات أيضية أخرى، إنتاج الجلوكوز، هذه العملية، إذا استمرت لفترة طويلة، يمكن أن تؤدي إلى فقدان كبير في كتلة العضلات واضطرابات أيضية أخرى.



لذا، فإن معظم فقدان الوزن المفاجئ يكون نتيجة فقدان الماء والكتلة العضلية، وليس دهون الجسم، مما يعني أن هذه النتائج تكون مؤقتة في الغالب، عندما يعود الشخص إلى نظامه الغذائي المعتاد بعد اتباع نظام غذائي صارم، من الشائع أن يستعيد أي وزن فقده بسرعة - وهذا ما يُعرف بـ"تأثير الارتداد".

باختصار، قد تبدو الأنظمة الغذائية الأحادية بمثابة حل سريع، لكنها لا تعزز فقدان الوزن بشكل مستدام، كما أنها لا تساعد على اتباع عادات غذائية صحية .

هل له أي فوائد؟

بخلاف فقدان الوزن الأولي، لا يوجد تقريبًا أي دليل علمي يشير إلى أن الحميات الغذائية الأحادية لها أي فوائد حقيقية أو دائمة، يُبلغ بعض الناس عن شعورهم بخفة أو تحسن في الهضم، ولكن قد تكون هذه الآثار ناتجة عن استبعاد بعض الأطعمة المصنعة أكثر من النظام الغذائي نفسه.

قد يكون لعنصر "التخلص من السموم" في الحميات الغذائية الأحادية تأثير وهمي، فالاعتقاد بأنها تُطهّر الجسم بطريقة ما قد يُشعر الشخص بتحسن، حتى في غياب أي تغيرات فسيولوجية مُثبتة.

هل هذه الأنظمة خطيرة ؟

قد تكون الحميات الغذائية الأحادية خطيرة للغاية، خاصةً إذا استمرت لفترات طويلة، يكمن الخطر الرئيسي في نقص العناصر الغذائية الأساسية، إذ إن تناول نوع واحد فقط من الطعام يُحرم الجسم من البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لأداء وظائفه بشكل سليم، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الحميات إلى مشاكل هضمية، واضطرابات أيضية، ومشاكل عضلية هيكلية، واضطرابات هرمونية، واختلالات في توازن الأملاح، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية سابقة .

من المخاطر الجسيمة الأخرى بناء علاقة غير صحية مع الطعام، تتسم بالقيود والشعور بالذنب، في الحالات القصوى، قد يؤدي هذا إلى اضطرابات في الأكل مثل فقدان الشهية العصبي .



بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد من العناصر الغذائية بشكل جذري يمكن أن يؤثر على توازن النواقل العصبية في الدماغ، مما يساهم في التهيج والتعب، مما يؤثر بدوره سلبًا على الصحة العاطفية .

لماذا هذه الأنظمة مشهورة جداً؟

على الرغم من مخاطرها، لا تزال الحميات الغذائية الأحادية ناجحة، وخاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي، تكمن جاذبيتها في بساطتها ووعدها بتحقيق نتائج سريعة بأقل جهد، إضافةً إلى ذلك، يُروّج العديد من هذه الحميات من قِبل المشاهير أو المؤثرين، مما يُعطيها انطباعًا زائفًا بالمصداقية، كما تُساهم المعلومات المضللة، والضغوط الجمالية، ونقص التثقيف الغذائي بشكل عام في ذلك.



خلاصة القول هي أن الحميات الغذائية المعتمدة على طعام واحد قد تكون فعّالة لإنقاص الوزن بسرعة وبشكل مؤقت، لكنها ليست فعّالة على المدى الطويل، بل وخطيرة إذا اتُبعت لفترات طويلة، فهي لا تُقدّم أي فوائد صحية حقيقية، وقد تُؤدي إلى نقص التغذية ومشاكل صحية خطيرة.

لهذه الأسباب، لا يُنصح بها، ولا ينبغي الترويج لها كوسائل مناسبة للتحكم في الوزن أو تحسين الصحة، أفضل طريقة للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه هي اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، مصحوبًا بنشاط بدني منتظم واتباع عادات صحية.

