شكرا لقرائتكم خبر عن هاتتعب معدتك.. 3 خضراوات ابتعد عن تناولها فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

فصل الصيف هو الوقت الأمثل للنشاط والسفر والخروجات، ولكن يجب تجنب بعض الأطعمة التي قد تُسبب مشاكل في الهضم فى الطقس الحار والرطب، وفقًا للخبراء، من بين هذه الأطعمة الخضراوات، التي قد تكون صحية وغنية بالعناصر الغذائية، ولكنها قد تكون موطنًا لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات، والتي قد تُلوث بسبب الرطوبة العالية، بحسب موقع تايمز ناو.

خضراوات ابتعد عن تناولها فى الطقس الحار للوقاية من مشاكل المعدة

عيش الغراب

عيش الغراب فطر لذيذ يُضفي نكهةً غنيةً على وجباتك دون إضافة دهون أو سعرات حرارية أو صوديوم، يُعرف بقدرته على الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين صحتك اليومية ولكن في موسم الحرارة والرطوبة، ينصح الأطباء بتجنب تناول الفطر الذي ينمو في الأماكن الرطبة والمعرض للتعفن.

يقول الأطباء إن الظروف الرطبة تجعل الفطر عرضة للعفن ونمو البكتيريا، لذا يجب على من يعانون من ضعف المناعة أو اضطرابات الجهاز الهضمي توخي الحذر الشديد، فقد يكون هضم الفطر صعبًا، ويزداد خطر التسمم الغذائي بشكل ملحوظ عند تناوله.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والخس، غنية بفيتامينات متنوعة مثل أ، ج، ك، بالإضافة إلى عناصر غذائية رئيسية ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ورغم أن تناولها بانتظام يدعم صحة العين، ويعزز جهاز المناعة، ويعزز صحة العظام، إلا أنه يُنصح بتجنب السبانخ، الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، تمامًا خلال الطقس الحار .

يؤدي الطقس الرطب والرطب إلى رطوبة زائدة في الأوراق، مما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والميكروبات.

ويشكل التلوث خطرًا على صحتك، إذ يسبب التهابات الجهاز الهضمي ومشاكله، بما في ذلك الإسهال الشديد والقيء.

الخضراوات الصليبية

الخضراوات الصليبية، مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل السلفورافان، والتي تحمي من أمراض مختلفة، وتنظم عملية الهضم وتعززها، وتعزز الصحة العامة. مع ذلك، في موسم الصيف، تصبح الطبقات والشقوق بين الكرنب وزهرات كل من القرنبيط والبروكلي بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات، إذ تحبس الرطوبة.

نصائح للحفاظ على النظافة أثناء تناول الخضراوات فى الصيف

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها أثناء تناول الخضراوات في موسم الصيف ، حيث سيساعدك ذلك على الحفاظ على النظافة والحفاظ على سلامة عائلتك:

اغسلي الخضراوات دائمًا جيدًا تحت الماء الجاري، لأن ذلك يساعد على إزالة الأوساخ والمواد الملوثة.

انقعي الخضراوات في الماء المالح لمدة 10-15 دقيقة، مما يساعد على قتل البكتيريا وإزالة المبيدات.

لا تأكل الخضراوات النيئة، خاصة خلال الطقس الرطب.

قم بتخزين الخضراوات في أماكن نظيفة وجافة لمنع نمو الفطريات.

تفسد بقايا الخضراوات بسبب الرطوبة العالية.

تناول وجبات طازجة، فالأطعمة المخزنة قد تحتوي على بكتيريا.

ينبغي تنظيف وتطهير السكاكين وألواح التقطيع والأواني الأخرى بشكل صحيح.

