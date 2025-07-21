شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الشاى.. تناوله بهذه الطريقة للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

يحرص معظم الناس على بداية يومهم بتناول كوب من الشاي الساخن وقد ينتهى يومهم بنفس الطريقة، ووفقًا لدراسة جديدة فإن تناول ما يصل إلى كوبين من الشاي غير المحلى يوميًا يمكن أن يحمي قلبك ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب، ولكن تختفي الفوائد الصحية بمجرد إضافة السكر أو المُحليات الصناعية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وبحسب دراسة بحثية نشرت في المكتبة الهندية للطب بعنوان "دور الشاي في إدارة عوامل الخطر القلبية الوعائية: الفوائد المحتملة والآليات واستراتيجيات التدخل" والدراسة التي أجرتها جامعة نانتونج ونشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب: مخاطر القلب والأوعية الدموية والوقاية منها، سلطت الدراستان الضوء على فوائد شرب الشاي، ولكن بشرط.

الشاي.. أكثر من مجرد مشروب فقط التزم بجرعة يومية لصحة قلبك

الشاي ليس مجرد مشروب بسبب تركيبته الكيميائية، فهو مصدر طبيعي للطاقة مليء بمضادات الأكسدة، والبوليفينول، ومركبات نباتية فريدة من نوعها، وتشمل هذه العناصر الكاتيكين والثيافلافين اللذان يدعمان صحة القلب، ويُقللان الالتهابات، ويُحاربان الجذور الحرة، كما تُساعد عديدات السكاريد في الشاي على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز المناعة، سواءً كان الشاي أخضر أو أسود، يُقدم كل كوب منه دفعة صحية لطيفة مدعومة علميًا، خاصةً عند تناوله بدون سكر.

لماذا يُفضل تناول الشاي غير المحلى؟

إذا كنت تحب تناول كوب من الشاي اليومي، يفضل أن يكون دون تحلية لحماية قلبك، وقد أجرت جامعة نانتونج دراسة واسعة النطاق، نُشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب: مخاطر القلب والأوعية الدموية والوقاية منها، شملت أكثر من 177 ألف بالغ في المملكة المتحدة لما يقرب من 13 عامًا، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا ما يصل إلى كوبين من الشاي غير المُحلى يوميًا شهدوا.. مايلى:

- انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%.

- انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%.

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7%.

ولكن هذه الفوائد الصحية للقلب لم تُكتشف إلا لدى شاربي الشاي الذين تجنبوا السكر والمحليات الصناعية، فبمجرد إضافة السكر، اختفت آثاره الوقائية.

فيما يلى.. فوائد شرب الشاي المر "دون إضافة سكر":

يُخفِّض الكوليسترول الضار (LDL)

أظهرت مركبات مثل الكاتيكين في الشاي الأخضر والثيافلافين في الشاي الأسود أنها تُخفض مستويات الكوليسترول الضار، حيث تعمل هذه المركبات عن طريق خفض امتصاص الكوليسترول في الأمعاء ومساعدة الجسم على التخلص من الدهون بكفاءة أكبر من خلال إفراز الأحماض الصفراوية.

يُحسّن عملية أيض الدهون

يُعزز الشاي عمليات حرق الدهون الطبيعية في الجسم، كما يُنشّط إنزيمات مُضادة للأكسدة تُقلّل الإجهاد التأكسدي، ويُساعد على تنظيم مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي عند تناوله مع مُكمّلات غذائية مثل الزنجبيل أو زيت السمك.

فوائد أكبر للنساء

تشير بعض الدراسات إلى أن النساء في سن 20 إلى 48 عامًا قد يحصلن على فائدة أكبر من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي مقارنة بتلك الموجودة في الفيتامينات عندما يتعلق الأمر بتقليل الأضرار المرتبطة بالدهون في الجسم.

يعمل بشكل أفضل مع الدعم

في حين أن الشاي وحده يمكن أن يساعد، فإن دمجه مع تدخلات أخرى - مثل الأكل الصحي، أو المكملات الغذائية، أو الأدوية - يمكن أن يؤدي إلى تحسينات أقوى في مستويات الدهون في الدم.

يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الشاي على المدى الطويل، وخاصةً بكميات معتدلة، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمقدار 2-3 ملم زئبق، خاصةً لدى كبار السن.

يمنع ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت

وجدت دراسة واسعة النطاق في تايوان أن الأشخاص الذين شربوا 120 مل فقط من الشاي يوميًا لأكثر من عام انخفض لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وهذا يشير إلى أن حتى كميات صغيرة ومتواصلة من الشاي يمكن أن تكون مفيدة.

تحسين وظيفة الأوعية الدموية

الشاي غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية (توسع الأوعية الدموية)، وخفض الالتهاب، والحد من الإجهاد التأكسدي - وكلها تساهم في مستويات ضغط الدم الصحية بمرور الوقت.