شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح للنساء الحوامل يحمي المولود من عدوى الرئة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث إلى أن تطعيم النساء الحوامل يرتبط بانخفاض عدد الأطفال حديثي الولادة الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى رئوية خطيرة.



لقاح الفيروس المخلوى للأمهات الحوامل

توصل باحثون حسب موقع medicalxpress إلى أن لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، أدى إلى انخفاض بنسبة 72% في عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الفيروس إذا تم تطعيم الأمهات، تعد هذه النتائج هي الأولى التي تظهر فعالية اللقاح في العالم الحقيقي لدى النساء الحوامل في المملكة المتحدة.

ويقول الخبراء، إن تلقي النساء الحوامل للقاح يمكن أن يساعد في الحد من عدد الأطفال المرضى كل شتاء، مما يقلل الضغوط على المستشفيات.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شائع يسبب السعال ونزلات البرد، ولكنه قد يؤدي إلى التهاب رئوي حاد يسمى التهاب القصيبات الهوائية، والذي قد يكون خطيرًا على الأطفال، وقد يتطلب دخول بعضهم إلى العناية المركزة ، يُعد هذا الفيروس السبب الرئيسي المعدي لدخول الأطفال إلى المستشفى في المملكة المتحدة وحول العالم.

يُساعد تلقي اللقاح أثناء الحمل على حماية الأم والمولود، فالأجسام المضادة - وهي بروتينات تُساعد على منع الفيروس المُسبب لعدوى شديدة - التي تُنتجها الأم استجابةً للقاح، تنتقل إلى الجنين، مُوفرةً له الحماية من الإصابة الشديدة بفيروس المخلوي التنفسي خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.

قام فريق البحث، بقيادة جامعتي إدنبرة وليستر، بتجنيد 537 طفلاً في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا والذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة في شتاء 2024-2025، وهو الموسم الأول لتطبيق اللقاح، وقد ثبتت إصابة 391 من الأطفال بفيروس المخلوي التنفسي.

كانت أمهات الأطفال الذين لم يكن لديهم فيروس المخلوي التنفسي أكثر عرضة بمرتين لتلقي اللقاح قبل الولادة مقارنة بأمهات الأطفال الذين لديهم فيروس المخلوي التنفسي الإيجابي - 41٪ مقارنة بـ 19٪.

وقد أظهر تلقي اللقاح قبل أكثر من 14 يوماً من الولادة تأثيراً وقائياً أعلى، مع انخفاض بنسبة 72% في حالات الدخول إلى المستشفى مقارنة بنسبة 58% بين الأطفال الذين تم تطعيم أمهاتهم في أي وقت قبل الولادة.

ويوصي الخبراء بتلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن بدءاً من الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل لتوفير أفضل حماية، حيث يمنح هذا المزيد من الوقت للأم لإنتاج الأجسام المضادة الواقية ونقلها إلى الطفل، ولكن يمكن إعطاء اللقاح حتى الولادة.

وخلصت أبحاث سابقة إلى أن نصف الأمهات الحوامل فقط في إنجلترا واسكتلندا يتلقين حاليا لقاح الفيروس المخلوي التنفسي، على الرغم من نجاحه الكبير في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي حول مدى توفر وفعالية اللقاح الجديد للمساعدة في حماية الأطفال، كما يقول الخبراء.

نُشرت الدراسة في مجلة لانسيت لصحة الطفل والمراهقين، وشمل التعاون البحثي أيضًا جامعات بريستول، وأكسفورد، وجامعة كوينز بلفاست، وجامعة كلية لندن، وإمبريال كوليدج لندن، و30 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا.

قال الدكتور توماس ويليامز، المشرف على الدراسة من معهد التجديد والإصلاح بجامعة إدنبرة، واستشاري طب الأطفال في المستشفى الملكي للأطفال والشباب في إدنبرة: "مع توفر لقاح فعال ضد فيروس المخلوي التنفسي، والذي ثبت أنه يقلل بشكل كبير من خطر دخول الأطفال الصغار إلى المستشفى في المملكة المتحدة، هناك فرصة ممتازة للنساء الحوامل للحصول على التطعيم وحماية أنفسهن وأطفالهن من التهاب القصيبات الهوائية الناتج عن فيروس المخلوي التنفسي في الشتاء المقبل".

وقال البروفيسور داميان رولاند، من مستشفيات وجامعة ليستر واستشاري طب الطوارئ للأطفال: "إن عملنا يسلط الضوء على قيمة التطعيم، وتماشياً مع مبادئ العلاج للوقاية من خطة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 10 سنوات، فإننا نطلب من جميع أنظمة الرعاية الصحية أن تفكر في كيفية تحسين عملية نشر لقاح فيروس المخلوي التنفسي للأمهات".

