شكرا لقرائتكم خبر عن من النوم الجيد لتناول وجبات متوازنة.. 10 طرق للوقاية من ارتفاع سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث طفرات سكر الدم عندما ترتفع مستويات الجلوكوز بسرعة بعد تناول الطعام، وخاصةً الوجبات الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات المكررة، يُفرز الجسم الأنسولين للتحكم في هذه الزيادة المفاجئة، إلا أن الارتفاعات المتكررة قد تُرهق الجسم، وتُؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وتزيد من خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني.

ووفقا لموقع " ndtv"، قد تُسبب طفرات سكر الدم التعب، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتقلبات المزاج، ومضاعفات صحية طويلة الأمد، لذا فأن اختيار الطعام بعناية، والجمع بين العناصر الغذائية بحكمة، وإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، كلها عوامل تُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتعزيز الصحة الأيضية بشكل عام.

10 طرق للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم 1. تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف

يُبطئ تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف هضم وامتصاص السكريات، مما يمنع ارتفاعها المفاجئ، على سبيل المثال، يُساعد تناول خبز الحبوب الكاملة مع البيض أو السلطة مع العدس في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبة.

2. اختر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI)

تُسبب الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الشوفان والبقوليات والكينوا ومعظم الخضراوات، ارتفاعًا تدريجيًا في سكر الدم، مقارنةً بالأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والوجبات الخفيفة السكرية، لذا يُساعد اختيار هذه الأطعمة على الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز طوال اليوم.

3. تجنب المشروبات السكرية والكربوهيدرات المكررة

المشروبات المحلاة والعصائر والوجبات الخفيفة المصنعة تُسبب ارتفاعًا فوريًا في سكر الدم، استبدالها بالماء أو شاي الأعشاب أو الوجبات الخفيفة مثل المكسرات أو البذور أو الفواكه مع قشورها يُقلل من تقلبات الجلوكوز ويُحسّن استجابة الأنسولين.

4. ممارسة التحكم في الحصص

حتى الأطعمة الصحية قد تُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم إذا استُهلكت بكميات كبيرة، مراقبة كميات حصصك، وخاصةً الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة والفواكه، يُمكن أن يُساعد في ضبط مستويات السكر في الدم بفعالية أكبر دون الحاجة إلى قيود غذائية صارمة.

5. تناول الكربوهيدرات أخر شيء في وجباتك

تشير الدراسات إلى أن تناول البروتين أو الخضراوات أو الدهون الصحية قبل الكربوهيدرات أثناء الوجبة يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة بشكل ملحوظ، هذا الترتيب يُبطئ امتصاص الجلوكوز ويُحافظ على ثبات مستوياته لفترة أطول.

6. حافظ على نشاطك البدني بعد الوجبات

المشي أو ممارسة نشاط بدني خفيف بعد تناول الطعام يساعد العضلات على استهلاك الجلوكوز في الدورة الدموية، وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. حتى المشي لمدة 10-15 دقيقة يُحدث فرقًا ملحوظًا.

7. تضمين الدهون الصحية في وجبات الطعام

الدهون الجيدة من مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبذور والمكسرات تُبطئ عملية الهضم وتُبطئ إطلاق الجلوكوز، تضمينها في الوجبات يُعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويُحافظ على توازن مستويات السكر في الدم.

8. حافظ على رطوبة جسمك

شرب كمية كافية من الماء يساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم عبر البول، ويدعم وظائف الكلى. قد يؤدي الجفاف إلى تركيز سكر الدم وارتفاعه، لذا فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي للتحكم في مستوى الجلوكوز.

9. إدارة التوتر بشكل فعال

يزيد التوتر من مستويات الكورتيزول، مما قد يرفع سكر الدم حتى في غياب الطعام. يمكن لتقنيات مثل التنفس العميق، واليوجا، والتأمل، أو حتى الاستماع إلى الموسيقى، أن تساعد في تخفيف التوتر وتقليل تأثيره على مستويات الجلوكوز.

10. احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد

قلة النوم أو أنماط النوم غير المنتظمة تُخلّ بالتوازن الهرموني وحساسية الأنسولين، مما يُصعّب التحكم في سكر الدم، احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم عملية الأيض الصحية وتنظيم الجلوكوز.