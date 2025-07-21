كيف تساعدين طفلك على تطوير مهارات التواصل الاجتماعي؟ إليكِ عشرات الطرق

متى يصبح الطفل أقوى اجتماعياً؟

أسرة سعيدة متفاهمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 08:53 صباحاً - تنمية وتطوير مهارات الطفل الاجتماعية، وتشجيعه على التفاعل والتواصل مع الآخرين، لا تقتصر على وجود طفلك وسط مجموعة من الزملاء بالمدرسة أو عدد من الأصدقاء بالنادي الرياضي؛ بل إنها تحوي العديد من الأفكار التي تسكن رأس طفلك والتحلي بالكثير من الصفات الاجتماعية التي تعلمها وعايشها وسط أسرته.. وبعد فترة أصبحت أسلوبه الذي يتصف به.ومساعدة الطفل على تطوير مهارات التواصل الاجتماعي تتم بسهولة إن اهتم بها الآباء منذ سنوات عمر الطفل الأولى؛ حيث إن التواصل الاجتماعي من أهم المهارات التي يحتاجها الطفل لبناء علاقات صحية مع الآخرين، وتطوير ثقته بنفسه، وتعزيز قدرته على التفاعل.في هذا التقرير يعرض الدكتور وائل عبدالعظيم أستاذ طب نفس الطفل والصحة النفسية، عشرات الطرق التي يمكن اتباعها لبتحديد وتنظيم عواطفه والتحكم بها، بأن يستطيع التعبير عن مشاعره؛ بمعرفة متى يكون غاضباً ومتى يكون سعيداً؟ ويتم ذلك بالسماح للطفل وإعطائه الفرصة للكلام، كما أن قراءة القصص مع الطفل تسمح له بتوصيف مشاعره تجاه أبطالها وأحداثها، وأن يكون الأب والأم أفضل قدوة، فالطفل يتعلم بالمشاهدة والتقليد وليس بإلقاء الأوامر والنواهي الأخلاقية.

من قصص التراث العالمي: "الفارس الصغير بين الخيال والواقع" هل تودين مطالعتها؟

دور الآباء في تطوير مهارات الطفل الاجتماعية

الأب يشرح والابن يسأل ويستفيض

تشجيع الطفل على التفاعل الاجتماعي.. اللعب مع الأطفال الآخرين يعلمهم كيفية التفاعل، وتبادل الأدوار، والتعاون، والتعبير عن المشاعر.

اللعب مع الأطفال الآخرين يعلمهم كيفية التفاعل، وتبادل الأدوار، والتعاون، والتعبير عن المشاعر. تشجيعه على تكوين صداقات.. ساعدي طفلك على تكوين صداقات من خلال توفير فرص للقاء أطفال آخرين في بيئات آمنة.

ساعدي طفلك على تكوين صداقات من خلال توفير فرص للقاء أطفال آخرين في بيئات آمنة. اسمحي له بالتفاعل بمعدل يناسبه، مع توجيهه بلطف.

بالتفاعل بمعدل يناسبه، مع توجيهه بلطف. دعيه يشارك في استقبال الضيوف، فهذا يعلمه كيفية التعامل مع الآخرين في بيئة اجتماعية خارج المنزل.

في استقبال الضيوف، فهذا يعلمه كيفية التعامل مع الآخرين في بيئة اجتماعية خارج المنزل. الألعاب الجماعية، شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة والألعاب الجماعية لتعزيز التعاون والتواصل وحل النزاعات.

تنمية مهارات التفاوض.. علّمي طفلك كيفية التفاوض وإيجاد حلول وسط مع الآخرين عند حدوث خلاف.

علّمي طفلك كيفية التفاوض وإيجاد حلول وسط مع الآخرين عند حدوث خلاف. ممارسة الأنشطة المختلفة.. شاركي طفلك في أنشطة متنوعة (رياضية، فنية، موسيقية) لتعزيز مهاراته الاجتماعية المختلفة.

شاركي طفلك في أنشطة متنوعة (رياضية، فنية، موسيقية) لتعزيز مهاراته الاجتماعية المختلفة. طرح الأسئلة .. علمي طفلك كيفية طرح الأسئلة في المحادثات لإظهار الاهتمام.

.. علمي طفلك كيفية طرح الأسئلة في المحادثات لإظهار الاهتمام. الاستماع الفعال.. علمي طفلك كيفية الاستماع للآخرين والتركيز على ما يقولونه.

علمي طفلك كيفية الاستماع للآخرين والتركيز على ما يقولونه. التعبير عن المشاعر.. ساعدي طفلك على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومناسبة.

ساعدي طفلك على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومناسبة. استخدام الكلمات المناسبة.. علمي طفلك العبارات والكلمات التي يمكنه استخدامها للتعبير عن مشاعره واهتمامه بالآخرين.

علمي طفلك العبارات والكلمات التي يمكنه استخدامها للتعبير عن مشاعره واهتمامه بالآخرين. التحدث عن المشاعر.. تحدثي مع طفلك عن مشاعره ومشاعر الآخرين من خلال القصص والأفلام والمسرحيات.

تحدثي مع طفلك عن مشاعره ومشاعر الآخرين من خلال القصص والأفلام والمسرحيات. التعاطف مع الآخرين.. شجعي طفلك على التعاطف مع الآخرين ومساعدتهم في المواقف المختلفة.

تعزيز الثقة بالنفس

طفلان يلعبان معاً بانسجام

خطوات لتدعيم الطفل

طفل يعبر عن مشاعر الفرحة والنصر بطريقته

تحفيز الطفل للمشاركة في الأنشطة التطوعية، فيتعلم الطفل معنى التعاون والتعاطف مع الآخرين.

امنحي طفلك فرصاً للعب مع أقرانه دون تدخل، مما يساعده على تطوير مهارات حل النزاعات والتعاون وحده.

عرفيه بمهارات الاستماع، بالتركيز على الشخص الذي يتحدث، والانتباه لما يقوله دون مقاطعة.

شجعي طفلك على محاولة فهم مشاعر وأفكار الآخرين من خلال الاستماع إليهم بعناية والتعاطف معهم.

قللي من الشاشات والملهيات مثل الأجهزة الإلكترونية خاصة أثناء المحادثات المهمة.

شجعي التواصل البصري وعلميه لطفلك، أثناء التحدث والاستماع مع الغير.

تعليم اللغة العاطفية وبعض مفرداتها: ليمتلكوا مهارة التعبير عن مشاعرهم بشكل دقيق.

النمذجة.. كونوا أيها الآباء نموذجاً لأطفالكم في كيفية التعبير عن المشاعر بطرق مناسبة.

علموا أطفالكم إستراتيجيات للتعامل مع العواطف السلبية مثل التنفس العميق أو التحدث عن مشاعرهم.

شجعي طفلك على التعاون والمشاركة

قللي من استخدام طفلك للشاشات

تكوين الصداقات وفقاً لعمر الطفل