شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين كيجل للرجال.. أفضل الممارسات الصحية لعلاج سلس البول والان مع تفاصيل الخبر

يعاني عدد من الرجال من مشكلة فقدان السيطرة على البول، وهو ما يُعرف بسلس البول. وخاصة فى حالات بعينها، مثل حالات ما بعد علاج سرطان البروستاتا،ورغم أن هذه المشكلة قد تكون مزعجة نفسيًا وجسديًا، فإن هناك تمرينًا بسيطًا، لكنه فعال للغاية، يمكن أن يساعد في تقوية عضلات الحوض واستعادة السيطرة بشكل تدريجي. هذا التمرين هو "كيجل"وفقا لتقرير بموقع uclahealth .

ما دور عضلات الحوض؟

تُعرف عضلات قاع الحوض بأنها مجموعة عضلية تمتد أسفل المثانة والمستقيم، وتلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في التبول والإخراج. وتضرر هذه العضلات بعد الجراحة أو الإشعاع يُعد أمرًا شائعًا، مما يؤدي إلى تسرب البول دون إرادة.وتمارين كيجل تمنحك فرصة لاستعادة السيطرة والراحة، ولكنها تحتاج لبعض الوقت لإعطاء نتائج نهائية فعالة لذا لابد من المداومة عليها.

تمارين كيجل.. ما هي وما فائدتها؟

تمارين كيجل هي انقباضات عضلية إرادية تهدف إلى تقوية عضلات الحوض الضعيفة. بالنسبة للرجال، تُعد هذه التمارين وسيلة طبيعية وآمنة لتحسين التحكم في البول دون الحاجة إلى أدوية أو تدخل جراحي. وكلما بدأت بها مبكرًا – خاصة قبل بدء العلاج – كانت الفائدة أكبر.

كيف اعرف أنني أُمارس التمرين بشكل صحيح؟

إذا حاولت أثناء التبول إيقاف تدفق البول مؤقتًا، فأنت بذلك تستخدم عضلات الحوض المطلوبة. نفس الانقباض يُمكنك تكراره أثناء الجلوس أو الوقوف، دون الحاجة إلى الذهاب للحمام.

خطوات سهلة لممارسة التمرين

ابدأ بشد عضلات الحوض لمدة خمس ثوانٍ، ثم الاسترخاء لنفس المدة. يُنصح بتكرار هذا التمرين من 10 إلى 20 مرة، ثلاث مرات يوميًا. ولا تقلق إذا لم تتمكن من الوصول لهذا العدد في البداية؛ مع التكرار سيزداد التحمل.

خطوات ونصائح مهمة

لا تُشرك عضلات البطن أو الفخذين أثناء التمرين، ولا تحبس نفسك أو تتنفس بصعوبة. التمرين يجب أن يكون سلسًا، ويمكن القيام به في أي وقت من اليوم – خلال القيادة، مشاهدة التلفاز، أو حتى قبل النوم.