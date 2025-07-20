شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الجفاف فى الطقس الحار.. ومشروبات صحية هترطب عليك والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، نحن بحاجة إلى تعويض ما تفقده أجسامنا خلا التعرق، ومن أجل الحفاظ على رطوبة أجسامنا والوقاية من الحالات الصحية المتعلقة بالطقس الحار، مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى والجفاف وغيرها، ولكن الماء وحده غير كافى للترطيب، لذلك يمكن لتناول مشروبات طبيعية مصنوعة في المنزل أن تخفف حدة الحرارة وتمنحنا الترطيب الكافى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

هل الماء كافي للترطيب في الصيف؟

تناول ما يكفى من الماء أمر ضرورى خلال الطقس الحار، ولكن إذا كان هذا كل ما تفعله، فيجب إضافة خيارات أخرى صحية غنية بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي يفقدها جسمك في الغالب أثناء التعرق، فالماء وحده لا يكفي لتعويض جميع هذه العناصر الغذائية التي تفقدها في الحر، حيث أن إضافة بدائل أخرى تُحسن ترطيب جسمك.

فيما يلى.. 5 مشروبات صحية تعزز الترطيب في الطقس الحار: ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والسكريات اللطيفة التي تُرطب البشرة دون أن تُسبب لها جفافًا، كما أن مذاقة نقى ويمنحك الترطيب الذى يحتاجه مع ارتفاع درجات الحرارة.

اللبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب هو المشروب المفضل لتبريد جسمك في الطقس الحار، ويمكنك إضافة مكونات إليه مثل الكمون والنعناع لتعزيز الترطيب والحفاظ على صحة أمعائك، وعلى عكس المشروبات الغازية، لا يُسبب لك الانتفاخ، فهو غنى بمحتواه من البروبيوتيك والإلكتروليت، كما أنه يمنحك شعورًا بالشبع

تناول عصائر الفاكهة الطبيعية

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والليمون، فهي تُرطب وتُغذي جسمك وتمنعك من الجوع، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناولها في شكل عصير يمنحك انتعاشًا في الطقس الحار ويرطب عليك، ولكن احرص على تناولها دون إضافة سكر، كما يمكن تناول ماء الفاكهة من خلال نقعها مثل نقع شرائح الليمون في الماء ثم تناولها، لتعويض ما فقدته أثناء التعرق، حيث أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها جسمك.

مشروبات الأعشاب المثلجة

مثل النعناع والبابونج، يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم وتخفيف تأثير الحرارة، كما يمكن تحليته بالعسل بدلًا من السكر.



مشروب الكركديه

الكركديه من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن تحضير الكركديه المثلج عن طريق نقع أزهار الكركديه في الماء الساخن، ثم تصفيته وتركه ليبرد قبل إضافة الثلج إليه، لصنع مشروب صيفى رائع.

فيما يلى.. علامات تحذيرية من الجفاف لا يجب تجاهلها:

جفاف الشفاه.

الصداع.

الدوخة.