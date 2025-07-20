شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تسبب تشقق الكعبين.. طرق الوقاية والعناية الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

الكعب جزء أساسي من القدم يتحمل وزن الجسم يوميًا، ومع إهمال العناية به، قد تظهر عليه تشققات تسبب إزعاجًا شكليًا وألمًا عند المشي، وتتفاقم هذه الحالة لدى البعض لتصل إلى مضاعفات مزعجة إذا لم تُعالج بشكل مبكر.

الأسباب الشائعة لتشقق الكعبين

تشقق الكعب لا يحدث إلا بسبب هذا ما أكد علي تقرير نشر في موقع gwsmedika ، بل أوضح أنه تتدخل فيه عدة عوامل، من أبرزها:

اختيار الأحذية الخاطئة: الأحذية المفتوحة من الخلف، مثل الصنادل، لا تحمي الجلد وتجعله معرضًا للجفاف والتشقق.

الاستحمام بالماء الساخن بكثرة: حرارة الماء تزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، ما يؤدي إلى جفافها.

استخدام أنواع صابون قوية: بعض أنواع الصابون تزيل الترطيب من الجلد.

الوقوف لفترات طويلة: الضغط المستمر على الكعب يزيد من سماكة الجلد ويجعله أكثر عرضة للتشقق.

الطقس الجاف والبارد: الجو الجاف يسحب الرطوبة من الجلد، مما يجعله هشًا وسهل التشقق.

الحالات الطبية المرتبطة

بعض المشكلات الصحية تساهم في ظهور تشققات الكعب، منها:

قصور الغدة الدرقية: يؤدي إلى تباطؤ الدورة الدموية وجفاف الجلد.

متلازمة شوغرن: تؤثر على إفراز الرطوبة الطبيعية في الجسم.

قدم الرياضي: عدوى فطرية تسبب تقشر الجلد وتهيجه.

النتوءات العظمية بالكعب: قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الجلد من الداخل.

التهاب الجلد الأخمصي عند الأطفال: حالة تؤثر على باطن القدم لدى الصغار.

أبرز الأعراض

في البداية، يظهر الجلد جافًا وخشن الملمس، يتغير لونه تدريجيًا إلى الأصفر أو البني، وقد يشعر الشخص بحكة مستمرة. مع الوقت، تتعمق التشققات وتصبح مؤلمة، وأحيانًا قد تُصاب بالنزيف أو العدوى في الحالات الشديدة.

طرق الوقاية والعناية اليومية

لمنع تطور الحالة، يُنصح بما يلي:

ترطيب القدمين بانتظام، خاصة بعد الاستحمام.

اختيار أحذية مغلقة ومريحة.

تجنب الوقوف لفترات طويلة دون داعٍ.

تناول أطعمة غنية بالمعادن مثل الزنك والكالسيوم.

الحفاظ على نظافة القدمين وتجفيفها جيدًا، خصوصًا بين الأصابع.