شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق ذكية لزيادة نشاطك البدنى والبعد عن الخمول والان مع تفاصيل الخبر

تُعزز ممارسة الرياضة صحة دماغك، فهي تساعدك على التفكير بشكل أفضل وحل المشكلات، وتحسن مزاجك وذاكرتك، كما أن النشاط البدني قد يحمي دماغك من التدهور المعرفي، علاوة على فوائد لتعزيز صحتك الجسدية، ويمكنك زيادة نشاطك البدني من خلال بعض الطرق العملية، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق ذكية لزيادة نشاطك البدني والبعد عن الخمول، وفقاً لموقع "Brain".

5 طرق ذكية لزيادة نشاطك البدني والبعد عن الخمول

إليك بعض الطرق السهلة لزيادة نشاطك على مدار اليوم، أينما كنت، وهى:

1.حوّل مهامك اليومية إلى تمارين مُصغّرة

أي وقت تكون فيه خارج المنزل هو فرصة لممارسة المزيد من الأنشطة، على سبيل المثال، لتحسين رحلتك القادمة إلى متجر البقالة، يمكنك:

- ركن سيارتك بعيدًا عن المدخل وامشِ بسرعة إلى الباب.

- قم بتمارين وأنت تحمل أكياس البقالة إلى سيارتك، أضف تمرينًا للساقين من خلال القيام بتمارين الاندفاع أثناء حمل حقائبك من السيارة إلى المنزل.

2. مارس الرياضة أثناء الطهي

عندما تكون في المطبخ، تقف على قدميك، وتتحرك، وتصل إلى الأشياء في الخزائن، وتجلس القرفصاء لتنظر إلى ما في الفرن، كل هذه بمثابة أنشطة حركية أثناء الطهى.

3. شغّل عضلاتك الأساسية كلما أمكنك ذلك

يمكنك تقوية عضلات بطنك وظهرك أثناء قيامك بالأنشطة اليومية الروتينية هذه العضلات الأساسية مفيدة لوضعية جسمك وحركتك وتوازنك.

ركز فقط على شد عضلات ظهرك أولًا أثناء المشي، ثم حاول أيضًا شد عضلات بطنك في نفس الوقت لتقوية عضلاتك الأساسية.

4. اجعل هاتفك الذكي قاعدة ثابتة

إذا كان لديك هاتف ذكي، فحاول وضعه في نفس المكان، حتى تتمكن من المشي إليه عند الحاجة تشير بعض الأبحاث إلى أن الشخص الأمريكي العادي يتفقد هاتفه 96 مرة في اليوم وهذا يعني خطوات إضافية كثيرة إذا لم تضعه بجانبك مباشرةً.

5. انتقل إلى الكتب الصوتية والبودكاست

الهاتف الذكي ليس مجرد وسيلة للمراسلة مع أصدقائك، بل هو جهاز ترفيه شخصي أيضًا، وقد يكون التنقل أكثر متعة عندما يكون لديك ما تستمع إليه، مثل كتاب صوتي أو بودكاست استمع أثناء المشي، أو تمارين القوة، أو ركوب الدراجة.

