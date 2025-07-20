احذري تجاهلها: علامات مبكرة للشلل الدماغي لدى رضيعك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 08:54 صباحاً - الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الطفل على الحركة والحفاظ على التوازن وهو أكثر الإعاقات الحركية شيوعًا في مرحلة الطفولة ويحدث نتيجة اضطرابات في نمو الدماغ.

وفقًا "لمايو كلينك"، تظهر أعراض الشلل الدماغي عادةً خلال مرحلة الرضاعة أو ما قبل المدرسة وتختلف الأعراض من طفل لآخر، وتتراوح بين خفيفة وشديدة جدًا.

إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين"أسباب وعلامات الشلل الدماغي عند الرضع

علامات الشلل الدماغي عند الرضع

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن تمييز علامات الشلل الدماغي عند الأطفال حسب أعمارهم. إليكم مراجعة:

علامات الشلل الدماغي عند الأطفال دون سن 6 أشهر

شعور الطفل بالتيبس والضعف-الصورة من موقع Freepik

سقوط الرأس عند حمل الطفل أثناء الاستلقاء على ظهره

شعور الطفل بالتيبس

شعور الطفل بالضعف

عند حمل الطفل، يبدو وكأنه يمدد ظهره ورقبته بشكل مفرط، كما لو كان يدفعه بعيدًا عنك باستمرار

علامات الشلل الدماغي عند الأطفال فوق عمر 6 أشهر

الطفل لا يتدحرج

الطفل لا يستطيع ضم يديه

يواجه الطفل صعوبة في وضع يديه على فمه

يمد الطفل يده فقط مع إبقاء اليد الأخرى مشدودة

علامات الشلل الدماغي عند الأطفال بعمر 10 أشهر

يزحف الطفل على جانبه، ويدفع بيد وقدم واحدة بينما يسحب اليد والقدم المعاكستين

يركض الطفل على مؤخرته أو ركبتيه، لكنه لا يزحف على أربع

أسباب وعوامل خطر الشلل الدماغي

هناك عدة أسباب أو عوامل خطر لدى الرضع والأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

الاضطرابات الوراثية

التهابات الرحم

انخفاض الوزن عند الولادة

الولادة المبكرة

نقص الأكسجين أثناء الولادة

نزيف الدماغ

إصابات الرأس

التهاب الدماغ

علاج الشلل الدماغي عند الرضع والأطفال

العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي هو أول علاج يمكن تقديمه للطفل المصاب بالشلل الدماغي. يهدف هذا العلاج إلى تطوير قدرة الطفل على تنسيق حركة أطرافه، وبناء قوته، وتدريب مرونة عضلاته.

مثل التمارين الرياضية، وتمارين الإحماء، واستخدام معدات خاصة لتحسين حركة الطفل.

العلاج الوظيفي

يهدف العلاج الوظيفي إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات صحية معينة على أداء مهام أساسية باستقلالية. وتشمل هذه المهام تناول الطعام، والاستحمام، وارتداء الملابس، والقراءة، والعد، والتواصل الاجتماعي، وممارسة حركة المفاصل.

ويهدف هذا إلى ضمان عدم اعتماد الطفل على والدته أو والده وزيادة استقلاليته.

علاج النطق

بالإضافة إلى العلاج الطبيعي والمهني، يوصي أيضًا بعلاج النطق للأطفال المصابين بالشلل الدماغي. يهدف هذا العلاج إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهارات التواصل لديهم.

العلاج المائي

يعد العلاج المائي هو نوع من العلاج يمكن تجربته أيضًا على الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من خلال العلاج المائي، يُدرّب الأطفال قوة العضلات ويساعد الجسم على الحركة دون بذل قدر كبير من الطاقة وتقليل التصلب أو التشنج الذي يعاني منه الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بشكل شائع.

عند التواجد في الماء، تقل قوة العضلات لأن طبيعة تدفق الماء تساعد الجسم على الحركة دون بذل قدر كبير من الطاقة أو إجبار العضلات على الحركة.

إعطاء مرخيات العضلات

يُمكن أيضًا إعطاء مرخيات العضلات للأطفال المصابين بالشلل الدماغي. مع ذلك، يجب إعطاؤها عند الضرورة فقط.

على الجانب الآخر يعد تحديد الأمراض المصاحبة ومعالجتها أحد العلاجات المتاحة مثل الصرع.

قائمة بالأطعمة الصحية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي

الفاكهة ونمو دماغ الطفل

تعد الفواكه من الأطعمة الموصى بها للأطفال -الصورة من موقع Freepik

تعد الفواكه من الأطعمة الموصى بها للأطفال المصابين بالشلل الدماغي الموز والتفاح والبرتقال والأفوكادو وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية متنوعة وقيمة غذائية جيدة.

على الجانب الآخر يعد الموز غنيًا بالبوتاسيوم وسهل الهضم أما التفاح فهو مصدر جيد للألياف أما البرتقال فهو غني بفيتامين ج، وهو ضروري لصحة الجسم فيما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وعناصر غذائية مهمة أخرى.

الخضراوات وفيتامين أ

تُعد العديد من الخضروات مناسبة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، مثل السبانخ والبروكلي والجزر والبطاطس.

فالسبانخ غنية بالحديد وحمض الفوليك، والبروكلي مصدر لفيتامين ك والألياف. يحتوي الجزر على فيتامين أ، المفيد للبصر. تُوفر البطاطس الكربوهيدرات المهمة للطاقة.

البروتينات المفيدة للدماغ

يمكن تضمين العديد من البروتينات في نظام طفلك الغذائي وخاصة لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي مثل اللحوم الخالية من الدهون والتي تعد مصدرًا للبروتين الحيواني

على الجانب الآخر الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، المفيدة للدماغ. التوفو والتيمبيه بدائل صحية للبروتين النباتي.

الحبوب والألياف

هناك أنواع عديدة من الحبوب التي يمكنكِ تقديمها لطفلكِ المصاب بالشلل الدماغي وتشمل هذه الحبوب الكينوا، وبذور الشيا، ودقيق الشوفان فالكينوا مصدر غني بالكربوهيدرات والبروتين أما بذور الشيا فهي غنية بالألياف، وأحماض أوميغا 3، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة أما دقيق الشوفان فهو غني بالألياف، ويمكن أن يكون فطورًا جيدًا.

متى عليك زيارة الطبيب؟

يجب استشارة طبيب الأطفال للحصول على تشخيص فوري إذا ظهرت على طفلك أعراض مبكرة للشلل الدماغي. لا تنسي أيضًا زيارة أخصائي إذا كان طفلك يعاني من تأخر في النمو.

استشيري أخصائي رعاية صحية فورًا إذا كنت قلقة بشأن فقدان طفلك للوعي، أو تعرضه لحركات غير منتظمة ويعد من المهم أيضًا الاتصال بالطبيب فورًا إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في البلع، أو ضعف في التنسيق، أو اختلال في عضلات العين، أو أي مشاكل نمو أخرى.

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ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.