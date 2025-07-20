10 علامات جسدية ونفسية تشير إلى عدم حصولك على نوم كافى

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يعد الحصول على قسط كافى من النوم أمرا هاما لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، والعكس صحيح بالنسبة لقلة النوم، والتي تتسبب في ظهور علامات غير صحية على الشخص الذى يواجه اضطرابات في نومه.

وبحسب لموقع "Web MD"، يوجد 10 علامات جسدية وتنفسية ترتبط ارتباطا وثيقا بعدم النوم لفترة كافية.

10 علامات تدل على عدم النوم لفترة كافية البشرة الغير صافية

إذا كنت لا تحصل على نوم جيد، فقد يظهر ذلك على بشرتك، حيث وجدت بعض الدراسات رابطًا بين قلة النوم وحب الشباب، ربما بسبب كيفية تحكم النوم في الهرمونات في جسمك، كما أن الحرمان من النوم يضر بالجهاز المناعي ، مما يجعل جسمك عرضة للعديد من المشاكل المختلفة.

إجهاد العين

الإحمرار والانتفاخ والهالات السوداء والانتفاخات، كلها علامات على قلة النوم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، هم الأكثر عرضة لظهور التجاعيد والخطوط، والتورم والترهل، وقد يكون السبب هو قلة تنظيم الهرمونات وإصلاح الأنسجة في مراحل النوم العميق.

اكتساب الوزن

عندما تحصل على قسط كافى من النوم ليلاً، يستطيع جسمك التحكم بشكل صحيح في هرموني الجريلين واللبتين، وهما الهرمونان اللذان يؤثران على شعورك بالجوع، وبدونهما قد تشعر بالحاجة إلى تناول كميات أكبر من حاجتك، مما قد يؤدي إلى زيادة وزنك .

الإقبال على الوجبات السريعة

بعد ليلة بلا نوم، قد تفضل تناول برجر الجبن والبطاطس المقلية على السلطة على الغداء، فالعقل المحروم من النوم يميل إلى اشتهاء الوجبات الخفيفة والوجبات غير الصحية، قد يكون السبب هو أن القدرة على الحكم واتخاذ القرارات ليست بنفس الحدة عندما تكون متعبًا ، مما يُسهّل سيطرة رغبات أخرى عليك.

تشرب المزيد من الكافيين

قد يبدو الكافيين حلاً لقلة النوم، لكنه سرعان ما يصبح جزءًا من المشكلة، وعلى المدى القصير، قد يحسن تناول القهوة أو الصودا نشاطك، لكنه على المدى الطويل قد يُسبب الأرق أو القلق .

التقلب المزاجي

التهيج علامة واضحة على قلة النوم، وحددت إحدى الدراسات عدد الأشخاص الذين ينامون لمدة أربع ساعات ونصف فقط ليلاً لمدة أسبوع، والنتيجة زيادة في التوتر والغضب والإرهاق الذهني، إلا أنهم شعروا بتحسن عندما عادوا إلى روتينهم اليومي المعتاد.

الاكتئاب

الاكتئاب وقلة النوم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، والأسوأ من ذلك، أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، إذ قد يؤدي الاكتئاب إلى قلة النوم، والعكس صحيح أيضًا.

ضعف التركيز والذاكرة

حتى قلة النوم، مثلا فقدان ساعتين فقط إذا كنت تنام ثماني ساعات يوميًا، قد يجعلك خاملًا ويؤثر على تركيزك وذاكرتك، وقد يقلل من كفاءتك في العمل، أو الأسوأ من ذلك أن أكثر من ثلث الناس يعترفون بالنعاس أثناء القيادة.

الأعراض المرضية في الصباح

الاستيقاظ مع التهاب في الحلق ، أو جفاف في الفم ، أو صداع قد يشير إلى سبب طبي لقلة نومك، مثل انقطاع النفس النومي، أو الشخير، أو ارتجاع المريء، إذا لاحظتَ أعراضًا متكررة، فاستشر طبيبك.

احصل على الراحة التي تحتاجها

يحتاج معظم البالغين إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً، وتأكد من أن النوم مريح عن طريق:

الالتزام بجدول زمني، وهذا يعني الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

حافظ على غرفتك باردة وهادئة، ومظلمة.

مارس الرياضة بانتظام، وخاصةً التمارين التي تُنشّط قلبك، وقد تساعدك على النوم بعمق.

يساعد النوم الجيد ليلاً على إصلاح الجسم والعقل، مما يساعدك على العمل بأفضل ما لديك.