شكرا لقرائتكم خبر عن صائد ثعابين هندي يموت بسبب "كوبرا".. اعرف الإسعافات الأولية للدغات السامة والان مع تفاصيل الخبر

توفي صائد ثعابين يبلغ من العمر 35 عامًا من الهند بعد أن لدغته أفعى كوبرا سامة أنقذها، وذكرت الشرطة الهندية أن حالة ديباك ماهافار تدهورت رغم تلقيه العلاج الأولي، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقًا لتقارير قال شهود عيان إن ماهافار وضع الكوبرا في البداية في حاوية زجاجية ليُخرجها لاحقًا في خزنة، لكنه اضطر إلى الإسراع للقيام ببعض الأعمال العاجلة، فوضعها على عجل حول رقبته، على الأرجح لإبقائها آمنة ثم عضته الكوبرا في يده.

ما هي لدغة الثعبان؟

لدغة الثعبان هي جرح ناتج عن وخز أنياب الزاحف للجلد، يقول الخبراء إن الثعبان قد يعضّ لاصطياد فريسته أو للدفاع عن نفسه، قد تُسبب اللدغة إصابة، وفي بعض الحالات، قد تُهدد الحياة.

تحمل العديد من أنواع الثعابين أنواعًا معينة من السموم التي تؤثر على جسمك بطرق مختلفة، بما في ذلك:

السموم الخلوية

تؤدي هذه إلى تورم وتلف الأنسجة أينما حدثت اللدغة

النزيف

تعطيل الأوعية الدموية الخاصة بك

عوامل مضادة للتخثر

منع تخثر الدم

السموم العصبية

أنها تسبب الشلل أو أضرار أخرى للجهاز العصبي

السموم العضلية

تفكيك عضلاتك

الثعابين السامة، مثل الكوبرا، تحقن السم طوعًا عند لدغها، لكنها قادرة على تنظيم كمية السم في كل لدغة، ووفقًا للخبراء، فإن ما بين 50% و70% من لدغات الثعابين السامة تؤدي إلى التسمم.

ويؤكد الأطباء أنه حتى في حالات اللدغات الأقل خطورة، يجب التعامل مع كل لدغة كحالة طبية طارئة، لأن أي تأخير في العلاج بعد اللدغة قد يؤدي إلى إصابة خطيرة، أو في أسوأ الأحوال، الوفاة.

ما هي علامات وأعراض لدغة الثعبان؟

هناك بعض الأعراض التي تظهر عند لدغة الثعبان، وهي:

تورم في المنطقة المصابة

تغيرات لون بشرتك

نزيف في مكان اللدغة

جروح ثقبية من علامة العضة

ألم حاد ونابض

التعرق أو سيلان اللعاب

الغثيان والقيء

الصداع والدوار وعدم وضوح الرؤية

طعم معدني في فمك

انخفاض ضغط الدم وتسارع معدل ضربات القلب

ضيق التنفس

ضعف العضلات

الإسعافات الأولية للدغة الثعبان

يقول الأطباء إنه من الضروري الإسراع في تقديم المساعدة لأي شخص تعرض للدغة ثعبان، لأن التأخير قد يُهدد حياته، عند طلب سيارة الإسعاف، اتبع الخطوات التالية:

حافظ على هدوئك وأخبر الأشخاص القريبين أن هناك ثعبانًا قد لدغك.

اجلس أو استلقِ في منطقة آمنة بعيدًا عن الثعبان.

قم بإزالة أي إكسسوارات ترتديها.

استخدم الماء والصابون لغسل منطقة اللدغة بلطف.

قم بتغطية جرح اللدغة بضمادة نظيفة وجافة أو ضمادة.

قم بتدوين أي تورم أو تغييرات في جلدك المحيط باللدغة، بالإضافة إلى الوقت الذي حدثت فيه هذه التغييرات.

عندما تصل للمستشفى، فإنها سوف توفر مضادًا للسم بسرعة لتقليل آثار سم الثعبان.