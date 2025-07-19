شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لعشاق البيض: مفيد جدا لصحة القلب ولا يرفع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ وعميد معهد القلب الأسبق، عبر صفحته فيسبوك، إن البيض مفيد لصحتك، موضحا، إن تناول 2 بيضة في اليوم مفيدة لصحة القلب، وذلك لاحتوائها علي ڤيتامينات، ومضادات الأكسدة، ولا ترفع الكولسترول الضار، ويفضل تناوله مسلوق طبعا.

وقال، وفقا لدراسة أسترالية جديدة أن تناول البيض بانتظام قد يقلل خطر الوفاة لجميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة لدى كبار السن.

وأضاف، إن هذه النتيجة تدعم أبحاث تشير إلى انخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 27% لدى المصابين بخلل دهون الدم (ارتفاع الكوليسترول المُشخَّص سريريًا) للذين يتناولون البيض بانتظام مقارنةً بمن لا يتناولونه.

من جانبه أشار موقع جامعة هارفارد للصحة، إن بيضة واحدة كبيرة تحتوى على 6 جرامات من البروتين، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية، مقابل 70 سعر حراري فقط لكل بيضة، هذا يجعلها خيارًا جيدًا لمعظم الناس.

وقال الموقع، إن الخبر السار لمحبي البيض، هو أن البيض يحتوي على نسبة قليلة جدًا من الدهون المشبعة وخالٍ من الدهون المتحولة، لذا، بالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول البيض لا يؤثر سلبًا على صحة القلب.

ما مدى تأثير البيض على الصحة؟

يحتوي البيض على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وعناصر غذائية صحية، بما في ذلك:

-التحكم في ضغط الدم..

يُعاني واحد من كل 3 بالغين أمريكيين، من ارتفاع ضغط الدم ، يُعرف هذا المرض طبيًا باسم ارتفاع ضغط الدم، لكن الكثيرين لا يدركون إصابتهم به، لأنه لا يُظهر أي أعراض أو علامات تحذيرية، ولكن عندما يُصاحب ارتفاع ضغط الدم اختلال في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، يتسارع تلف الشرايين والكلى والقلب بشكل كبير، لحسن الحظ، من السهل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، في تقرير الصحة الخاص، فغن التحكم في ضغط الدم، تعرّف على كيفية الحفاظ على ضغط الدم ضمن النطاق الصحي من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني وتناول طعام صحي أكثر.

ما هي كمية البروتين الموجودة في البيضة؟

تحتوي البيضة الكبيرة على 6 جرامات من البروتين، يُعتبر البروتين الموجود في البيض بروتينًا عالي الجودة لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، (تُعتبر هذه الأحماض التسعة أساسية لأن الجسم لا يستطيع تصنيعها بنفسه، بل يجب أن يحصل عليها من خلال النظام الغذائي)، لكل حمض أميني أساسي وظائف فريدة، ولكن اتباع نظام غذائي يشمل جميع الأحماض الأمينية التسعة.

الفوائد الصحية لتناول البيض..

بالإضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية نسبيًا وتوفيره مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، فإن البروتين الموجود في البيض يُساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول من خلال زيادة إنتاج الهرمونات التي تُشير إلى أنك تناولت ما يكفي من الطعام، كما يُقلل تناول البروتين من مستويات هرمون الجريلين، وهو الهرمون المُسبب للجوع.

هل يجب أن تقلق بشأن الكوليسترول الموجود في البيض؟

مع أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أننا نعلم أن الكبد يُنتج معظم الكوليسترول في الجسم، هذا يعني أن مستويات الكوليسترول لدينا لا تتأثر كثيرًا بتناول أطعمة تحتوي عليه، مثل البيض.

