شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طريقة تصنيعها.. دراسة تحذر من أطعمة شائعة تسبب أمراض خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن قطعة من النقانق قد تبدو غير ضارة بشدة، إلا أن دراسة علمية موسعة نُشرت في مجلة Nature Medicine كشفت أن هذه الخيارات الغذائية اليومية، حتى إن كانت بكميات صغيرة، يمكن أن ترفع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان القولون.

ما الذي تقوله الأرقام الصادرة من الدراسة؟

وتناولت الدراسة التى نشرت فى موقع health، والتى اعتمدت على مراجعة بيانات أكثر من 60 بحثًا علميًا سابقًا، وجمعت أدلة قوية تؤكد أن:

تناول قطعة نقانق واحدة (حوالي 50 جرامًا) يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 30% وسرطان القولون بنسبة 26%.

استهلاك مشروب سكري بحجم 12 أوقية يوميًا (ما يعادل علبة صودا تقريبًا) يرفع احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 8%.

الدهون المتحولة، حتى لو شكلت 2.5% فقط من مجمل السعرات اليومية، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3%.

لماذا هذه الأطعمة خطيرة؟

تكمن خطورة هذه المنتجات في طريقة تحضيرها ومكوناتها. اللحوم المصنعة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، الأملاح، والنترات، كما أن طرق معالجتها مثل التدخين والتجفيف بالحرارة العالية تخلق مركبات مسرطنة تؤثر على الخلايا.

أما المشروبات السكرية، فهي تساهم في زيادة الوزن وتؤثر سلبًا على توازن بكتيريا الأمعاء، مما يضعف المناعة ويؤدي إلى التهابات مستمرة. وبالنسبة للدهون المتحولة، فهي ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الجيد، ما يخل بتوازن القلب والأوعية الدموية.

هل هناك بدائل آمنة؟

الخبراء ينصحون بتقليل استهلاك هذه الأطعمة لأقصى حد ممكن. وبدلًا منها:

يمكن تناول البروتين من مصادر طبيعية مثل الأسماك والدجاج المشوي.

استبدال المشروبات الغازية بالماء الفوار أو المنكّه بالفواكه الطبيعية.

التركيز على أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات والبقوليات والمكسرات.

رغم أن التناول لبعض الأطعمة المصنعة قد لا يكون خطيرًا في حد ذاته، إلا أن الاعتياد عليها هو ما يفتح المجال أمام الأمراض الصامتة