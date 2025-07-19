14 فكرة تساعدك على تبريد جسمك فى الأيام الحارة

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في ظل الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، والذى يتزامن مع ارتفاع معدلات الرطوبة، والتي تزيد من الشعور بالحر بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات في الظل، يعانى الكثيرون من فكرة التعايش مع الإحساس بالحرارة، التى قد تؤثر بشكل مباشر على القيام بمهامهم اليومية.

ويمكن أن يؤدى الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى صعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم، مما قد يتسبب في الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالحر مثل الإجهاد الحرارى، وضربة الشمس التي تعتبر حالة طبية طارئة ومهددة للحياة تستوجب العلاج الفوري.

وينصح موقع "Harvard health publishing" بـ14 خطوة، يمكنها المساعدة على تبريد الجسم وتفادى مضاعفات دراجات الحرارة المرتفعة.

14 طريقة لتبريد الجسم في الأيام الحارة كن خبيرًا في الطقس

استخدم تطبيقًا للطقس على هاتفك الذكي، وانتبه لدرجات الحرارة كل ساعة، وليس فقط لدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليومية، سجل أعلى درجات الحرارة خلال اليوم، وخطط لجدولك بناءً عليها.

حافظ على رطوبة جسمك

إحدى طرق تبريد الجسم هي التعرق، وعندما تتبخر الرطوبة من الجلد، يتبخر معها الحرارة وهو ما يطلق عليه "فقدان الحرارة التبخيري"، ولكن يجب تعويض السوائل التي يتم تفقد بالتعرق من خلال مزيج من المشروبات والأطعمة الغنية بالماء، وبشكل عام، توصي الأكاديمية الوطنية للطب بشرب حوالي 11 كوبًا يوميًا للنساء و15 كوبًا يوميًا للرجال، ويمكن زيادة الكمية في حالة التواجد بالخارج أو ممارسة الرياضة.

ابحث عن بيئات مكيفة

اقضِ وقتك قدر الإمكان في أماكن داخلية مكيفة خلال أشد أوقات اليوم حرارة، إذا لم يكن لديك مكيف هواء، فاذهب إلى مكان مكيف مثل مراكز التسوق.

استخدم المراوح بشكل صحيح

طريقة أخرى لتبريد الجسم هي توجيه الدم وحرارة الجسم إلى الأوعية القريبة من سطح الجلد، حيث تتسرب الحرارة، ويمكن للمروحة أن تطرد هذه الحرارة بعيدًا عن جسمك وتبقيك باردًا، ولكن ليس إذا كان الهواء المحيط ساخنًا، وفي هذه الحالة، بلل بشرتك، حتى باستخدام زجاجة رذاذ أو منديل مبلل،، حتى تعزز المروحة فقدان الحرارة بالتبخر.

خذ فترات راحة

رتب وقتك عند ممارسة الأنشطة الخارجية، لأن العمل البدني ينتج حرارته الخاصة في نفس الوقت الذي يسخن فيه جسمك من الخارج، لذلك مارس النشاط لفترات قصيرة، واسترح بين الحين والآخر.

أحضر معك مرطبات

عند مغادرة المنزل، أحضر معك كمية كبيرة من الماء، والأفضل من ذلك أحضر مروحة يدوية، ومناديل مبللة، وكمادات ثلج، بهذه الطريقة ستكون مُستعدًا إذا علقتَ في الخارج.

ارتدى ملابس فضفاضة

الملابس الخفيفة والفضفاضة تسمح للهواء بالوصول إلى بشرتك، مما يعزز فقدان الحرارة بالتبخر للحفاظ على برودة جسمك عند التعرق.

جرّب الملابس عالية التقنية

فكّر في ارتداء ملابس مزودة بتقنية تبريد، مثل القمصان والسراويل والقبعات وأطواق الرقبة، تعمل هذه التقنيات بطرق مختلفة، على سبيل المثال، قد تُصنع الملابس من قماش خاص يُنشّط بالماء ويبقى رطبًا لفترة طويلة، مما يؤدي إلى سحب الحرارة من الجسم باستمرار.

اصنع بنفسك ملابس تبريد

اغمس منشفة مطبخ أو قميصًا قطنيًا في ماء بارد، ثم ارتدِه على رأسك أو رقبتك أو جذعك، ثم أعد تبليل القماش أثناء جفافه.

تناول أو اشرب شيئًا باردًا

كوب من الماء البارد، أو رقائق الثلج، أو المصاصة، تساعد في مكافحة الجفاف ، وقد تُساعد على خفض درجة حرارة جسمك، فقط لا تتناول أي شيء بسرعة كبيرة لتجنب حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي.

برد جسمك بالاستحمام

يناقش الخبراء أفضل درجة حرارة للماء لتبريد جسمك. يرى البعض أن الماء البارد يُضيّق الأوعية الدموية ويُعيد الحرارة إلى القلب، مما يُشعرك بالدفء مجددًا. بينما يرى آخرون أن الماء البارد يُبرّد الأوعية الدموية ويُعيد الدم البارد إلى القلب، والأفضل هو غمر نفسك في ماء أبرد من درجة حرارة جسمك بحيث يكون فاترًا.

اغمر ساعديك

إذا لم تتمكن من الاستحمام، اغمر يديك وساعديك ومرفقيك في ماء مثلج لمدة خمس دقائق، هذا يساعد على إعادة الدم البارد إلى جذعك عبر الأوعية الدموية.

ضع كمادات ثلج أو باردة

إحدى الطرق لتبريد الأوعية الدموية دون استخدام الماء هي وضع كمادات ثلج في المناطق القريبة من الأوعية الدموية الكبيرة، مثل المرفقين، والإبطين، والرقبة، أو داخل الساقين بالقرب من منطقة الفخذ.

اعرف متى تحصل على المساعدة

إذا لم تشعر بالبرودة بعد تجربة العديد من الطرق، ينصح التوجه للكشف الطبى إذا ظهرت عليك علامات الإجهاد الحراري ، مثل:

التعرق المفرط

صداع

الشعور بالإغماء أو الدوار

بشرة باردة ورطبة

نبض سريع أو ضعيف

التعب الشديد

تشنجات العضلات.

انتبه جيدًا لهذه الأعراض، خاصةً إذا كنت معرضًا للحرارة ولا تستطيع تنظيم درجة حرارتك جيدًا.

ويعد الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة هم كبار السن، والرضع والأطفال، والحوامل، والأشخاص الذين يتناولون أدوية تُقلل من قدرتهم على التعرق، والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.