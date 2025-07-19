شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصيب حمو النيل الصغار.. طرق العلاج والوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الطفح الحراري، ويُعرف أحيانًا باسم "الحرارة الشوكية"، أو حمو النيل ، هو أحد أكثر مشكلات الجلد شيوعًا خلال فصل الصيف. يظهر نتيجة انسداد قنوات العرق تحت الجلد، مما يمنع العرق من الخروج إلى السطح، فيتراكم مسببًا التهابًا وتهيجًا في البشرة.

كيف يبدو هذا الطفح؟

غالبًا ما يظهر الطفح الحراري في شكل بقع حمراء صغيرة، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع fccmg موضحا أنه أحيانًا يصاحبها شعور بالحكة أو الوخز، وقد تظهر في مناطق الجسم التي يكثر فيها التعرق أو التي يحتك فيها الجلد بالملابس، مثل الرقبة، والظهر، والصدر، وتحت الإبطين.

لماذا يُصيب الطفح الحراري الأطفال أكثر من غيرهم؟

يُعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الطفح، بسبب عدم نضج نظامهم العرقي بعد. كما أن بشرتهم الحساسة تجعلهم يتأثرون بسهولة بأي تغيّر في درجات الحرارة، خاصة في الأجواء الحارة والرطبة.

خطوات بسيطة للتعامل مع الحالة

إذا لاحظت ظهور طفح حراري على جلدك أو جلد طفلك، فإليك بعض النصائح المفيدة:

ابق في مكان بارد قدر الإمكان: يفضل استخدام المروحة أو التكييف لتبريد الجسم ومنع التعرق الزائد.

اختر ملابس خفيفة وفضفاضة: الأقمشة القطنية تسمح للجلد بالتنفس، وتقلل من تهيجه.

حافظ على الجلد نظيفًا وجافًا: قم بالاستحمام بماء فاتر، وجفف الجلد بلطف دون فرك.

لا تستخدم مستحضرات سميكة أو زيوت: فهذه قد تزيد من انسداد المسام وتفاقم الحالة.

هل يحتاج إلى علاج طبي؟

في أغلب الأحيان، يزول الطفح من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة. لكن إذا بدأت تظهر بثور ملتهبة أو استمر الاحمرار لفترة طويلة، فقد يكون من الأفضل مراجعة الطبيب، خصوصًا إن ظهرت أعراض مثل الحمى أو الشعور بالإرهاق العام.

هل يمكن الوقاية من الحمو النيل أو الطفح الحراري؟

نعم، يمكن تقليل فرص الإصابة به من خلال:

تجنب البقاء لفترات طويلة في أماكن حارة أو رطبة.

تغيير الملابس المتعرقة فورًا.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

الاستحمام بانتظام خاصة بعد ممارسة أي نشاط بدني.